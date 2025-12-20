धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025: फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान देंगे कुंभ राशि के जातक

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, आज का दिन एक फ्रेश और एनर्जेटिक बदलाव लेकर आया है। शुक्रदेव का धनु राशि में प्रवेश प्रेम, रिश्तों और खुशियों को खोज, सीख और सच्चाई से जोड़ता है। चंद्र देव भी धनु राशि में हैं, जिससे भावनाएं खुलकर सामने आएंगी और सोच भविष्य की ओर केंद्रित रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज आप पूरी लाइमलाइट में हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास और एनर्जी जबरदस्त रहेगी। नए काम शुरू करने और खुद को आगे रखने के लिए दिन शानदार है। वक्री बृहस्पति रिश्तों में जल्दबाजी से बचने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

दिन का सुझाव: साहस रखें, लेकिन सजग रहें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आज थोड़ा स्लो होकर अंदर की आवाज सुनने का दिन है। शुक्रदेव भावनाओं को सॉफ्ट बनाते हैं और मंगलदेव पर्दे के पीछे किए जा रहे कामों में ऊर्जा देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव सामाजिक समझ को गहरा करते हैं, और मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं पर दोबारा विचार कराते हैं।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

दिन का सुझाव: स्मार्ट तरीके से आराम करें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आज धनु राशि में स्थित चंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव नेटवर्किंग और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस देंगे। शुक्रदेव सच्चे रिश्ते बनाते हैं और मंगलदेव ग्रुप में लीडरशिप बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव करियर से जुड़े संकेतों को स्पष्ट करते हैं, और मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति रचनात्मक दृष्टि को निखारते हैं।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

शुभ अंक: 11

दिन का सुझाव: सही लोगों के साथ आगे बढ़ें। मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) आज करियर और जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा। धनु राशि में स्थित चंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक भूमिकाओं को उजागर करते हैं। शनिदेव आपकी राशि में रहकर डिसिप्लिन और फोकस बढ़ाते हैं। शुक्रदेव प्रोफेशनल रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव इन्ट्यूशन को मजबूत करते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति सफलता से जुड़ी मान्यताओं पर दोबारा विचार करने की प्रेरणा देते हैं।