19 सितंबर राशिफल: शनिवार का दिन बेहद खास, कर्क समेत 8 राशियों की किस्मत देगी साथ; बनेंगे सारे बिगड़े काम

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज कर्क राशि वालों के लिए दिन खास रहने वाला है क्योंकि मंगल-गुरु की युति ऊर्जा और भाग्य दोनों साथ लाएगी, हालांकि गुस्सा और जल्दबाजी पर लगाम कसनी जरूरी है। दूसरी ओर बुधादित्य योग के दम पर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का पूरा दिन दिमागी और बातचीत के मोर्चे पर शानदार गुजरेगा।

मेष राशि वालों के दिल की परतें आज केतु के असर से खुल सकती हैं, जबकि सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज खासी मजबूत नजर आएगी। कुंभ राशि के लोग आज अपने अंदाज से लोगों को सम्मोहित करते दिखेंगे।

मीन राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल पुरानी गंभीरता बरकरार रखेगी, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। बाकी सब राशियों का मन आज गहराई की तरफ मुड़ेगा, राधा अष्टमी की ऊर्जा से थोड़ा सुकून भी मिलेगा। पढ़ें मेष से मीन राशि के लिए 19 सितंबर 2026, शनिवार का राशिफल।

सकारात्मक पक्ष: आज किसी फैमिली फंक्शन में या पुरानी फोटो देखते हुए दिल की कोई गहरी बात मुँह से निकल सकती है, इसे दबाने की जरूरत नहीं है। कोई अटका हुआ सवाल भी आज सुलझ सकता है।

नकारात्मक पक्ष: गाड़ी की सर्विसिंग हो या घर की रंगाई-पुताई का फैसला, आज जल्दबाजी में कुछ भी तय न करें। मन में हल्की बेचैनी भी रह सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनरके साथ आज शाम की सैर या मूवी नाइट रिश्ते में मिठास घोल सकती है। घर के किसी सदस्य से पुरानी बात आज सुलझ सकती है।

आर्थिक स्थिति: पैसों का हिसाब आज सामान्य रहेगा, कोई नया गैजेट या किस्त पर सामान लेने से पहले दो बार सोचें। सेविंग्स की तरफ ध्यान बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, बस दिनभर की भागदौड़ से पीठ या पैरों में हल्का दर्द हो सकता है। शाम को हल्की स्ट्रेचिंग राहत देगी।

करियर और कारोबार: टीम मीटिंग में कोई नया आइडिया आज तालियां बटोर सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल भी बेहतर रहेगा।

उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: यूट्यूब पर कोई नई स्किल सीखने का मन बनेगा, या किसी वर्कशॉप में हिस्सा लेने का प्लान बन सकता है। दिमाग आज बेहद शार्प रहेगा।

नकारात्मक पक्ष: फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में या वीडियो कॉल पर बहस से बचें, अपनी बात मनवाने की जिद आज महंगी पड़ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ पुराने किसी मुद्दे पर आज गहराई से सोच सकते हैं। सुनने की आदत आज रिश्ते को मजबूत करेगी।

आर्थिक स्थिति: सैलरी स्लिप देखकर आज संतोष होगा, इनकम टैक्स या निवेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

स्वास्थ्य: गले या आवाज का आज थोड़ा ख्याल रखें, गुनगुना पानी पीना फायदेमंद रहेगा।

करियर और कारोबार: क्लाइंट कॉल या नई डील की बातचीत में आज आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, बॉस भी आपकी राय को तवज्जो देंगे।

उपाय: आज शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: जो प्रोजेक्ट या मैसेज कल तक अटका था, आज उसका जवाब मिल सकता है, इससे सुकून महसूस होगा।

नकारात्मक पक्ष: इंस्टाग्राम या न्यूज पर आई किसी खबर को लेकर जल्दबाजी में राय न बनाएं, पूरी जानकारी लेने के बाद ही बोलें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मम्मी-पापा या भाई-बहन से आज फोन पर लंबी बातचीत हो सकती है, घर का माहौल हल्का रहेगा।

आर्थिक स्थिति: बैंक स्टेटमेंट चेक करते वक्त आज हिसाब साफ नजर आएगा, कोई पुराना रिफंड भी आ सकता है।

