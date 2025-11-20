धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 20 नवंबर 2025: मकर राशि को प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा कोई बड़ा मौका, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 20 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल बताता है कि आज का दिन आपको केंद्रित रहने, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ने की सीख देता है।ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे मन काम से ब्रेक और आराम की ओर खिंच सकता है। आज का राशिफल बताता है कि दिमाग में चल रही गतिविधियां आपको धीमा होने की जरूरत बता रही हैं। ध्यान, मेडिटेशन या कुछ शांत समय आज बहुत राहत देगा। दूसरों के बोझ को अपने ऊपर ज्यादा न लें।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 7

आज का सुझाव: खुद को थकाने से पहले रुक जाएं। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रुप वर्क, टीमवर्क और नेटवर्किंग आज अच्छी तरह चलेंगे, हालांकि समूहों में भावनाएं तेज हो सकती हैं। आज का राशिफल सलाह देता है कि शांत और डिप्लोमेटिक बने रहें। कोई नया संपर्क आपके प्रोफेशनल जीवन में बड़ा मौका दे सकता है। आज अकेले काम करने से ज्यादा टीमवर्क में बेहतर परिणाम मिलेंगे।

शुभ रंग: ब्राउन

शुभ अंक: 10

आज का सुझाव: लोगों के बीच पुल बनाएं, दीवारें नहीं। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। करियर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और सीनियर्स आपसे अधिक उम्मीद कर सकते हैं। आज का राशिफल कहता है कि किसी की बातों को दिल पर न लें, बल्कि उसे सीख के रूप में अपनाएं। आज आप कोई जरूरी ईमेल या संदेश की प्रतीक्षा करेंगे।