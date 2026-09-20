20 सितंबर राशिफल: गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन तक का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। गुरु के नक्षत्र बदलाव का सबसे सीधा फायदा मेष, धनु, मकर और मीन को मिलेगा । भाग्य यहां मेहनत का साथ देगा। सिंह, कन्या, मकर और कुंभ को शनि-सूर्य की युति से धन-अधिकार के मामलों में संजीदगी के साथ बढ़त मिलेगी। तुला, वृश्चिक और मीन में मंगल-शुक्र के योग से इच्छाएं तेज होंगी, बस जल्दबाजी न करें। कर्क और वृश्चिक को चंद्र-शनि के दबाव भरे रिश्ते से आज संयम बरतना पड़ेगा। वृषभ और मिथुन का दिन सामान्य रहेगा, न बहुत खास, न बुरा, बस बड़े फैसलों को टाल दें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: दुश्मनों पर बढ़त बनी रहेगी, गुप्त धन मिलने के आसार भी हैं। दफ्तर की कोई अटकी फाइल आज निकल सकती है, मेहनत और भाग्य दोनों साथ चलेंगे।

नेगेटिव: शेयर बाजार या कानूनी मामलों में उठापटक रह सकती है । बड़ा दांव फिलहाल टाल दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के कामों में हाथ बंटाने से माहौल हल्का रहेगा, बड़ों को थोड़ा सुकून भी दे पाएंगे। छोटे भाई-बहन से बोलते वक्त लहजा नरम रखें, वरना बहस की नौबत आ सकती है।

आर्थिक स्थिति: करियर की कोई योजना मेहनत और किस्मत के मेल से फल दे सकती है । पुराना बकाया पेमेंट भी लौट सकता है।

स्वास्थ्य: सूर्य की स्थिति से बाल झड़ने या त्वचा में एलर्जी की शिकायत उठ सकती है, सुबह खाली पेट चाय-कॉफी कम कर दें।

करियर और कारोबार: विपरीत परिस्थितियां भी आज आपके हक में पलट सकती हैं , कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट आगे खिसक सकता है।

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: काम और घर दोनों मोर्चों पर रफ्तार आएगी, कोई ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी अचानक सामने आ सकती है।

नेगेटिव: फैसलों में हड़बड़ी भारी पड़ सकती है, गुप्त मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी का साथ बना रहेगा, पर ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बात जैसे किसी फंक्शन को लेकर मतभेद, हल्की परेशानी दे सकती है।

आर्थिक स्थिति: काम के सिलसिले में सफर बन सकता है, किसी का सहयोग फायदे की जमीन तैयार करेगा। बीमा या शेयर से जुड़े अप्रत्याशित लाभ के संकेत भी हैं।

स्वास्थ्य: भीतर चल रही किसी उलझन का असर दिमाग पर पड़ सकता है । पानी ज्यादा पिएं ताकि शरीर की गर्मी कम रहे।

करियर और कारोबार: लाभ के मौकों पर पैनी नजर रखें, दिन बाकी लिहाज से सामान्य ही रहेगा।

उपाय: भगवान कार्तिकेय का पूजन करें और मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाएं।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: सलाह और नॉलेज से जुड़े कामों में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, कोई पुराना क्लाइंट फिर से संपर्क कर सकता है।

नेगेटिव: चंद्रमा के धनु में गोचर से पारिवारिक कारोबार और वैवाहिक जीवन में हल्का उतार-चढ़ाव आ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ किसी काम के लिए बाहर निकलना पड़ सकता है, भाई-बहनों संग यात्रा का मौका भी बन सकता है। घर में नया सामान लाने की योजना बनेगी।

आर्थिक स्थिति: कमाई का कोई नया जरिया खुल सकता है, पर खर्च का पहलू भी साथ चलेगा । दोस्तों की महफिल में पैसा निकल सकता है।

स्वास्थ्य: भागदौड़ ज्यादा रहने से थकान घेर सकती है, सफर में हों तो बाहर का पानी छोड़कर अपना पानी साथ रखें।

करियर और कारोबार: दूर के कामों और व्यापारिक बातचीत में अच्छे संकेत हैं, प्रेजेंटेशन या नेटवर्किंग के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

उपाय: पंचमुखी हनुमान जी का पूजन करें, दहलीज पर घी का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: दूसरों से आगे निकलकर छवि मजबूत होगी, विरोधी कोशिश करते रहेंगे पर बढ़त आपकी ही बनी रहेगी।

