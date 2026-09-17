17 सितंबर राशिफल: आज विश्वकर्मा पूजा पर बन रहा बुधादित्य योग, इन 4 राशियों को मिलेगा धन और करियर में लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। गुरुवार के दिन आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पौने ग्यारह बजे सुबह तक चलेगी, उसके उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी। सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव सुबह आठ बजे के आसपास कन्या राशि में गोचर करेंगे, जहां बुधदेव पहले से मौजूद होने के कारण बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है।

यह दिन कन्या संक्रांति के रूप में भी मनाया जाएगा। दूसरी ओर चंद्रमा वृश्चिक राशि की अनुराधा नक्षत्र में नीच राशि में गोचर करते रहेंगे, हालांकि गुरुदेव की शुभ दृष्टि चंद्रमा पर बनी हुई है, जो कुछ राहत देगी। शुक्रदेव कन्या राशि में और मंगलदेव मिथुन राशि में विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त आज कई राशियों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो नए कार्यों के लिए शुभ माना जाता है।

बुधादित्य योग के प्रभाव से कन्या, कर्क और सिंह राशि वालों को आज सोच-समझ और आत्मविश्वास के मोर्चे पर बढ़त मिलेगी। धनु, मकर और मीन राशि के जातकों पर गुरुदेव की कृपा दृष्टि बनी रहने से भाग्य साथ देगा। इसके उलट, अपनी ही राशि में नीच अवस्था में बैठे चंद्रमा के चलते वृश्चिक राशि वालों को आज खास एहतियात बरतनी होगी, और मेष व मिथुन राशि के लोगों को भी उतावलेपन में कोई फैसला न लेने की सलाह है।

तुला व मीन राशि वालों के आपसी रिश्तों में मिठास घुलेगी। वृषभ राशि के घर-परिवार में ठहराव रहेगा तो कुंभ राशि वालों को पैसे के मामलों में अनुशासन का पालन करना होगा। कन्या राशि वालों के करियर में आज हल्की जद्दोजहद देखने को मिल सकती है, धैर्य से काम लें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: रिश्तों और साझेदारी में आज मधुरता बनी रहेगी, वहीं रचनात्मक कार्यों और प्रेम-प्रसंग में मन को सुकून मिलेगा। घरेलू माहौल भी सुखद व स्थिर दिखेगा।

नेगेटिव: सवेरे के वक्त पुराने प्रसंग दिमाग में उभर सकते हैं, इसलिए कोई अहम निर्णय दोपहर के बाद ही करें। क्रोध और भावुकता पर लगाम रखनी होगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी या प्रेमी संग बातचीत सहज और मीठी रहेगी। भाई-बहनों के सामने बोलते समय संयमित भाषा अपनाएं।

आर्थिक स्थिति: खर्चों में इजाफा होने के आसार हैं, इसलिए बजट पर नजर बनाए रखें। धन संबंधी बातचीत साफ-सुथरी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक उलझन नींद पर असर डाल सकती है, विश्राम को नजरअंदाज न करें। हल्की सुस्ती भी महसूस हो सकती है।

करियर और कारोबार: कार्यस्थल पर प्रतिद्वंद्विता का सामना हो सकता है, लेकिन परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। किसी व्यक्ति से भेंट भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगी।

उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: पारिवारिक मोर्चे पर आज स्थिरता महसूस होगी, नए जान-पहचान और साझेदारी से लाभ की संभावना बनेगी।

नेगेटिव: स्वभाव में आज हल्की उग्रता या दूसरों पर रौब जमाने की सोच बन सकती है, इस पर नियंत्रण रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनी बात रखने में आज स्पष्टता महसूस होगी। परिवार का माहौल भी सामान्य व संतुलित बना रहेगा।

आर्थिक स्थिति: धन लाभ धीरे-धीरे मिलेगा, जल्दबाजी न करें। किसी नए संपर्क से बाजार की बेहतर पकड़ बनेगी।

स्वास्थ्य: दिनचर्या और सेहत दोनों में आज सुधार नजर आएगा। अत्यधिक क्रोध सिरदर्द या थकावट का कारण बन सकता है।

करियर और कारोबार:

साझेदारी के नए मौके सामने आ सकते हैं, नए लोगों से जुड़ाव व्यापारिक समझ को मजबूत करेगा। कारोबारियों के लिए यह समय अनुकूल है।

उपाय: आज केले के पेड़ में जल चढ़ाएं।

शुभ रंग: पीला शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: धन और वाणी के मामलों में आज स्पष्टता रहेगी, प्रेम व सृजनात्मक कार्यों में मधुरता का अनुभव होगा।

नेगेटिव: भीतर हल्की छटपटाहट महसूस हो सकती है और कॉम्पिटिटर सक्रिय दिख सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा कदम फिलहाल टाल दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में किसी विषय पर राय भिन्न हो सकती है, शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। दोपहर बाद स्थिति सहज होगी।

आर्थिक स्थिति: बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना उचित रहेगा, वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी न दिखाएं।

स्वास्थ्य: बेचैनी, थकावट और अधूरी नींद जैसी शिकायत हो सकती है, आराम को प्राथमिकता दें।

