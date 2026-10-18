18 अक्टूबर राशिफल: नवरात्र के आठवें दिन इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन तक का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। रविवार का यह दिन मेष के लिए घूमने फिरने और कमाई, दोनों का मौका लेकर आया है। कुंभ के सामने आमदनी के नए दरवाजे खुलेंगे, मीन राशि वालों को दफ्तर में पहचान मिलेगी और दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी। तुला की मेहनत का दाम मिलेगा, धनु के घर अचानक कोई अच्छी सूचना पहुंचेगी और वृश्चिक को कर्ज के दबाव से कुछ राहत मिलेगी। मिथुन साझेदारी में संभलकर चलें। दूसरी तरफ वृषभ शेयर बाजार में हाथ जला सकते हैं, कर्क को विरोधियों और पेट दोनों से सावधान रहना है, सिंह की हड़बड़ी काम बिगाड़ सकती है, कन्या कागजों पर दस्तखत से पहले रुकें और मकर की जेब खरीदारी में ढीली होगी।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: दिन आपके पक्ष में झुका हुआ है। समाज और दफ्तर, दोनों जगह लोग आपकी बात को वजन देंगे। रुका हुआ कोई काम फिर से पटरी पर आएगा। नेगेटिव: घूमने का प्लान बनाते वक्त खर्च की सीमा पहले तय कर लें, वरना मस्ती के चक्कर में हफ्ते भर का बजट उड़ सकता है। हाईवे पर रफ्तार काबू में रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के हाथ बंटाने से कई काम झटपट निपटेंगे। परिवार के साथ कहीं छोटी आउटिंग या फिल्म देखने निकलना हो सकता है। किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होकर मन हल्का होगा। आर्थिक स्थिति: आमदनी ठीक रहेगी। घर के बुजुर्ग बच्चों के हाथ में जेब खर्च रख सकते हैं, यानी घर में पैसों को लेकर खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी है। सुबह योग या टहलने की आदत डालने का मन बनेगा, इसे सिर्फ एक दिन का जोश न बनने दें। करियर और कारोबार: व्यापारियों की बिक्री और मुनाफा बढ़ेगा। किराना या रोज की जरूरत का सामान बेचने वालों के गल्ले में अच्छी रकम आएगी। अटका ऑर्डर फिर शुरू हो सकता है। उपाय: मां सरस्वती को प्रणाम करें और छोटी बच्चियों को कॉपी, पेन या किताबें भेंट करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 2 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: घर में बातचीत खुलकर होगी और किसी घरेलू योजना पर सबकी हामी मिल जाएगी। धीरज से चलेंगे तो दिन का नतीजा अच्छा रहेगा। नेगेटिव: अचानक कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। मन में बेवजह के डर भी उठेंगे, उन्हें सच मानकर फैसले न लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में किसी बात पर शक घर कर सकता है। सवाल पूछने हैं तो शांत लहजे में पूछें, साथी का फोन टटोलने जैसी हरकतें दूरी ही बढ़ाएंगी। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होगा। आर्थिक स्थिति: पैसों की स्थिति ठीक है, पर शेयर, सट्टा या किसी टिप के भरोसे लगाया पैसा आज उलझ सकता है। टीवी या व्हाट्सएप ग्रुप की टिप पर ट्रेड करने से बचें। स्वास्थ्य: धूल और धुएं से आंखों में जलन या धुंधलापन हो सकता है। बाहर निकलें तो चश्मा लगाएं और खाने में हरी सब्जियां रखें। करियर और कारोबार: कामकाज की योजनाओं पर ध्यान दें, पर नया कदम उठाने में जल्दी न करें। हर कदम से पहले उसका हिसाब लगा लें। उपाय: शाम को तुलसी के पास दीपक जलाकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी पुराने मनमुटाव को खत्म करने का मौका मिलेगा। मीटिंग में आपकी राय सुनी जाएगी और नौकरी बदलने वालों के लिए नए रास्ते दिखेंगे। नेगेटिव: दिल और दिमाग के बीच खींचतान रहेगी। साझेदारी के किसी फैसले में सिर्फ भावनाओं के भरोसे न रहें, कागज और आंकड़े भी देखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से बात करते रहें, खामोशी गलतफहमी बढ़ाएगी। घर की किसी योजना पर सबकी राय अलग होगी, पर शाम तक बीच का रास्ता निकल आएगा। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। आर्थिक स्थिति: किसी पार्टी, दावत या धार्मिक आयोजन पर अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। कार्ड से भुगतान कर रहे हैं तो बिल की रकम दोबारा देख लें। स्वास्थ्य: दिन भर लोगों से बतियाते बतियाते दिमाग थक जाएगा। घर के किसी सदस्य की सेहत की चिंता भी मन पर बोझ बनेगी, रात को फोन जल्दी बंद कर दें। करियर और कारोबार: टीम के साथ काम करेंगे तो नतीजा अच्छा रहेगा। सरकारी नियमों में किसी बदलाव से नौकरीपेशा लोगों का कोई काम आसान हो सकता है। ऊंचे ओहदे वालों से रिश्ते अच्छे बनाए रखें। उपाय: मां दुर्गा के सामने पानी वाला नारियल अर्पित करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 8 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: अधूरे पड़े कामों को निपटाने और किसी पुरानी समस्या का हल ढूंढने का अच्छा मौका है। धैर्य रखेंगे तो उलझनें खुद सुलझती जाएंगी। नेगेटिव: विरोधी आपकी किसी छोटी चूक को बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। दफ्तर में किसी बहस में उलझने के बजाय अपना काम चुपचाप पूरा करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी को प्रपोज करने का इरादा है तो आज टाल दें। ससुराल की किसी बात पर घर में खिंचाव आ सकता है। दफ्तर का तनाव घर लेकर न जाएं और जीवनसाथी से संयम से बात करें।

