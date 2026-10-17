17 अक्टूबर राशिफल : तुला संक्रांति और मां कालरात्रि की पूजा से किस राशि को मिलेगा लाभ? पढ़ें भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। तुला संक्रांति और मां कालरात्रि की पूजा वाला यह शनिवार कई राशियों के लिए करवट बदलने जैसा है। कुंभ को भाग्य और कमाई दोनों का साथ मिलेगा, तुला का मान बढ़ेगा और उनके विरोधी ठंडे पड़ेंगे। कर्क को कहीं से अचानक पैसा मिल सकता है, सिंह का प्रॉपर्टी वाला सपना आगे बढ़ेगा और मेष को घर व रिश्तों में सुकून मिलेगा।

मीन के करियर में नया मोड़ दिख रहा है और मिथुन के धंधे में मौके हैं। दूसरी तरफ वृषभ के साथ अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जो पूरा प्लान बिगाड़ दे, धनु जरा सी ढील देंगे तो नुकसान उठाएंगे, मकर को उधारी से दूर रहना है और वृश्चिक को अपना गुस्सा काबू में रखना होगा। कन्या पैसों के लेनदेन में चौकस रहें। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा (17 Ooctober 2026 Ka Rashifal) आपका आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज जो चाहेंगे, उसमें से काफी कुछ हाथ आता दिखेगा। अधूरे पड़े काम आपकी समझदारी से पूरे होंगे और मन में संतोष रहेगा। कोई मंदिर दर्शन या तीर्थ का कार्यक्रम अचानक बन सकता है।

नकारात्मक पक्ष: काम बढ़ने के साथ आप सब कुछ खुद करने की जिद पकड़ सकते हैं, यही आज की गलती होगी। सफर में मोबाइल और पर्स पर नजर रखें, भीड़ वाली जगह पर जेब कटने का डर है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बातें दिल से होंगी और एक दूसरे की पसंद समझने का मौका मिलेगा। जिनका रिश्ता देखा जा रहा है, उन्हें लड़की या लड़के वालों से हां सुनने को मिल सकती है। घर का माहौल हल्का फुल्का रहेगा।

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ पैसा या फायदा मिल सकता है। फिर भी इनाम जीतने वाले किसी मैसेज के लिंक पर क्लिक न करें, ऐसे झांसे खाता खाली कर देते हैं।

स्वास्थ्य: तबीयत ठीक रहेगी, पर कंधे या पिंडलियों की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। जिम में वजन अचानक न बढ़ाएं।

करियर और कारोबार: व्यापारियों को नया ऑर्डर मिल सकता है और नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी। नौकरी तलाश रहे लोगों के पास इंटरव्यू की कॉल आ सकती है।

उपाय: मां कालरात्रि की पूजा करके दुर्गा चालीसा पढ़ें और सुबह उगते सूर्यदेव को प्रणाम करें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 8

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दिन में एक दो बातें बिल्कुल अचानक होंगी, और उनमें से कुछ आपके हक में जाएंगी। शेयर बाजार में पहले से लगा पैसा अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। ऑफिस में अपना हुनर साबित करने का मौका भी मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: सहकर्मी अपनी मर्जी से काम करेंगे और उनकी चूक का ठीकरा आप पर फूट सकता है। हर जरूरी काम की एक कॉपी अपने पास रखें और बिना सोचे कोई बड़ा खर्च न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा। ब्याह की बातचीत में कोई सुखद मोड़ आ सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई फिक्र दूर होगी और पड़ोसी भी मौके पर काम आएंगे। घर में बहस हो तो पहले सामने वाले की पूरी बात सुनें।

आर्थिक स्थिति: मुनाफे के साथ कुछ ऐसे खर्च भी आएंगे जिनका अंदाजा नहीं था, मसलन बाइक की सर्विस या किसी रिश्तेदार की मदद। महीने का बजट थोड़ा खिसक सकता है।

स्वास्थ्य: बेवजह की चिंता और थकान दिमाग पर हावी रहेगी। नींद पूरी करें, और कोई पुरानी दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह लें।

करियर और कारोबार: काम के तरीके में बदलाव और कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है। यात्रा तय है तो टिकट, आईडी और चार्जर पहले से बैग में रख लें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और गंगाजल चढ़ाकर अभिषेक करें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 10

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कारोबार में कुछ ऐसे मौके दिखेंगे जिनका इंतजार था। महीनों से लटका कोई काम आज निपट सकता है, इससे राहत भी मिलेगी और कमाई भी। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को किसी नई कंपनी से ऑफर आ सकता है।

