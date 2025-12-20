विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025: फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान देंगे कुंभ राशि के जातक

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:30 AM (IST)

दैनिक राशिफल के मुताबिक, धनु राशि में चंद्रदेव, सूर्य देव, शुक्र देव और मंगल देव की मौजूदगी उम्मीद, आत्मविश्वास और ग्रोथ को बढ़ाती है। वृश्चिक राशि मे ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 20 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, आज का दिन एक फ्रेश और एनर्जेटिक बदलाव लेकर आया है। शुक्रदेव का धनु राशि में प्रवेश प्रेम, रिश्तों और खुशियों को खोज, सीख और सच्चाई से जोड़ता है। चंद्र देव भी धनु राशि में हैं, जिससे भावनाएं खुलकर सामने आएंगी और सोच भविष्य की ओर केंद्रित रहेगी।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu-New

आज आप पूरी लाइमलाइट में हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास और एनर्जी जबरदस्त रहेगी। नए काम शुरू करने और खुद को आगे रखने के लिए दिन शानदार है। वक्री बृहस्पति रिश्तों में जल्दबाजी से बचने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • दिन का सुझाव: साहस रखें, लेकिन सजग रहें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar-New

आज थोड़ा स्लो होकर अंदर की आवाज सुनने का दिन है। शुक्रदेव भावनाओं को सॉफ्ट बनाते हैं और मंगलदेव पर्दे के पीछे किए जा रहे कामों में ऊर्जा देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव सामाजिक समझ को गहरा करते हैं, और मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं पर दोबारा विचार कराते हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल
  • शुभ अंक: 10
  • दिन का सुझाव: स्मार्ट तरीके से आराम करें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh-New

आज धनु राशि में स्थित चंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव नेटवर्किंग और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस देंगे। शुक्रदेव सच्चे रिश्ते बनाते हैं और मंगलदेव ग्रुप में लीडरशिप बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव करियर से जुड़े संकेतों को स्पष्ट करते हैं, और मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति रचनात्मक दृष्टि को निखारते हैं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन का सुझाव: सही लोगों के साथ आगे बढ़ें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen-New

आज करियर और जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा। धनु राशि में स्थित चंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक भूमिकाओं को उजागर करते हैं। शनिदेव आपकी राशि में रहकर डिसिप्लिन और फोकस बढ़ाते हैं। शुक्रदेव प्रोफेशनल रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव इन्ट्यूशन को मजबूत करते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति सफलता से जुड़ी मान्यताओं पर दोबारा विचार करने की प्रेरणा देते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • दिन का सुझाव: फैसलों में दिल की सुनें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   