करियर और कारोबार: परिश्रम का फल कुछ देरी से प्राप्त होगा, धैर्य रखें। वरिष्ठ अधिकारियों से किसी विषय पर तनातनी हो सकती है, बातचीत में सतर्कता बरतें।

उपाय: आज विद्यार्थियों को कॉपी-किताब दान करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: व्यक्तित्व पर गुरुदेव की कृपा आज भी बनी रहेगी, घर व मन दोनों में सुख-शांति का अनुभव होगा।

नेगेटिव: चंद्रमा के दुर्बल होने से मन में हल्की नाजुकता रह सकती है, भावुकता में आकर कोई फैसला न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: संबंधों में आज नजदीकी महसूस होगी, अपनों से मिली राय काम आएगी। किसी करीबी से बातचीत मन को सहारा देगी।

आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, किसी योजना में कदम रखने से पहले पूरी छानबीन कर लें।

स्वास्थ्य: भीतर हल्की बेचैनी और थकान हो सकती है, कुछ देर एकांत में बैठना लाभकारी सिद्ध होगा।

करियर और कारोबार: सोच और वाणी में आज पैनापन रहेगा, पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया आजमाने का विचार बन सकता है। गुरुवार होने के कारण आज पूजा-अर्चना विशेष लाभदायक रहेगी।

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: सुबह के वक्त हिम्मत बढ़ी रहेगी और व्यक्तित्व में निखार दिखेगा, घरेलू मोर्चे पर भी सुख कायम रहेगा।

नेगेटिव: कुछ नई जिम्मेदारियां आज कंधों पर आ सकती हैं, बोलते समय कठोरता से बचें वरना छोटी बात भी बड़ा रूप ले सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: आज रिश्तों में समझदारी दिखेगी, परिवार में किसी सदस्य के लिए समय या धन देना पड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति: धन के कारक की मजबूत स्थिति से आमदनी के मामले शुभ संकेत दे रहे हैं, फिर भी संतुलन बनाए रखें।

स्वास्थ्य: गला या आंखें आज थोड़ी परेशान कर सकती हैं, ठंडी व तीखी चीजों से दूरी बना लें।

करियर और कारोबार: दोपहर के बाद ध्यान धन और संवाद की तरफ मुड़ेगा, आपकी बात का असर काम पर स्पष्ट दिखेगा। पूजा-पाठ के लिहाज से आज का दिन खासतौर पर उत्तम है।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: सुबह के बाद बुद्धि, संवाद और आत्मविश्वास तीनों में निखार आएगा, कोई महत्वपूर्ण प्रस्तुति या निर्णय आज सुगमता से हो सकता है।

नेगेटिव: भीतर क्रोध और ऊर्जा में उफान महसूस हो सकता है, इस पर काबू रखना आवश्यक होगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की किसी बात पर तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है, अपनी ही राय पर अड़े रहने से तनाव बढ़ सकता है, धैर्य रखें।

आर्थिक स्थिति: धन के मोर्चे पर आज मिठास बनी रहेगी, किसी योजना पर व्यय होने की संभावना है, संतुलन का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: क्रोध और मानसिक तनाव शरीर पर असर छोड़ सकते हैं, हल्के गुनगुने जल से स्नान आराम देगा।

करियर और कारोबार: कामकाज में आज कुछ जद्दोजहद जैसा महसूस हो सकता है, संयम से काम लें। कार्यवश यात्रा या बाहर आना-जाना हो सकता है, लाभ और सामाजिक दायरे में गुरुदेव का सहयोग मिलेगा।

उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 6 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: व्यक्तित्व में आज आकर्षण और आत्मबल दोनों बरकरार रहेंगे, लाभ व सामाजिक दायरे के विषयों पर मन शांतिपूर्वक सोच-विचार करेगा।

नेगेटिव: खर्चों में बढ़ोतरी की आशंका है, अचानक आया कोई व्यय बजट को गड़बड़ा सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पिता-तुल्य किसी व्यक्ति से आज मनमुटाव हो सकता है, बहस से परहेज करें। साथी की किसी बात से मन विचलित हो सकता है।

आर्थिक स्थिति: खर्च करते वक्त प्राथमिकताओं का ध्यान रखें, दूर स्थान से जुड़ा कोई व्यय सामने आ सकता है।

स्वास्थ्य: नींद और विश्राम पर आज खास ध्यान देना जरूरी है, वरना सेहत जल्दी प्रभावित हो सकती है।

करियर और कारोबार: करियर में गुरुदेव का सहयोग मिलेगा, प्रगति के संकेत हैं। कामकाज के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है या किसी दूरस्थ स्थान से जुड़ा अवसर हाथ लग सकता है।

उपाय: आज केले के पेड़ की पूजा करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: धन से जुड़े मामलों में आज फायदे की गुंजाइश बनेगी, किसी योजना में सहायता भी मिल सकती है।

नेगेटिव: आज भी आपका मन कोमल और भावुक अवस्था में रहेगा, किसी की बात का असर जरूरत से ज्यादा महसूस हो सकता है, बड़ा फैसला स्थगित रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में आज नरमी और प्रेम से बात करें, साथी की किसी टिप्पणी को सामान्य से अधिक गंभीरता से न लें।

