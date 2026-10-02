02 अक्टूबर राशिफल: शुक्रवार को षष्ठी-सप्तमी एक साथ, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, तो इनको रहना होगा सावधान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सुबह के समय उच्च के चंद्रदेव वृषभ, कर्क, कन्या और मकर राशि वालों के कामों में सहजता लाएंगे, जबकि दोपहर बाद मिथुन, सिंह और तुला राशि वालों को मन का सुकून और नए मौके मिलेंगे। गुरु-मंगल की युति कर्क, वृश्चिक, कन्या और मीन राशि के लिए हिम्मत और सही सलाह दोनों लेकर आएगी, वहीं कुंभ राशि वाले विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। मेष राशि वालों को घर के मामलों में और मकर राशि वालों को जीवनसाथी के साथ गुस्सा काबू रखना होगा। शुक्रदेव के वक्री होने से ठीक पहले वृषभ और तुला राशि वाले कोई बड़ी खरीदारी या प्रेम से जुड़ा बड़ा वादा टाल दें। सूर्य पर शनि की दृष्टि से कन्या, सिंह और मीन राशि वालों को अहं के टकराव और थकान से बचना होगा। धनु राशि वाले अचानक खर्च के लिए तैयार रहें। आइए विस्तार से जानते हैं आपका आज का भविष्यफल।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव : ऑफिस में जो सहकर्मी पिछले कुछ दिनों से आपके काम में मीन-मेख निकाल रहा था, आज उसकी एक नहीं चलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को भी मेहनत का फल मिलता दिखेगा।

नेगेटिव : घर पर छोटी सी बात, जैसे पानी की मोटर का खराब होना या मिस्त्री का समय पर न आना, आपका पारा चढ़ा सकती है। इस चिढ़ का गुस्सा घरवालों पर न निकालें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और छुट्टी का दिन होने से साथ बैठकर बातें करने का वक्त मिलेगा। मां की सेहत या उनकी किसी जरूरत पर खुद ध्यान दें, वे शायद खुद न कहें। आर्थिक स्थिति: दोस्तों के ग्रुप से कमाई या निवेश की कोई टिप मिल सकती है, पर पूरी जांच के बिना पैसा न लगाएं। ऑनलाइन कार्ट में पड़ी गैरजरूरी चीजें आज वहीं रहने दें। स्वास्थ्य: गुस्से का सीधा असर सिर और ब्लड प्रेशर पर पड़ेगा। बाइक या कार चलाते समय फोन से दूरी रखें और रफ्तार काबू में रखें। करियर और कारोबार: दोपहर बाद फोन कॉल और छोटी-मोटी भागदौड़ बढ़ेगी, कोई क्लाइंट अचानक मिलने बुला सकता है। दुकानदारों के पास त्योहारी सीजन की पहली पूछताछ आनी शुरू हो सकती है। उपाय: आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव : सुबह से मन हल्का और खुश रहेगा, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। भाई-बहन के साथ मिलकर घर की किसी शादी या समारोह की तैयारी का काम तेजी से आगे बढ़ सकता है।

नेगेटिव : किसी को उधार देने या किसी के लोन की गारंटी लेने की बात सामने आए तो आज टाल दें। दफ्तर में किसी सहकर्मी की जिम्मेदारी अपने सिर न लें, वरना काम का बोझ बढ़ेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: बच्चों की पढ़ाई या उनके किसी शौक पर आज खुलकर बात होगी, उनकी बात बीच में न काटें। शाम को परिवार के साथ बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बन सकता है। आर्थिक स्थिति: दोपहर बाद पैसों की आवक का कोई जरिया दिखेगा और किसी से फंसा पुराना बकाया भी लौट सकता है। नया फोन या गहना खरीदने का मन है तो कुछ दिन रुककर दाम और जरूरत दोनों परखें। स्वास्थ्य: मीठा और तला-भुना ज्यादा खाने से पेट भारी रहेगा। त्वचा पर एलर्जी या गले में खराश हो तो उसे नजरअंदाज न करें। करियर और कारोबार: काम में आगे बढ़ने की ललक रहेगी, पर हर नई स्कीम या ऑफर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। आसपास की छोटी यात्रा से कारोबार में फायदा मिल सकता है। उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाकर मां लक्ष्मी की आरती करें। शुभ रंग: मोतिया | शुभ अंक: 6 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव : दोपहर के बाद मन में ऐसी ताजगी लौटेगी, जैसे किसी ने सिर से भारी बोझ उतार दिया हो। प्रेम, पढ़ाई और क्रिएटिव कामों में आज आपकी सोच दूसरों से एक कदम आगे रहेगी।