आर्थिक स्थिति: दवा, खरीदारी और आने जाने पर पैसा जाएगा। बाजार की चमक दमक में आकर कोई महंगा सामान न उठाएं। स्वास्थ्य: व्यस्तता में खाना समय पर न खाया तो एसिडिटी या पेट की गड़बड़ी परेशान करेगी। बाहर का तला भुना कम खाएं। करियर और कारोबार: बाजार में मुकाबला कड़ा रहेगा। दफ्तर में अचानक अतिरिक्त काम आ सकता है, घबराने के बजाय कामों की लिस्ट बनाकर एक एक करके निपटाएं। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला जल चढ़ाएं। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी सहयोगी या परिचित की मदद से धंधे का अच्छा सौदा मिल सकता है। कुंवारे लोगों के लिए किसी परिचित के माध्यम से रिश्ता आ सकता है। नेगेटिव: आज हर काम फटाफट निपटाने की बेचैनी रहेगी, और यही हड़बड़ी काम बिगाड़ेगी। किसी भी चुनौती में शॉर्टकट या नियम तोड़ने वाला रास्ता न अपनाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की फरमाइशें बढ़ेंगी और इससे थोड़ी खीझ हो सकती है। नए रिश्ते पर हां कहने से पहले सामने वाले को समझने का समय लें। घर में असहमति हो तो पहले दूसरों की बात पूरी सुनें।

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ मिलकर पैसा लगाने की मन बना रहे हैं तो हिस्सेदारी और जिम्मेदारी लिखित में तय कर लें। आने वाली कमाई का बढ़ा चढ़ाकर अंदाजा लगाकर खर्च न करें। स्वास्थ्य: तनाव बढ़े तो शाम को पार्क में टहल आएं या दस मिनट आंख बंद करके बैठें। कोई तकलीफ कई दिन से है तो डॉक्टर को दिखाएं। करियर और कारोबार: साझेदारी में नए मौके बनेंगे। मुकाबले वाले कामों में योजना बनाकर उतरें, जोश में आकर बिना तैयारी मैदान में न कूदें। उपाय: सुबह स्नान के बाद गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: पढ़ाई करने वालों की मेहनत आज दिखेगी, परीक्षा या टेस्ट में मेहनत का नतीजा दिखेगा। घर में मेहमानों के आने से रौनक रहेगी। नेगेटिव: किसी जरूरी काम में देरी से मन खट्टा हो सकता है। किसी भी कागज, फॉर्म या एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से पहले उसकी हर शर्त पढ़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मेहमानों या रिश्तेदारों की कही कोई बात आपके रिश्ते में भरोसे को हिला सकती है, सुनी सुनाई बातों पर फैसला न करें। घर में चल रही शादी की बातें चिंता बढ़ाएंगी और छोटे भाई बहन की कोई बात दिल को चुभ सकती है।

