मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025: कैसा रहेगा आज का दिन, सेहत का ध्यान रखें ये जातक

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन पूरी तरह से फायर-एनर्जी से भरपूर है। चंद्रदेव और शुक्रदेव दोनों धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पहले से मौजूद सूर्यदेव और मंगलदेव के साथ मिलकर एक जबरदस्त सकारात्मक योग बना रहे हैं। इसका असर यह होगा कि सोच खुली होगी, दिल में उत्साह रहेगा और भविष्य को लेकर नजरिया काफी पॉजिटिव रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। धनु राशि में स्थित चंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी सीखने, यात्रा करने और आगे बढ़ने की चाह को बढ़ा रहे हैं। नए आइडिया, स्टडी प्लान या लॉन्ग-टर्म गोल्स पर फोकस बढ़ेगा।

शुक्रदेव रिश्तों में साफ और सच्ची बातचीत को सपोर्ट करते हैं, जबकि मंगलदेव हिम्मत बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करेंगे। वक्री बृहस्पति याद दिलाते हैं कि बड़े फैसलों में सोच-समझ जरूरी है। शुभ रंग: स्कारलेट

शुभ अंक: 9

दिन का सुझाव: आगे बढ़ें, लेकिन डिटेल्स मिस न करें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज का दिन अंदरूनी बदलाव और भावनात्मक समझ को गहरा करता है। धनु राशि में ग्रहों की सक्रियता साझा संसाधनों और निजी ग्रोथ पर फोकस बढ़ाती है। शुक्रदेव रिश्तों में ईमानदारी लाते हैं, जिससे आप अपनी बात खुलकर रख पाएंगे।