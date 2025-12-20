मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025: कैसा रहेगा आज का दिन, सेहत का ध्यान रखें ये जातक
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन पूरी तरह से फायर-एनर्जी से भरपूर है। चंद्रदेव और शुक्रदेव दोनों धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पहले से मौजूद सूर्यदेव और मंगलदेव के साथ मिलकर एक जबरदस्त सकारात्मक योग बना रहे हैं। इसका असर यह होगा कि सोच खुली होगी, दिल में उत्साह रहेगा और भविष्य को लेकर नजरिया काफी पॉजिटिव रहेगा।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
आज आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। धनु राशि में स्थित चंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी सीखने, यात्रा करने और आगे बढ़ने की चाह को बढ़ा रहे हैं। नए आइडिया, स्टडी प्लान या लॉन्ग-टर्म गोल्स पर फोकस बढ़ेगा।
शुक्रदेव रिश्तों में साफ और सच्ची बातचीत को सपोर्ट करते हैं, जबकि मंगलदेव हिम्मत बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करेंगे। वक्री बृहस्पति याद दिलाते हैं कि बड़े फैसलों में सोच-समझ जरूरी है।
- शुभ रंग: स्कारलेट
- शुभ अंक: 9
- दिन का सुझाव: आगे बढ़ें, लेकिन डिटेल्स मिस न करें।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
आज का दिन अंदरूनी बदलाव और भावनात्मक समझ को गहरा करता है। धनु राशि में ग्रहों की सक्रियता साझा संसाधनों और निजी ग्रोथ पर फोकस बढ़ाती है। शुक्रदेव रिश्तों में ईमानदारी लाते हैं, जिससे आप अपनी बात खुलकर रख पाएंगे।
मंगलदेव आर्थिक मामलों में एक्टिव रहने का संकेत देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव गहरी बातचीत को आसान बनाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति पुराने पैसों से जुड़े फैसलों को दोबारा देखने की सलाह देते हैं।
- शुभ रंग: एमराल्ड ग्रीन
- शुभ अंक: 4
- दिन का सुझाव: सच्चाई अपनाएं, वही स्थिरता लाएगी।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
आज रिश्ते आपकी प्राथमिकता रहेंगे। धनु राशि में ग्रहों की मौजूदगी आपको ज्यादा एक्सप्रेसिव और कनेक्टेड बनाती है। शुक्रदेव आकर्षण और सोशल बॉन्डिंग बढ़ाते हैं, जबकि मंगलदेव टीमवर्क में आत्मविश्वास देते हैं।
वृश्चिक राशि में बुधदेव काम से जुड़ी बातों को साफ-साफ रखने में मदद करेंगे। आपकी राशि में वक्री बृहस्पति जीवन के बड़े लक्ष्यों को नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 5
- दिन का सुझाव: आजादी और कमिटमेंट के बीच बैलेंस रखें।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
आज का दिन काम, सेहत और रूटीन को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है। धनु राशि की ऊर्जा आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। शुक्रदेव वर्कप्लेस पर माहौल को हल्का और पॉजिटिव रखते हैं।
वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी इन्ट्यूशन को मजबूत करते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति सेल्फ-केयर से जुड़े पुराने सबक याद दिलाते हैं।
- शुभ रंग: सिल्वर
- शुभ अंक: 2
- दिन का सुझाव: छोटे बदलाव लंबे फायदे देंगे।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