नकारात्मक पक्ष: साझेदार के साथ किसी बात पर सुर नहीं मिलेगा। हिसाब किताब पारदर्शी रखें और दफ्तर की गुटबाजी में किसी का पक्ष न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते को अगला कदम देने की जल्दी न करें, पहले एक दूसरे को थोड़ा और जानें। कोई नाराजगी है तो फोन पर नहीं, आमने सामने बैठकर बात करें। घर में पूजा पाठ का माहौल रहेगा।

आर्थिक स्थिति: कमीशन या दलाली वाले कामों से अच्छी आमदनी हो सकती है। दूसरी ओर पार्टनरशिप के काम में पैसा लगेगा और जीवनसाथी की कोई फरमाइश भी पूरी करनी पड़ेगी।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत ठीक रहेगी, पर जीवनसाथी या माता पिता की तबीयत के लिए दौड़ भाग हो सकती है। उनकी जांच की रिपोर्ट समय पर ले आएं।

करियर और कारोबार: मेहनत ज्यादा होगी, पर नतीजा भी दिखेगा। दोस्तों के साथ किसी काम के लिए शहर से बाहर निकलना हो सकता है, रात में लंबी ड्राइव से बचें।

उपाय: किसी जरूरतमंद परिवार को गेहूं या चावल का दान करें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज आप पहले से ज्यादा फुर्तीले और उत्साहित रहेंगे। पुरानी गलती सुधारने का मौका मिलेगा और थोड़ी जद्दोजहद के बाद काम बनेगा। विरोधी आपके आगे टिक नहीं पाएंगे।

नकारात्मक पक्ष: उत्साह में कोई सौदा जल्दबाजी में फाइनल न करें। सामने वाले की पूरी जानकारी लिए बिना किसी कागज पर दस्तखत न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की तरफ बढ़ेगी। घर या जमीन की तलाश में लगे लोगों को कोई ठीक ठाक सौदा दिख सकता है। पिता की सलाह आज सोने जैसी साबित होगी। छात्र रोज की पढ़ाई का क्रम न तोड़ें।

आर्थिक स्थिति: किसी अनचाहे रास्ते से रकम हाथ लग सकती है जिससे कोई पुरानी उधारी चुका देंगे। घर की मरम्मत, पेंट या नए सामान पर भी खर्च होगा, इसलिए आमदनी और खर्च का तालमेल बिठाए रखें।

स्वास्थ्य: घंटों एक ही जगह झुककर बैठने से पीठ और गर्दन अकड़ सकती है। लैपटॉप पर काम करते हुए हर घंटे उठकर थोड़ा टहल लें।

करियर और कारोबार: नया काम शुरू करने या पुरानी योजना को आगे बढ़ाने का मन बनेगा। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं और फैसले व्यावहारिक नजरिए से लें।

उपाय: तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर जरूरतमंदों में बांटें।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 11

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मकान या प्लॉट खरीदने की जो इच्छा है, उस दिशा में आज ठोस बात बन सकती है। आपके आइडिया की तारीफ होगी और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे।

नकारात्मक पक्ष: जोश में कोई बड़ी खरीदारी कर बैठेंगे तो बाद में पछतावा होगा। ईएमआई का बोझ उठाने से पहले अपनी जेब का पूरा हिसाब देख लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में सकारात्मक रवैया रखेंगे तो तालमेल अच्छा रहेगा। किसी पुराने खास दोस्त से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजा होंगी। भाई बहनों के साथ कहीं घूमने या दर्शन करने का कार्यक्रम बन सकता है।

आर्थिक स्थिति: खरीदारी और सफर पर पैसा खर्च होगा। ऑनलाइन होटल या टिकट बुक करते समय वेबसाइट असली है या नहीं, एक बार जांच लें।

स्वास्थ्य: आज सेहत को हल्के में न लें। थोड़ा आराम करें और फोन से दूरी बनाकर मन को शांत रखें।

करियर और कारोबार: नौकरीपेशा लोगों के लिए नए मौके हैं और कारोबारियों की मेहनत की कद्र होगी। अपनी योजना सबके सामने रखने में झिझकें नहीं।

उपाय: सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: आज आपकी बोली ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सही ढंग से बात रखेंगे तो कई काम अपने आप पक्ष में होते जाएंगे। बरसों से अटका कोई काम निपटेगा तो चैन की सांस लेंगे।