स्वास्थ्य: काम में व्यस्त रहने से नींद पर असर पड़ सकता है, सोने से पहले फोन साइड में रखें।

करियर और कारोबार: ऑफिस डेडलाइन को लेकर आज गंभीरता बनी रहेगी, टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान दें।

उपाय: आज विद्यार्थियों को कॉपी-किताब का दान करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: मॉर्निंग वॉक हो या जिम सेशन, आज एनर्जी लेवल टॉप पर रहेगा। बातचीत में भी आज आपका पक्ष मजबूत रहेगा।

नकारात्मक पक्ष: ट्रैफिक में या किसी बहस में गुस्सा जल्दी आ सकता है, गाड़ी चलाते वक्त एक्स्ट्रा सावधानी बरतें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रात को छत पर बैठकर पार्टनर से कोई गहरी बात हो सकती है, इससे मन हल्का होगा।

आर्थिक स्थिति: कोई पुराना उधार आज वापस मिल सकता है, बड़ा फैसला इमोशनल होकर न लें।

स्वास्थ्य: एनर्जी हाई रहेगी, पर जिम या स्पोर्ट्स में चोट लगने से बचने के लिए वॉर्मअप जरूर करें।

करियर और कारोबार: मीटिंग में आज आपकी दलील असर करेगी, नया प्रपोजल रखने का यह सही वक्त है।

उपाय: आज शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: सैलरी अकाउंट या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखकर आज अच्छा महसूस होगा, पैसों का पक्ष मजबूत रहेगा।

नकारात्मक पक्ष: अचानक अकेलापन या खालीपन महसूस हो सकता है, इसे ओवरथिंक न करें, यह बस अस्थायी दौर है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: बच्चों या पार्टनर से जुड़ी किसी बात पर आज खुलकर बात करने का मन बनेगा।

आर्थिक स्थिति: शॉपिंग या पार्टी में सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करने से बचें, बजट में रहना समझदारी होगी।

स्वास्थ्य: नींद पर मन की उलझन का असर पड़ सकता है, सोने से पहले हल्का म्यूजिक सुनना मददगार रहेगा।

करियर और कारोबार: किसी नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी न करें, लीडरशिप स्किल्स आज सबका ध्यान खींचेंगी।

उपाय: आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: इंटरव्यू हो या क्लाइंट प्रेजेंटेशन, आज आपकी बात असरदार रहेगी, कॉन्फिडेंस टॉप पर होगा।

नकारात्मक पक्ष: घर की सफाई या शॉपिंग लिस्ट बनाते वक्त जल्दबाजी न करें, सोच-समझकर खर्च करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी बड़े फैसले पर पार्टनर से राय लेना आज फायदेमंद रहेगा, परिवार भी साथ देगा।

आर्थिक स्थिति: कोई अच्छी डील या डिस्काउंट आज पैसों में मिठास ला सकता है।

स्वास्थ्य: दिमाग तेज चलने से आज मानसिक थकान हो सकती है, बीच-बीच में छोटा ब्रेक जरूर लें।

करियर और कारोबार: जॉब स्विच या प्रमोशन को लेकर सोच रहे हैं तो आज कदम सोच-समझकर उठाएं।

उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: मीटिंग में हो या किसी पार्टी में, आज आपकी पर्सनैलिटी सबका ध्यान खींचेगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा।

नकारात्मक पक्ष: बहस या डिबेट में आज जुबान पर संयम रखें, वरना बात बिगड़ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पापा या किसी सीनियर मेंटॉर से करियर पर सलाह मिल सकती है, ध्यान से सुनें।

आर्थिक स्थिति: महीने का बजट आज बनाकर रखें, कोई पुराना पेमेंट भी क्लियर हो सकता है।

स्वास्थ्य: गला खराब होने से बचाने के लिए पानी ज्यादा पिएं, ओवरटॉकिंग से बचें।

करियर और कारोबार: नेटवर्किंग इवेंट या क्लाइंट मीटिंग आज फायदेमंद साबित होगी।

उपाय: आज शनिदेव को काला तिल अर्पित करें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: बॉस से मिली पॉजिटिव फीडबैक आज मनोबल बढ़ाएगी, पेंडिंग काम आगे बढ़ सकता है।

