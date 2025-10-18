धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 18 अक्टूबर 2025: कुंभ वालों को धनतेरस पर मिलेगा लाभ, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में वक्री शनि आत्मचिंतन और संयम की ओर ध्यान दिलाएंगे। कुल मिलाकर, आज का दिन भीतर की समझ और बाहरी आकर्षण, दोनों में संतुलन बनाने का है। वहीं कुछ राशि के जातकों को आज लाभ मिलने की संभावना है। चलिए पढ़ते हैं आज का राशिफल।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आपके स्वामी ग्रह गुरु कर्क राशि में रहकर भावनात्मक गहराई दे रहे हैं। आज का दिन ज्ञान, यात्रा और अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। सिंह राशि के चंद्रमा आपको उत्साही बनाएंगे। तुला राशि में सूर्य और बुध आपकी टीम भावना को बढ़ा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा वादे करने से बचें और प्रोसेस पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में समान मूल्यों वाले लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा।

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: मन और सोच को खुला रखें, सीखना ही जीत की कुंजी है। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आज का दिन खुद पर विचार करने और बदलाव का है। सिंह राशि के चंद्रमा साझेदारी और वित्तीय मामलों में भावनाएं गहरी कर सकते है। सूर्य, मंगल और बुध तुला राशि में रहकर पेशेवर चुनौतियों के लिए संतुलित सोच देंगे। शुक्र कन्या राशि में है, जो रिश्तों में कोमलता और संवाद बढ़ाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचें।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 11

दिन की सलाह: रणनीति और धैर्य से आगे बढ़ें, स्थायी सफलता यही लाएंगे। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आपकी राशि में राहु और सिंह राशि के चंद्रमा साझेदारी और सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज का दिन संतुलन का है, स्वतंत्रता और सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखें। सूर्य, बुध और मंगल तुला राशि में हैं, जो संवाद और सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे। कर्क राशि के गुरु भावनात्मक समझ को गहराई देंगे। ईमानदार बातचीत पुराने मतभेद दूर कर सकती है।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: सुनना ही समाधान की पहली सीढ़ी है, सहयोग से तालमेल बढ़ेगा। मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) आपकी राशि में शनि वक्री है, जो आपको खुद के बारे में सोचने और खुद पर संयम रखने की सीख दे रहे हैं। आज का दिन स्वास्थ्य, दिनचर्या और आत्म-विकास पर ध्यान देने का है। सिंह राशि के चंद्रमा आपको प्रेरणा देंगे और कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। गुरु कर्क राशि में रहकर करुणा और क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में संबंधों में स्थिरता लाएंगे। याद रखें, धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है।