आर्थिक स्थिति: धन के संकेत आज सकारात्मक हैं, किसी योजना में सहयोग मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: मानसिक थकावट, बेचैनी या नींद की कमी महसूस हो सकती है, कुछ पल एकांत में गुजारने से राहत मिलेगी।

करियर और कारोबार: कामकाज को लेकर मन आज सक्रिय रहेगा, मित्र मंडली और सोशल नेटवर्क के जरिए फायदा हो सकता है। भाग्य व पिता से संबंधित विषयों में गुरुदेव का साथ मिलेगा।

उपाय: आज विष्णु भगवान को तुलसी अर्पित करें, इससे मन को शांति मिलेगी।

शुभ रंग: : पीला शुभ अंक: 9

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: भाग्य और आस्था से जुड़े विषयों में आज देवगुरु की कृपा बनी रहेगी, प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर भी बन सकता है।

नेगेटिव: साझेदार या जीवनसाथी के साथ आज तकरार से बचें, संयम बरतना ही बेहतर रहेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पिता की ओर से आज उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, किसी अपने से मन की बात कहने पर बोझ हल्का महसूस होगा।

आर्थिक स्थिति: लाभ और सामाजिक जुड़ाव से आज मिठास मिलेगी, किसी अनुभवी की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है।

स्वास्थ्य: पैरों में हल्की सूजन की शिकायत हो सकती है, काम के साथ-साथ खुद के लिए भी समय निकालें।

करियर और कारोबार: परिश्रम का फल कुछ देर से मिलेगा, गुरुवार का दिन आपके लिए खास है। रचनात्मक कार्यों में इमेजिनेशन निखर कर आएगी और प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है।

उपाय: आज गुरु ग्रह से जुड़े मंत्रों का जाप करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: सामाजिक मामलों में आज पहचान मजबूत होगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर भी बन सकता है।

नेगेटिव: चंद्रमा की स्थिति भावुकता बढ़ा सकती है, किसी की बात को दिल पर लेने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में आज देवगुरु की कृपा साथ रहेगी, समझ और गर्मजोशी दोनों नजर आएंगी। किसी दोस्त की मदद निजी जीवन में सुकून देगी।

आर्थिक स्थिति: भाग्य के मोर्चे पर आज मेहनत जरूरी होगी, आमदनी के किसी नए साधन पर विचार बन सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान और भावनात्मक बोझ महसूस हो सकता है, पेट या हार्मोन संबंधी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

करियर और कारोबार: करियर में यश और सम्मान के योग हैं, प्रतिस्पर्धा में आज कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। साहस और परिश्रम में मंद पर निश्चित प्रगति बनी रहेगी।

उपाय: काले तिल, काली उरद या लोहे का दान करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: व्यक्तित्व में आज एक रहस्यमयी कशिश बनी रहेगी, रिश्तों और साझेदारी में गर्मजोशी का अनुभव होगा।

नेगेटिव: किसी पुराने स्रोत से अचानक धन-प्राप्ति के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है, वाद-विवाद से दूर रहना ही उचित है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी या साझेदार का रवैया आज कुछ भिन्न प्रतीत हो सकता है, हर बात पर गौर करना जरूरी रहेगा। घरेलू मोर्चे पर भावनाएं प्रबल रहेंगी।

आर्थिक स्थिति: धन के मामलों में अनुशासन जरूरी है, किसी पुरानी संपत्ति या गुप्त स्रोत से लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: गर्मी, एसिडिटी या रक्तचाप संबंधी छोटी परेशानी हो सकती है, घरेलू चिंताएं मन पर भी असर डाल सकती हैं।

करियर और कारोबार: कर्म क्षेत्र प्रभावित होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, आसपास के लोगों से अपेक्षित सहयोग शायद न मिले, इसलिए अपने प्रयासों पर भरोसा रखें। सेहत और प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर गुरुदेव का साथ मिलेगा।

उपाय: दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन कराएं या उनकी सहायता करें।

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: सृजनात्मकता, प्रेम और भाग्य के मोर्चे पर आज देवगुरु का आशीर्वाद बना रहेगा, किसी धार्मिक यात्रा का योग भी बन सकता है।

नेगेटिव: आज आपको खुद के अंदर गुस्सा महसूस होगा, इसलिए साथ काम करने वालों के प्रति संयम बरतना जरूरी होगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों और साझेदारी में आज गर्मजोशी रहेगी, जीवनसाथी की किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, प्रतिक्रिया पर काबू रखें।

आर्थिक स्थिति: भाग्य भाव में चंद्रमा होने से किसी अनुभवी का साथ मिल सकता है, आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: दिनचर्या और सेहत पर आज विशेष ध्यान दें, आंखों में थकान या शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है, विश्राम को नजरअंदाज न करें।

करियर और कारोबार: कामकाज में तालमेल और साझेदारी की भूमिका अहम रहेगी। जीवन में गंभीरता का हल्का बोझ बना रहेगा, जो नया नहीं है।

उपाय: ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com