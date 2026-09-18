18 सितंबर राशिफल: आज संतान सप्तमी पर बन रहा है बुधादित्य योग, इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज बुधादित्य योग का फायदा मिलेगा। बातचीत और दिमागी कामकाज अच्छे चलेंगे। कर्क और धनु राशि वालों के लिए शाम खास है, मंगल-गुरु का मेल ऊर्जा तो देगा पर संयम भी मांगेगा। सिंह और कन्या को आत्मविश्वास और पैसों दोनों का साथ मिलेगा। मेष राशि वालों के घर में मिठास रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए नीच भंग योग बन रहा है, यानी मुश्किल समय के बाद राहत मिल सकती है। मकर और कुंभ को पुराने मामलों में थोड़ा धैर्य दिखाना होगा। भद्रा के चलते आज कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले एक बार सोच लें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज घर और दिल दोनों मोर्चों पर राहत मिलेगी। कोई नया आइडिया या रचनात्मक ख्याल भी दिमाग में आ सकता है। पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

नेगेटिव: शाम होते-होते मन में हल्की बेचैनी घर कर सकती है। घर के किसी मसले पर जल्दबाजी न करें, भाई-बहन से बात करते समय लहजा नरम रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर से घर या किसी काम को लेकर बातचीत होगी। माता-पिता के साथ बिताया समय मन हल्का करेगा। अपनी बात रखें, पर सामने वाले की भावना भी समझें।

आर्थिक स्थिति: कमाई तो होगी, पर घर या किसी निजी काम पर खर्च भी निकल सकता है। कारोबार में पुरानी किसी प्लानिंग का फायदा दिख सकता है।

स्वास्थ्य: पेट, लीवर या छाती में हल्की तकलीफ हो सकती है। देर तक एक जगह बैठने की बजाय थोड़ा टहलें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, किसी काम पर एक्स्ट्रा वक्त देना पड़ सकता है। बॉस को आपकी मेहनत साफ दिखेगी।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, मन शांत रहेगा।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: कहीं घूमने-फिरने का मौका बन सकता है। कोई नई जानकारी भी मिलेगी। पढ़ने-लिखने या गहरी सोच वाले काम में आज मन लगेगा।

नेगेटिव: पैसों या सफर से जुड़ा कोई काम अचानक बन सकता है। कुछ हाथ से निकलता महसूस हो तो घबराएं मत, दबाव खुद पर न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ ट्रिप की बात बन सकती है। मन की उलझन चेहरे पर झलक सकती है। घर का कोई काम भागदौड़ बढ़ा देगा।

आर्थिक स्थिति: सेविंग पर ध्यान दें, कोई अनचाहा खर्च आ सकता है। पैसों के कागजात नजरअंदाज न करें।

स्वास्थ्य: शरीर और मन दोनों में थकान महसूस हो सकती है। सफर में खानपान का ख्याल रखें।

करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में यात्रा बन सकती है, कोई काम की बात भी हाथ लग सकती है। कारोबारियों को किसी डील में मौका मिलेगा।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, लाभ होगा।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: बाहरी संपर्कों से कोई काम की खबर मिल सकती है। दूर से आई कोई सूचना राहत देगी।

नेगेटिव: पैसों और मुनाफे के मामले में सतर्क रहें। छोटी बात पर गुस्सा या जिद रिश्ते बिगाड़ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में किसी की जरूरत अचानक सामने आ सकती है, इससे प्लान बदल सकता है। सिंगल लोगों को किसी नए संपर्क से कोई पसंद आ सकता है।

आर्थिक स्थिति: पैसा कहां जा रहा है, इस पर नजर रखें। आगे के लिए आज से बचत बढ़ाना समझदारी होगी।

स्वास्थ्य: गुस्से या तनाव में खाना खाने से पेट खराब हो सकता है, ध्यान रखें।

करियर और कारोबार: बाहरी संपर्कों से फायदा मिल सकता है, दूर से कोई काम की बात या सूचना आ सकती है।

उपाय: विद्यार्थियों को कॉपी-किताब दान करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: शनि की नजर आज आपको अनुशासन सिखाएगी, जो आगे काम आएगी। शांति से काम करेंगे तो नतीजे बेहतर मिलेंगे।

नेगेटिव: किसी काम में शॉर्टकट लेना आज महंगा पड़ सकता है, छोटी चूक भी बड़ी परेशानी बन सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की किसी बात पर असहमति हो सकती है, अपनी बात के साथ उनकी भी सुनें। घर के बड़ों की बात नजरअंदाज न करें।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में साफ-सफाई रखें, ऐसा कोई रास्ता न चुनें जिसका बाद में जवाब देना पड़े।

स्वास्थ्य: मन और शरीर पर हल्का असर दिख सकता है, शरीर में गर्मी या छोटी तकलीफ हो सकती है।

करियर और कारोबार: जो तय हुआ है उसी पर टिके रहें, कोई आसान रास्ता अपनाने से दूसरों को शक हो सकता है।

उपाय: शिवजी को जल चढ़ाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: सूर्य-बुध की जोड़ी आज आपकी बात रखने की क्षमता बढ़ाएगी। पैसों के मामले में भी मजबूती मिलेगी।

नेगेटिव: मुनाफे में कोई रुकावट आ सकती है, काम में जरूरत से ज्यादा चालाकी न दिखाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ घर के काम या किसी प्लान पर बातचीत होगी, दूसरे की भावना समझकर चलें तो अच्छा रहेगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई की कोई नई योजना मन में आ सकती है, मेहनत बनाए रखें।

