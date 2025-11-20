धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 20 नवंबर 2025: मकर राशि को प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा कोई बड़ा मौका, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 20 नवंबर 2025 के अनुसार,आज के राशिफल के अनुसार, धैर्य, स्पष्ट सोच और जमीन से जुड़े रहकर चलने से सभी राशियां इस भावनात्मक रूप से तेज दिन को आसानी से संभाल पाएंगी। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 20 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल बताता है कि आज का दिन आपको केंद्रित रहने, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ने की सीख देता है।ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे मन काम से ब्रेक और आराम की ओर खिंच सकता है। आज का राशिफल बताता है कि दिमाग में चल रही गतिविधियां आपको धीमा होने की जरूरत बता रही हैं। ध्यान, मेडिटेशन या कुछ शांत समय आज बहुत राहत देगा। दूसरों के बोझ को अपने ऊपर ज्यादा न लें।
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 7
- आज का सुझाव: खुद को थकाने से पहले रुक जाएं।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रुप वर्क, टीमवर्क और नेटवर्किंग आज अच्छी तरह चलेंगे, हालांकि समूहों में भावनाएं तेज हो सकती हैं। आज का राशिफल सलाह देता है कि शांत और डिप्लोमेटिक बने रहें। कोई नया संपर्क आपके प्रोफेशनल जीवन में बड़ा मौका दे सकता है। आज अकेले काम करने से ज्यादा टीमवर्क में बेहतर परिणाम मिलेंगे।
- शुभ रंग: ब्राउन
- शुभ अंक: 10
- आज का सुझाव: लोगों के बीच पुल बनाएं, दीवारें नहीं।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। करियर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और सीनियर्स आपसे अधिक उम्मीद कर सकते हैं। आज का राशिफल कहता है कि किसी की बातों को दिल पर न लें, बल्कि उसे सीख के रूप में अपनाएं। आज आप कोई जरूरी ईमेल या संदेश की प्रतीक्षा करेंगे।
- शुभ रंग: रॉयल ब्लू
- शुभ अंक: 11
- आज का सुझाव: कामों को एक-एक करके पूरा करें।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। आज के दिन आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए महसूस करेंगे और आपकी इन्टूशन भी बहुत मजबूत रहेगी। आज का राशिफल बताता है कि आपकी अंदर की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। सपने भी महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ सकते हैं। कोई अचानक बना प्लान आपको अचानक खुशी देगा।
- शुभ रंग: एक्वा
- शुभ अंक: 12
- आज का सुझाव: अपनी अंदर की आवाज को बिना शक के सुने।
मांगलिक जातक के विवाह में देरी क्यों होती है और कैसे मंगल दोष का लगाया जाता है पता? ऐसे ही सवालों का जबाव फ्री में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।