नेगेटिव : सुबह नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन रहेगा और खाने की ऑनलाइन डिलीवरी जैसे छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में बोलते वक्त कड़वे शब्दों से बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी और बातचीत में मिठास रहेगी। बच्चे आज कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे आपको उन पर गर्व महसूस होगा। आर्थिक स्थिति: परिवार की किसी जरूरत पर पैसा खर्च होगा, पर वह सही जगह लगेगा। प्रॉपर्टी का लेनदेन या किराएदार से जुड़ा मामला आज अटक सकता है, धैर्य रखें। स्वास्थ्य: दांत, गले या आंखों में हल्की तकलीफ हो सकती है। रात को मोबाइल स्क्रीन जल्दी बंद कर दें, नींद बेहतर होगी। करियर और कारोबार: ऑफिस में बॉस कोई फाइल या मंजूरी रोककर रख सकते हैं, इसे निजी तौर पर न लें। कंटेंट, डिजाइन या पढ़ाने से जुड़े लोगों को आज तारीफ मिलेगी। उपाय: किसी जरूरतमंद बच्चे को कॉपी-पेन या हरी मूंग दान करें। शुभ रंग: पिस्ता हरा | शुभ अंक: 5 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव : सुबह दोस्तों या बड़े भाई-बहन की मदद से कोई अटका काम बन सकता है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा और घर में सुख-सुविधा की कोई चीज, जैसे नया सोफा या रसोई का सामान, आ सकती है।

नेगेटिव : आपका आत्मविश्वास कभी-कभी जिद में बदल सकता है, इसलिए दूसरों की राय भी सुनें। बीमा, टैक्स या बैंक से जुड़े कागज आज बिना पढ़े साइन न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मां के साथ समय बिताना मन को सुकून देगा। ससुराल पक्ष से कोई अनचाही बात सुनने को मिल सकती है, उसे दिल पर न लें। आर्थिक स्थिति: दिन के पहले हिस्से में आमदनी या फायदे की खबर आ सकती है। शाम को यात्रा, दवा या किसी रिश्तेदार पर अचानक खर्च आ सकता है, थोड़ी रकम अलग रखें। स्वास्थ्य: शाम के बाद थकान रहेगी और अकेले रहने का मन करेगा। गर्दन या पीठ में खिंचाव हो तो हल्की स्ट्रेचिंग करें। करियर और कारोबार: फोन पर हुई किसी बातचीत या छोटे सफर से नया काम हाथ लग सकता है। पिता या गुरु की सलाह पर तुरंत अमल न कर पाएं तो खुद को दोष न दें। उपाय: पितृ पक्ष के चलते पितरों का स्मरण कर जल में काले तिल डालकर तर्पण करें। शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 2 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव : सुबह दफ्तर में आपकी मौजूदगी का असर साफ दिखेगा और शाम तक कमाई से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों का सर्कल आज किसी जरूरी काम में साथ देगा।

नेगेटिव : परिवार में पैसों या किसी पुरानी बात पर आपकी कड़ी जुबान माहौल बिगाड़ सकती है। तीर्थ या विदेश यात्रा की महंगी बुकिंग जैसे बड़े खर्च सोच-समझकर करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर की बातों का उल्टा मतलब निकालने से बचें, जो कहा गया है उसे सीधे-सीधे लें। भाई-बहन के साथ फोन पर लंबी और अच्छी बातचीत होगी। आर्थिक स्थिति: पुराना पेमेंट आने में देरी हो सकती है, फिर भी शाम को कमाई का कोई नया जरिया खुलता दिखेगा। दवाइयों या अस्पताल पर अनचाहा खर्च भी आ सकता है। स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद की कमी परेशान कर सकती है। देर रात तक वेब सीरीज देखने की आदत आज के लिए छोड़ दें। करियर और कारोबार: मीडिया, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों की बात का असर होगा। किसी दस्तावेज में छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है, भेजने से पहले दोबारा जांचें। उपाय: तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। शुभ रंग: तांबई | शुभ अंक: 1 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव : आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते दिखेंगे, किसी पुराने दोस्त या बड़े भाई की सिफारिश काम आ सकती है। आपकी मीठी बोली आज कई उलझे काम आसान कर देगी। नेगेटिव : हर बात में खुद को सही साबित करने की आदत जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर से टकराव करा सकती है। "मैं ही ठीक हूं" वाला रवैया आज एक तरफ रख दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: शाम को परिवार के साथ खाने-पीने का अच्छा माहौल रहेगा। पार्टनर अगर किसी फैसले में देर कर रहे हैं तो उन पर दबाव न डालें। आर्थिक स्थिति: बचत बढ़ाने के लिए कोई नई आदत, जैसे हर महीने छोटी एसआईपी शुरू करना, मन में आ सकती है। दोस्तों से आर्थिक मदद मिलने के भी योग हैं। स्वास्थ्य: धूप में ज्यादा देर रहने से सिरदर्द या थकान हो सकती है। दिनभर पानी खूब पिएं और दोपहर में थोड़ा आराम करें। करियर और कारोबार: दोपहर बाद ऑफिस या दुकान से जुड़ा कोई अहम फोन आ सकता है, छुट्टी के दिन भी तैयार रहें। विरोधी आपकी तैयारी और साफ-सुथरे काम के आगे टिक नहीं पाएंगे। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें। शुभ रंग: जैतूनी हरा | शुभ अंक: 3 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव : आपकी बातचीत का अंदाज लोगों को प्रभावित करेगा, इंटरव्यू या क्लाइंट मीटिंग के लिए दिन अच्छा है। दोपहर बाद भाग्य का साथ मिलेगा और पिता या किसी गुरु से अच्छी खबर आ सकती है।