आर्थिक स्थिति: रोज के खर्च बढ़ेंगे, इसलिए आज कुछ बचत अलग रख दें। किसी से पैसे लेने या देने हैं तो यूपीआई का रिकॉर्ड या रसीद संभालकर रखें। स्वास्थ्य: जल्दबाजी में चोट लग सकती है। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात न करें और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। करियर और कारोबार: नियम कायदों का पालन करके ही आगे बढ़ें, गलत तरीके से काम निकालना भारी पड़ सकता है। व्यापारी ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान दें। बड़ों के सौंपे कामों में दौड़ भाग रहेगी। उपाय: देवी के सामने कपूर और दो लौंग जलाकर अपने काम की सफलता की प्रार्थना करें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 10 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: अपनी बात खुलकर रखने का हौसला रहेगा और लंबे समय से अटका काम आपकी पहल से आगे बढ़ेगा। घर के फैसलों में आपकी राय को अहमियत मिलेगी। नेगेटिव: दिन के बड़े हिस्से में कुछ काम बनते बनते रुक सकते हैं, खासकर कोई नई शुरुआत करने में अड़चन आएगी। लोग आपके काम के तरीके पर बातें बनाएंगे, उन पर कान न दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी और परिवार के साथ घूमने और लंबी बातों का मौका मिलेगा। किसी पुराने झगड़े को खत्म करने के लिए पहला कदम आप उठाएं। भाई बहन कोई ऐसी सूचना देंगे जो आगे काम आएगी। आर्थिक स्थिति: मेहनत से कमाई बढ़ाने की कोशिश सफल होगी। कोई साइड काम या नया संपर्क अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकता है। स्वास्थ्य: दोपहर के बाद हाथ पैरों में दर्द या अकड़न महसूस होगी। लगातार बैठे न रहें, बीच बीच में स्ट्रेचिंग करें। करियर और कारोबार: अपनी जानकारी और हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, बस योजना बनाकर चलें। कारोबार के लिए सफर करना पड़े तो उससे फायदा होगा। उपाय: माता लक्ष्मी का पूजन करके जरूरतमंद परिवार को दूध दान में दें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 11 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: कर्ज या बकाया को लेकर जो दबाव था, उसमें आज कुछ ढील मिलेगी। मार्केटिंग, सेल्स और ऑनलाइन काम करने वालों को मेहनत का फल मिलेगा। नेगेटिव: किसी ग्राहक या साथी से वादा करने से पहले देख लें कि आपके पास उतना समय और साधन है भी या नहीं। दूसरों के उकसावे में आकर पैसों का कोई फैसला न लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सहारा बनेंगे और कुछ लोगों की जिंदगी में नया रिश्ता दस्तक दे सकता है। घर में किसी बात को गलत समझ लिया गया तो तनाव होगा, जवाब देने से पहले पूरी बात सुनें। घर की साज सज्जा या मरम्मत की योजना बनेगी।

आर्थिक स्थिति: फालतू खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। महीने की कमाई में से बचत का हिस्सा पहले ही अलग कर देंगे तो आगे चलकर फायदा होगा। स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही गले में खराश या पेट की गड़बड़ी दे सकती है। ठंडा पानी और फ्रिज की चीजें आज कम लें। करियर और कारोबार: पुराने अटके कामों को निपटाने और काम का तरीका सुधारने का अच्छा दिन है। नौकरी से जुड़े फैसले ठंडे दिमाग से लें। उपाय: देवी सरस्वती की पूजा करके सफेद मिठाई का भोग लगाएं। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 12 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: काम या घर से अचानक कोई ऐसी खबर आ सकती है जिससे चेहरा खिल उठेगा। जोश बना रहेगा और कोई अटका अनुबंध फाइनल हो सकता है। नेगेटिव: दूसरों की मदद में इतना वक्त जाएगा कि अपना काम पीछे छूट सकता है। जल्दी पैसा बनाने वाली स्कीम या बिना जांचे किसी को उधार देना आज नुकसान करा सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ दिल की बातें होंगी और कहीं घूमने का प्लान बनेगा। परिवार में किसी को आपके भावनात्मक सहारे की जरूरत पड़ेगी। किसी शुभ काम से अचानक सफर करना पड़ा तो दिन का शेड्यूल बदल सकता है।

आर्थिक स्थिति: पैसों की स्थिति अच्छी है। पुराने सौदों से फायदा मिलेगा, पर नए निवेश पर बिना परखे दांव न लगाएं। स्वास्थ्य: भागदौड़ के बीच मन बेचैन हो तो कुछ देर शांत बैठें या हनुमान चालीसा पढ़ें, नकारात्मक विचार दूर होंगे। करियर और कारोबार: व्यापारी गोदाम या स्टॉक के माल का हिसाब ठीक से मिलाएं। लोगों से बातचीत में पारदर्शिता रखेंगे तो नए समझौते आगे बढ़ेंगे। उपाय: सुबह गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 4 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: रणनीति बनाकर चलेंगे तो दफ्तर के अचानक बदलावों को भी अपने हक में मोड़ लेंगे। घर की जरूरी चीजें आज खरीदी जा सकेंगी। नेगेटिव: कोई चमकदार ऑफर देखकर तुरंत पैसा लगाने का मन करेगा। दोस्त या रिश्तेदार की सलाह पर बिना जांचे पैसा न लगाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी की कोई बात तीखी लग सकती है या उनकी किसी चिंता से आप भी परेशान होंगे। प्रेमी जोड़ों को साथ वक्त न मिलने की शिकायत रहेगी। दूर रहने वाले किसी व्यक्ति का मैसेज मन पर असर डालेगा, और घर की निजी बातें बाहर वालों से न बांटें।