नकारात्मक पक्ष: ऑनलाइन शॉपिंग या इम्पल्सिव खर्च से आज बचें, बजट पर टिके रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर से किसी बात पर मतभेद हो तो शांति से सुलझाएं, गुस्सा हालात बिगाड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति: खर्चों की लिस्ट बनाकर आज रिव्यू करें, आगे चलकर पैसों में मजबूती आएगी।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर या गुस्से पर काबू रखें, गहरी सांस लेना आज मददगार रहेगा।

करियर और कारोबार: टीम प्रोजेक्ट में आज तालमेल बेहतर रहेगा, पुराना कॉन्टैक्ट भी काम आ सकता है।

उपाय: आज क्रोध और वाद-विवाद की स्थितियों से दूर रहें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: रात को किताब पढ़ते या पॉडकास्ट सुनते वक्त कोई पुराना सवाल आज सुलझ सकता है।

नकारात्मक पक्ष: बिजनेस डील या पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने से पहले हर क्लॉज ध्यान से पढ़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साझेदारी में आज धैर्य दिखाना जरूरी है, छोटी बहन या किसी करीबी दोस्त की सलाह भी काम आएगी।

आर्थिक स्थिति: मेहनत का फल आज दिखेगा, कोई फ्रीलांस पेमेंट भी आ सकता है।

स्वास्थ्य: मेडिटेशन या योगा से मन शांत रखें, दोस्तों के साथ समय बिताना आज अच्छा रहेगा।

करियर और कारोबार: ऑफिस में अचानक कोई ऑफर या मौका मिल सकता है, इसे मिस न करें।

उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: मंदिर जाने का मन बनेगा, या कोई मोटिवेशनल किताब हाथ लग सकती है, इससे सुकून मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: पार्टनर के साथ कोई बड़ा फैसला आज जल्दबाजी में न लें, पुरानी बात दोबारा उठ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में आज गर्माहट रहेगी, भाई-बहन से बहस से बचें।

आर्थिक स्थिति: सैलरी क्रेडिट होने पर आज बजट प्लान करें, बड़ा खर्च टाल दें तो बेहतर।

स्वास्थ्य: देर रात जागने से बचें, रूटीन में थोड़ा बदलाव आज फायदा देगा।

करियर और कारोबार: कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन आज फायदेमंद साबित हो सकता है, सीनियर आपकी मेहनत नोटिस करेंगे।

उपाय: आज शनिदेव को तेल का दान करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: किसी नेटवर्किंग ग्रुप या कम्युनिटी इवेंट से आज नया मौका मिल सकता है।

नकारात्मक पक्ष: जिम या स्पोर्ट्स में जल्दबाजी से चोट लग सकती है, ध्यान से करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोस्तों का सर्कल आज काम आएगा, पार्टनर पर भरोसा भी मजबूत रहेगा।

आर्थिक स्थिति: साइड इनकम या फ्रीलांस प्रोजेक्ट से आज फायदा हो सकता है, रिस्क लेने से पहले सोचें।

स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें, आज जंक फूड से परहेज करना बेहतर रहेगा।

करियर और कारोबार: ऑफिस में नया असाइनमेंट मिल सकता है, सीनियर की सलाह आज काम आएगी।

उपाय: आज हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाएं।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से आज दिल खोलकर बात हो सकती है, क्रिएटिविटी भी उभरेगी।

नकारात्मक पक्ष: बड़ा फैसला आज जल्दबाजी में न लें, जिंदगी में एक पुरानी गंभीरता बनी रहेगी, घबराएं नहीं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से जरूरी बात आज टालें नहीं, बच्चों से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति: साझेदारी से जुड़ा फैसला सोच-समझकर लें, कोई शुभ समाचार कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा।

स्वास्थ्य: रात को अकेले वक्त बिताना सुकून देगा, रूटीन में डिसिप्लिन बनाए रखें।

करियर और कारोबार: क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जल्दबाजी से बचें, किसी की मदद से काम आसान होगा।

उपाय: आज शनिदेव की आराधना करें और काले कपड़े दान करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com