नेगेटिव : सुबह किसी अनजाने डर या पुरानी बात से मन बेचैन रह सकता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग या सट्टे जैसे जोखिम वाले कामों से आज दूरी रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में साथी की कोई बात उलझन में डाल सकती है, मन में रखने के बजाय सीधे पूछ लें। बच्चों की किसी जिद पर गुस्से की जगह प्यार से समझाएं। आर्थिक स्थिति: घर की सजावट, ऑनलाइन शॉपिंग या घूमने-फिरने पर खर्च बढ़ सकता है। कोई महंगी चीज खरीदने का फैसला अगले कुछ दिनों तक टाल देना समझदारी होगी। स्वास्थ्य: नींद कम होने से आंखें भारी रहेंगी। रात को हल्का खाना खाएं और खाने के बाद थोड़ा टहलें। करियर और कारोबार: दफ्तर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बस बॉस के सामने बहस न करें। सरकारी काम या लाइसेंस से जुड़ा मामला आगे बढ़ सकता है। उपाय: "ॐ शुं शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। शुभ रंग: हल्का गुलाबी | शुभ अंक: 7 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव : सुबह जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात फायदा दे सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की एक सलाह आपकी बड़ी उलझन सुलझा देगी। नेगेटिव : दोपहर बाद बिना वजह की चिंता या शक मन पर हावी हो सकता है। किसी की निजी बात को आगे न बढ़ाएं, वरना बात घूमकर आप तक ही लौटेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पिता या घर के बड़ों से किसी धार्मिक काम या यात्रा को लेकर बहस हो सकती है, अपनी बात नरमी से रखें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़ी फिक्र बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति: सरकारी विभाग या किसी बड़े संपर्क की मदद से रुका पैसा निकल सकता है। महंगे गैजेट या बाहर घूमने पर पैसा उड़ सकता है, बजट पहले तय कर लें। स्वास्थ्य: शाम को घबराहट या पेट में गड़बड़ी महसूस हो सकती है। बाहर का और अनजान जगह का खाना खाने से बचें। करियर और कारोबार: लंबी यात्रा या किसी ट्रेनिंग का प्रस्ताव मिल सकता है। बीमा, टैक्स या पुराने कागजात दोपहर बाद अच्छी तरह पढ़कर ही आगे बढ़ाएं। उपाय: किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें। शुभ रंग: कत्थई | शुभ अंक: 8 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव : करियर में आपकी मेहनत ऊपर तक नजर में आएगी, किसी नई जिम्मेदारी या पद की बात चल सकती है। दोस्तों और सोशल सर्कल से काम के संपर्क बनेंगे। नेगेटिव : अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी उम्मीद न हो, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग का लंबा बिल। ससुराल से जुड़ी बातों में बीच में पड़ने से बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोपहर बाद जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा और साथ मिलकर कोई प्लान बनेगा। मां या घर के किसी बुजुर्ग की पुरानी शिकायत फिर उठ सकती है, धैर्य से सुनें। आर्थिक स्थिति: दोस्तों के जरिये कमाई का मौका मिलेगा। किसी पुरानी पॉलिसी या बीमा से जुड़ा पैसा मिलने की संभावना है, कागज तैयार रखें। स्वास्थ्य: सुबह पाचन थोड़ा कमजोर रहेगा, नाश्ता हल्का रखें। कमर और जांघों में दर्द हो तो भारी सामान उठाने से बचें। करियर और कारोबार: बॉस का दबाव रहेगा, पर आप उसे समझदारी से संभाल लेंगे। रिसर्च, बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन खास है। उपाय: किसी बुजुर्ग को पीली मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव : दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और टीम के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। सुबह बच्चों या प्रेम जीवन से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। नेगेटिव : जीवनसाथी या पार्टनर से किसी छोटी बात पर तकरार हो सकती है, खासकर जब बात पैसों या घरवालों की हो। घर पर बोलते वक्त शब्द सोच-समझकर चुनें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर की बात सुनें, बहस जीतने की कोशिश न करें। पिता के साथ किसी पुराने मुद्दे पर मतभेद हो सकता है, आज उसे न छेड़ें। आर्थिक स्थिति: खान-पान और परिवार पर खर्च बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार को उधार देने से पहले सोचें, पैसा लौटने में देर हो सकती है। स्वास्थ्य: दोपहर बाद पेट या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। मौसम बदल रहा है, इसलिए फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बचें। करियर और कारोबार: साझेदारी के बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त ध्यान से पढ़ें। नौकरी में प्रतिद्वंद्वी बराबरी की कोशिश करेंगे, पर आपका अनुभव भारी पड़ेगा। उपाय: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com शुभ रंग: स्लेटी | शुभ अंक: 4 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव : नौकरी में विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे, कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। पढ़ाई, कोचिंग या विदेश में दाखिले से जुड़े कामों में अच्छी खबर मिल सकती है।