नकारात्मक पक्ष: मौकों के साथ रुकावटें भी आएंगी। किसी काम में देर हो तो झुंझलाहट में गलत फैसला न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते पर शक न करें। ससुराल में किसी काम की भागदौड़ रहेगी, पर परिवार के हाथ बंटाने से सब ठीक से निपट जाएगा। परिवार के साथ बैठकर आगे की योजना बनेगी।

आर्थिक स्थिति: ज्यादा कमाने की इच्छा आज जोर मारेगी। उधार देते या लेते समय रकम और तारीख कागज पर दर्ज करवाएं, जुबानी लेनदेन में छोटी सी चूक बड़ा नुकसान करा सकती है।

स्वास्थ्य: मन कभी खुश तो कभी उदास रहेगा। काम का बोझ थकाएगा, इसलिए रात को देर तक जागने से बचें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में मेहनत रंग लाएगी। धंधे की रफ्तार धीमी लगे तो बाहर के संपर्क काम आएंगे, किसी पुराने ग्राहक को फोन घुमाइए।

उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल और चुनरी अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 12

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आत्मविश्वास आज ऊंचाई पर रहेगा और दफ्तर में आपकी अलग पहचान बनेगी। जो लोग पीठ पीछे बातें बनाते थे, उनकी चाल नाकाम रहेगी।

नकारात्मक पक्ष: आत्मविश्वास कहीं अकड़ न बन जाए, टीम के लोगों को साथ लेकर चलें। कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत आज भारी पड़ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। घर में किसी कुंवारे सदस्य के रिश्ते को परिवार की मंजूरी मिल सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी शुभ कार्यक्रम का न्योता भी आ सकता है।

आर्थिक स्थिति: आज की सूझबूझ आने वाले महीनों की आर्थिक स्थिरता की नींव रखेगी। गैरजरूरी शॉपिंग टालें और कुछ रकम अलग बचत खाते में डाल दें।

स्वास्थ्य: कंधे दुख सकते हैं या कहीं हल्की सूजन की शिकायत हो सकती है। दर्द बढ़े तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर को दिखाएं।

करियर और कारोबार: नौकरी में हों या खुद का काम करते हों, आज आप अपनी काबिलियत साबित करने में आगे रहेंगे। मुश्किल काम भी हिम्मत से निपटा लेंगे।

उपाय: "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें और गरीबों को गुड़ खिलाएं।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 3

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कोई पुराना सपना, जिसे आप लगभग भूल चुके थे, आज फिर से आगे बढ़ता दिखेगा। प्रॉपर्टी खरीदने की बात भी सही दिशा में जाएगी।

नकारात्मक पक्ष: छोटी छोटी बातें दिमाग में घूमती रहेंगी और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। गुस्से में किसी को मैसेज भेजने से पहले उसे दो बार पढ़ लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और उनका साथ भी मिलेगा। हालांकि आपका मूड घर के बाकी लोगों को खटक सकता है, इसलिए बोलते समय शब्द सोच समझकर चुनें। दूसरों की बात सुनेंगे तो घर में शांति रहेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत ठीक है, पर मूड खराब होने पर फालतू खर्च करने की आदत से बचें। शेयर में आज नया पैसा लगाने से पहले रुककर सोचें।

स्वास्थ्य: दिन सामान्य है, पर पैरों में दर्द या भारीपन रह सकता है। सोने से पहले हल्के गर्म पानी में नमक डालकर पैर डुबोएं।

करियर और कारोबार: एक के बाद एक काम आने से दबाव बनेगा, पर धैर्य से हल निकलेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा की योजना है तो समय अच्छा है।

उपाय: मां कालरात्रि को लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल चंदन व गुड़ का दान करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 4

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मूड मस्ती भरा रहेगा और आपकी योजनाएं दूसरों को प्रभावित करेंगी। ठंडे पड़े कारोबार में नई जान डालने का विचार आएगा और सहयोगी आपकी तारीफ करेंगे।

नकारात्मक पक्ष: यही बेफिक्री आज सबसे बड़ा खतरा है। अधिकारी कोई अहम काम सौंपें तो उसे हल्के में न लें, एक छोटी भूल पूरे हफ्ते की मेहनत पर पानी फेर सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ जिद पर अड़ेंगे तो ईगो की टक्कर होगी, आज धैर्य ही काम आएगा। शाम ढलते ही यारों की महफिल जमेगी, पर नशे की हालत में गाड़ी बिल्कुल न चलाएं।

