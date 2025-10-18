मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 18 अक्टूबर 2025: मिथुन वालों को करियर में मिलेंगे नए अवसर, अच्छा रहेगा दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज रात तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और सेल्फ-एक्सप्रेशन बढ़ेगा। सूर्य, बुध और मंगल तुला राशि में रहकर रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ाएंगे। शुक्र कन्या राशि में रहकर प्रेम और काम में ईमानदारी और बारीकी पर ध्यान दिलाएंगे। गुरु कर्क राशि में रहकर भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे, जबकि मीन राशि में वक्री शनि धैर्य और जिम्मेदारी की याद दिलाएंगे।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज का दिन ऊर्जा, जुनून और नेतृत्व से भरा रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आपकी क्रिएटिविटी और साहस को बढ़ाएंगे। सूर्य, मंगल और बुध तुला राशि में रहकर सहयोग और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने पर जोर देंगे। आज आपको स्वतंत्रता और समझौते के बीच सही संतुलन बनाना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, लेकिन धैर्य आवश्यक होगा।

शुभ रंग: सुर्ख लाल

शुभ अंक: 5

दिन की सलाह: संवेदनशीलता और सहयोग से नेतृत्व करें, यही सफलता की कुंजी होगी। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) चंद्रमा सिंह राशि में है, जिससे भावनात्मक विषय आज प्रमुख रहेंगे। आज घर, परिवार और स्थिरता पर ध्यान देने का दिन है। आपको अपने निजी जीवन या घर के माहौल में कुछ सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्र कन्या राशि में रहकर प्रेम को कर्म और सहयोग के जरिए व्यक्त करने में मदद करेंगे। हठ से बचें, लचीलापन रिश्तों को मजबूत करेगा। आर्थिक मामलों में अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करें।

शुभ रंग: पन्ना हरा

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: ध्यान से सुनें, समझ बढ़ेगी तो रिश्ते भी मजबूत होंगे। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) कर्क राशि में गुरु आपकी भावनाओं को गहराई देंगे, जबकि सिंह राशि के चंद्रमा आपकी बातचीत और आकर्षण में निखार लाएंगे। आज रचनात्मक अभिव्यक्ति, संवाद और सामाजिक सफलता का दिन है। तुला राशि में बुध और मंगल आपकी समझाने की क्षमता को और बढ़ा रहे हैं, इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करें। शब्दों में मिठास और स्पष्टता आज नए अवसर खोलेगी।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

दिन की सलाह: आपकी वाणी में ताकत है, इसे सोच-समझकर और प्रेम से इस्तेमाल करें। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपकी सेंस्टिविटी और इन्टुशन को बढ़ा रहे हैं। सिंह राशि के चंद्रमा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत करेंगे। सूर्य और मंगल तुला राशि में रहकर आपको काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख देंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार संभव है, अगर प्लानिंग ढंग से की जाए। आज बातचीत के जरिए मन के बोझ हल्के करने का अच्छा मौका है।