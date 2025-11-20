सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 20 नवंबर 2025: तुला वाले निवेश पर करेंगे खास चर्चा, इन राशियों का दिन होगा खास

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025 के अनुसार, वक्री बृहस्पति देव और वक्री शनि देव आज के दिन में और अधिक सोच-विचार जोड़ते हैं, जिससे आप अपने लंबे समय के फैसलों को फिर से परखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 20 November 2025) का दैनिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। परिवार और घर से जुड़े मामलों पर आज थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। भावनाएं भी थोड़ी संवेदनशील रह सकती हैं, जिससे छोटी बातें बड़ी लग सकती हैं। आज का राशिफल सलाह देता है कि घर में किसी भी बहस या टकराव से बचें। कोई परिवारजन आपकी राय या नेतृत्व चाह सकता है। मार्गदर्शन को कोमलता से दें। घर की साफ-सफाई आपका मूड तुरंत हल्का कर सकता है।

शुभ रंग: गोल्ड

शुभ अंक: 1

आज का सुझाव: गर्म माहौल में भी अपना धैर्य बनाए रखें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बातचीत थोड़ी भारी लग सकती है और बुध देव वक्री होने की वजह से गलतफहमियां भी बन सकती हैं। आज का राशिफल कहता है कि आज बातचीत को हल्का और सीधा रखें। किसी करीबी को आपकी सलाह की जरूरत हो सकती है। इसे विनम्रता से दें। छोटी-छोटी देरी को दिल पर न लें, आपका पूरा दिन फिर भी प्रोडक्टिव रहेगा।

शुभ रंग: फॉरेस्ट ग्रीन

शुभ अंक: 6

आज का सुझाव: बोलने से पहले एक बार सोचें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आज आर्थिक फैसलों में सावधानी जरूरी है, क्योंकि भावनात्मक खर्च करने का मन बन सकता है। आज का राशिफल याद दिलाता है कि पैसे से जुड़े फैसलों में भावनाओं को अलग रखना बेहतर रहेगा। कोई पुराना निवेश फिर से चर्चा में आ सकता है और नई उम्मीद दे सकता है। आज कर्ज देना या जल्दबाजी की ऑनलाइन शॉपिंग से बचें।