नेगेटिव: मन पर किसी बात का बोझ रह सकता है, बड़ा फैसला लेने से पहले जरा रुक जाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: सुबह रिश्ता थोड़ा फीका लग सकता है, पर शाम तक चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। किसी दोस्त की मदद के लिए आगे आएंगे और तारीफ भी बटोरेंगे।

आर्थिक स्थिति: नौकरी की परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो या कानूनी मामला, योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है, पुरानी मेहनत का फल भी आज मिल सकता है।

स्वास्थ्य: बाहरी नकारात्मकता जल्दी असर कर सकती है, फालतू चिंता से बचकर सकारात्मक रहने की कोशिश करें।

करियर और कारोबार: प्रतिस्पर्धा वाले मामलों में ग्रह आपको बढ़त देंगे, कोई अटका काम आज निपट सकता है।

उपाय: भैरव जी का ध्यान करें, शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: उच्च शिक्षा, सफर, धार्मिक काम या किसी अनुभवी व्यक्ति से भेंट का रास्ता खुल सकता है।

नेगेटिव: पिता पक्ष और अधिकार से जुड़े मसलों में संयम जरूरी रहेगा, गुस्सा और उतावलापन दोनों बढ़ सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में जल्दबाजी से बचें, पिता से जुड़े किसी विषय पर राय अलग हो सकती है। दोस्तों संग दिल की बातें साझा होंगी।

आर्थिक स्थिति: फिजूलखर्ची पर लगाम कसें, गुरु के नक्षत्र बदलाव से किस्मत का साथ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: चिड़चिड़ापन और शरीर की गर्मी बढ़ सकती है, आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाएं और बासी खाने से परहेज करें।

करियर और कारोबार: बाहरी लोगों, सफर या किसी अनुभवी व्यक्ति के सहारे तरक्की का रास्ता बनेगा, उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयास भी रंग लाएंगे।

उपाय: पिता या किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें, आज केले का दान करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: सीखने, सलाह और दूर के मामलों में फायदे की गुंजाइश बनेगी, भाग्य साथ दे सकता है।

नेगेटिव: लोगों से उलझने या उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दें, यह बेकार में ऊर्जा खर्च करेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई नया परिचय आगे चलकर काम का साबित हो सकता है, अपनी बात मनवाने से पहले सामने वाले को समझें। घर सजाने का मन बनेगा।

आर्थिक स्थिति: धन और वाणी से जुड़े मामलों में गंभीरता रहेगी, बात को जरूरत से ज्यादा न खींचें तो बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य: आराम में ज्यादा वक्त बीतने से सुस्ती घेर सकती है, थोड़ी देर खुली हवा में टहल आएं।

करियर और कारोबार: कारोबार में मेहनत की मांग बढ़ेगी, छात्रों को परिश्रम का फल मिलेगा।

उपाय: हनुमान जी को मीठा भोग चढ़ाएं, द्वार पर हल्दी-कुमकुम छिड़कें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: इच्छाएं और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे, बातों से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रहेगी।

नेगेटिव: रिश्तों में तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी पसंद नहीं आएगी, मन में हलचल रह सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिन औसत रहेगा, किसी करीबी रिश्ते की दिशा बदल सकती है। सामाजिक दायरा फैलेगा, धार्मिक कामों में शिरकत का मौका भी बनेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार की ओर रुझान बना रहेगा, निवेश का कोई अवसर नजर आ सकता है।

स्वास्थ्य: अचानक चोट या दुर्घटना की आशंका है। बाइक-स्कूटर चलाते वक्त पूरा ध्यान रखें।

करियर और कारोबार: काम दूसरों पर टालने से बचें, खुद निपटाना बेहतर रहेगा। नई पहचान किसी कारोबारी मौके की नींव बन सकती है।

उपाय: घर के पूजाघर में मां लक्ष्मी के आगे कपूर के साथ दो लौंग जलाएं।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 4

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: गुरु के नक्षत्र बदलाव से काम और प्रतिष्ठा से जुड़ी उपयोगी खबर मिल सकती है।

नेगेटिव: चंद्र-शनि के योग से भीतर ही भीतर बेचैनी रह सकती है, ध्यान बार-बार भटक सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भावनाएं आज कुछ ज्यादा गहरी रहेंगी, साथी से बात करते वक्त संवेदनशीलता बढ़ सकती है। घर में मेहमानों की रौनक रहेगी।