आर्थिक स्थिति: संपत्ति से जुड़ी बात आगे बढ़ेगी, पर रजिस्ट्री और कागजात की हर लाइन पढ़ें। बड़ी खरीदारी से पहले बचत का हिसाब लगा लें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक है, बस बाहर के चटपटे खाने और देर रात की पार्टी के चक्कर में अपनी दिनचर्या न बिगाड़ें।

करियर और कारोबार: आत्मविश्वास और सूझबूझ से लोगों पर अच्छा असर छोड़ेंगे। टीम के साथ मिलकर चलें और किसी काम को अधूरा न छोड़ें।

उपाय: शनिवार और संक्रांति के मेल पर काले तिल का दान करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 6

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दफ्तर में कुछ फेरबदल होगा जो आगे चलकर आपके फायदे में जाएगा। किसी सौदे में आपकी भूमिका अहम रहेगी और सहकर्मी भी साथ देंगे।

नकारात्मक पक्ष: कोई दोस्त या रिश्तेदार पैसे मांगे या कर्ज दिलाने की बात करे तो साफ मना करना सीखें। जल्दी पैसा दोगुना करने वाली किसी स्कीम में न फंसें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ समझ अच्छी रहेगी। घर का कोई मसला हो तो मिल बैठकर सुलझाएं, और छोटे भाई बहनों से बात करते समय लहजा नरम रखें।

आर्थिक स्थिति: कोई बकाया बिल या पुराना कर्ज चुकाने का इंतजाम हो सकता है। अचानक किसी जरूरत पर खर्च भी होगा, इसलिए जरूरतों की लिस्ट बनाकर ही बजट तय करें।

स्वास्थ्य: खेलकूद या जिम में वक्त बिताने वाले सावधान रहें, चोट लग सकती है। सीढ़ियां उतरते समय भी ध्यान रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना अच्छे नतीजे देगी। किसी नए काम में पैसा लगाने से पहले नफा नुकसान दोनों तौल लें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को तिल का तेल दान करें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 7

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: किस्मत आज आपके साथ खड़ी दिख रही है। दोस्तों और जान पहचान वालों के जरिए फायदे के रास्ते खुलेंगे और अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे।

नकारात्मक पक्ष: काम और मेलजोल में इतना न उलझ जाएं कि घर के लिए वक्त ही न बचे। हर जगह हां बोलकर बाद में फंसने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध आगे बढ़ने की तैयारी में हैं, साथी की मुलाकात घरवालों से करवाने का विचार बन सकता है। छात्रों को अच्छे नतीजे मिलेंगे। शाम का समय परिवार के नाम रखें।

आर्थिक स्थिति: कमाई के नए स्रोत दिखेंगे। हालांकि किसी अनजान नंबर से आए निवेश के ऑफर पर भरोसा न करें।

स्वास्थ्य: शुगर के मरीज खास ध्यान रखें। दवा डॉक्टर के बताए समय पर ही लें और मीठे से परहेज करें।

करियर और कारोबार: नए ऑर्डर मिल सकते हैं और काम से लंबी दूरी का सफर हो सकता है। नौकरी या प्रमोशन से जुड़ी कोई उपयोगी सूचना मिलेगी और समाज में साख बढ़ेगी।

उपाय: रुद्राक्ष की माला से "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 9

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: करियर में किसी बदलाव की आहट मिलेगी जो आगे के लिए अच्छा है। सीनियर्स का साथ मिलेगा और आपका अनुभव आज खूब काम आएगा।

नकारात्मक पक्ष: अपने उसूलों पर टिके रहना ठीक है, पर दूसरों की राय को सिरे से खारिज न करें। कोई नया एग्रीमेंट साइन करने से पहले शर्तें बारीकी से पढ़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ कुछ मुद्दों पर लंबी बात होगी। मतभेद हो तो आवाज ऊंची किए बिना अपनी बात रखें। घर में किसी की मदद से मन खुश रहेगा और दोस्तों से मुलाकात होगी।

आर्थिक स्थिति: नौकरीपेशा लोगों को इंसेंटिव या अतिरिक्त कमाई की खबर मिल सकती है। दुकान या फर्म में नए खरीदार जुड़ेंगे, पर उधार पर माल देने से बचें।

स्वास्थ्य: ब्लड शुगर की जांच समय पर कराएं और खानपान संतुलित रखें। मिठाई और तली चीजें आज कम ही खाएं।

करियर और कारोबार: कारोबारी नए संपर्क बनाएंगे और धंधा बढ़ाने की शुरुआत होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से अटकी समस्या सुलझेगी।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी जरूरतमंद को केले या पीले फल दान करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 2