स्वास्थ्य: थकान, बेचैनी या नींद की कमी हो सकती है, किसी शक को बार-बार न सोचें।

करियर और कारोबार: अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ें, छोटी अड़चनें परिणाम पर असर डाल सकती हैं।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: सोचने-समझने और काम को व्यवस्थित रखने की ताकत आज बढ़ी हुई रहेगी। कोई अच्छा मौका भी सामने आ सकता है।

नेगेटिव: प्लानिंग और सोशल मामलों में अचानक भागदौड़ बढ़ सकती है, किसी की बात पर तुरंत रिएक्ट न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: बुध की मजबूती से आपकी बात साथी तक सही तरह पहुंचेगी, रिश्ता बेहतर रहेगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई और खर्च का बैलेंस बनाना जरूरी होगा, किसी काम से पैसा आने का रास्ता बन सकता है।

स्वास्थ्य: पेट या नींद की परेशानी को हल्के में न लें, दिमाग लगातार एक्टिव रह सकता है।

करियर और कारोबार: काम पर आज आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, पैसों की किसी प्लानिंग का नतीजा देखें।

उपाय: गणेश जी के नामों का जाप करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की समझ आज आपके साथ रहेगी, किसी डील में फायदा मिल सकता है।

नेगेटिव: दफ्तर का कोई फैसला आज ज्यादा अहम हो सकता है, बड़े लोगों से बात करते वक्त शब्द नाप-तौलकर बोलें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: आज आपका आकर्षण बढ़ेगा, साथी से कोई दूरी थी तो कम होने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई के साथ खर्च भी चलता रहेगा, किसी डील में सोच-समझकर आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या खून से जुड़ी हल्की तकलीफ हो सकती है, लगातार काम न करें।

करियर और कारोबार: किसी बड़े अफसर से बातचीत आगे की दिशा तय कर सकती है, काम ज्यादा रहेगा पर सही प्राथमिकता से निपट जाएगा।

उपाय: हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: नीच भंग योग बन रहा है, यानी किसी मुश्किल के बीच से ही सफलता का रास्ता निकल सकता है। मेहनत का फल भी मिल सकता है।

नेगेटिव: काम में आज भागदौड़ बनी रहेगी, किसी और का काम भी संभालना पड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी को आज आपके समय की जरूरत रहेगी, घर के किसी काम में हाथ बंटाना पड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति: कोई अनचाहा खर्च सामने आ सकता है, कारोबार में डील पर पूरी नजर रखें।

स्वास्थ्य: पेट या ब्लड प्रेशर की पुरानी परेशानी है तो आज लापरवाही न करें, शरीर को थोड़ा आराम भी दें।

करियर और कारोबार: गुरु की मजबूती मुश्किल में भी रास्ता दिखाएगी, कारोबार में किसी डील से फायदा मिल सकता है।

उपाय: रुद्राभिषेक कराएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: गुरु की मजबूती आज मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता दिखाएगी, धार्मिक या गहरे विषयों में मन लगेगा।

नेगेटिव: काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, किसी और की गलती का असर आप पर भी पड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से कोई निजी बात खुलकर सामने आ सकती है, इससे दोनों एक-दूसरे को बेहतर समझेंगे।

आर्थिक स्थिति: बीमा या टैक्स के काम में ध्यान दें, पैसों के लिए किसी और पर पूरी तरह निर्भर न रहें।

स्वास्थ्य: पैरों या जोड़ों में अकड़न हो तो मालिश से आराम मिलेगा।

करियर और कारोबार: कारोबार में किसी डील को लेकर मन में उलझन रह सकती है, कोई पुराना काम फिर सामने आएगा, उसे निपटाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा।

उपाय: गुरु या शिक्षक का सम्मान करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: साझेदारी में किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ मिल सकता है, धर्म-कर्म से जुड़े काम में भी फायदा होगा।

नेगेटिव: सुख-सुविधा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, पुराने फैसलों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की तरफ से कोई बदलाव की मांग आ सकती है, भावनाओं को दबाने की बजाय सीधे बात करें।

आर्थिक स्थिति: किसी काम का नतीजा मिलने में देर लग सकती है, इस बीच खर्च भी बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: कमर, छाती या मांसपेशियों में खिंचाव हो तो नजरअंदाज न करें।

करियर और कारोबार: साझेदारी में किसी अनुभवी की सलाह काम आएगी, खर्च-बचत का हिसाब साफ रखें।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: भूरा | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: कमाई और नेटवर्किंग में आज खास फायदा मिल सकता है, स्टूडेंट्स को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

नेगेटिव: काम पर विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है, दोस्तों के साथ बहस से बचना ही बेहतर है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से किसी बात पर सोच अलग हो सकती है, दोस्तों के साथ निजी बात पर बहस न बढ़ाएं।

आर्थिक स्थिति: खर्च का कुछ हिस्सा काम की जरूरतों पर जाएगा, बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।

स्वास्थ्य: छोटी चोट, कट या सूजन से सावधान रहें, तीखा खाना भी अभी टालें।

करियर और कारोबार: करियर में कोई बड़ा बदलाव अभी तय करना जरूरी नहीं, अपनी जगह बचाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है।

उपाय: दिव्यांग लोगों की मदद करें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज अंदर से जोश बढ़ेगा, कुछ नया आजमाने का मन भी करेगा।

नेगेटिव: ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचें, पेट में गर्मी या एसिडिटी परेशान कर सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ कहीं घूमने की बात बन सकती है, बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति: मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं, शेयर मार्केट से भी फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: खाने में संतुलन रखें, ज्यादा मेहनत से थकान जल्दी होगी।

करियर और कारोबार: करियर में कोई नया रास्ता खुल सकता है, नौकरी बदलने का मन भी बन सकता है।

उपाय: देवी दुर्गा को गुड़-चने का भोग लगाएं।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com