आर्थिक स्थिति: फाइनेंस सामान्य बना रहेगा, दोस्तों संग मस्ती में कुछ पैसा खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: रात को देर तक जागने से परहेज करें, दोस्तों से दिल की बात कहकर हल्का महसूस करेंगे।

करियर और कारोबार: अधिकारियों से बात करते वक्त धैर्य बनाए रखें, नतीजों को लेकर टेंशन रह सकती है पर मिलने वाली जानकारी काम आएगी।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 11

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: गुरु के आश्लेषा के तीसरे चरण में जाने से पुरानी उलझनें सुलझ सकती हैं, सोच में क्लैरिटी आएगी।

नेगेटिव: निजी रिश्तों में कोई विवाद उठ सकता है, बात बढ़ाने की बजाय शांति से निपटाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से किसी बात पर दूरी या मतभेद हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य से दिल की बात कहकर राहत मिलेगी। दोस्तों संग सामाजिक कामों में जाना बनेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों में फायदे के मौके बनेंगे, बैंक बैलेंस सुधर सकता है, बस दूसरों पर होने वाला खर्च भी साथ चलेगा।

स्वास्थ्य: सफर या व्यस्तता से थकान हो सकती है, वाहन संभलकर चलाएं।

करियर और कारोबार: किसी अनुभवी की सलाह या दूर से आया प्रस्ताव आगे बढ़ने में मदद करेगा, नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

उपाय: ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें, छात्रों को किताबें दान करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: गुरु के नक्षत्र बदलाव से अष्टम भाव सक्रिय होगा, अचानक धन लाभ या पुरानी संपत्ति से जुड़ी खबर आ सकती है।

नेगेटिव: शनि-सूर्य के असर से घर और निजी फैसलों में दबाव महसूस होगा, भागदौड़ भी बढ़ेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के किसी फैसले का बोझ महसूस हो सकता है, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कोई पुराना मसला सुलझने की कगार पर है।

आर्थिक स्थिति: धन का आना-जाना अलग तरीकों से हो सकता है, पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस से जुड़ी बात सामने आ सकती है।

स्वास्थ्य: लगातार काम से थकान रहेगी, खाने-पीने में लापरवाही न करें।

करियर और कारोबार: पर्दे के पीछे चल रहे काम में सफलता मिल सकती है, रिसर्च जैसे कामों में पकड़ मजबूत रहेगी।

उपाय: चौराहे पर तेल का दीपक जलाकर आएं।

शुभ रंग: भूरा | शुभ अंक: 10

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: आय और लाभ के मामलों में ग्रह मजबूत संकेत दे रहे हैं, किसी परिचित से फायदा हो सकता है।

नेगेटिव: साझेदारी में सावधानी बरतें, रिश्तों की कोई बात आज परेशान कर सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से गलतफहमी बन सकती है, बात मन में दबाने की बजाय खुलकर कहें। ससुराल से स्नेह मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: फाइनेंस सामान्य रहेगा, आय का कोई नया जरिया आकार ले सकता है।

स्वास्थ्य: बाहरी खानपान कम करें, रोजमर्रा की गतिविधियों से खुद को जोड़े रखें।

करियर और कारोबार: बिजनेस में नए सहयोग का प्रस्ताव आ सकता है, दूरदृष्टि और सही साथ आगे बढ़ाएगा।

उपाय: महादेव की पूजा करें, देवी पार्वती को लाल फूल चढ़ाएं।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 12

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: गुरु के आश्लेषा के तीसरे चरण में जाने से भाग्य का जुड़ाव कर्म से बनेगा, रुके काम आगे खिसक सकते हैं।

नेगेटिव: कमाई और खर्च में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, बच्चों की किसी इच्छा पर खर्च हो सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पुरानी बात पर मतभेद हो तो समझदारी से निपटाएं, जीवनसाथी से किसी अहम मुद्दे पर सहमति बन सकती है। कोई दोस्त साथ निभाएगा।

आर्थिक स्थिति: लाभ और खर्च का संतुलन बनता दिख रहा है, अनुभव पर लिया फैसला काम आएगा।

स्वास्थ्य: काम के दबाव से थकान रहेगी, हल्का-सादा खाना बेहतर रहेगा।

करियर और कारोबार: रुके काम आगे बढ़ने के संकेत हैं, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पढ़ाई या सफर से जुड़ा मौका फायदा दे सकता है।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 8