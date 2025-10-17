धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 17 अक्टूबर 2025: धनु वालों को नेटवर्किंग से होगा फायदा, पढ़ें राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:30 AM (IST)

दैनिक राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ राशि के जातकों को करियर में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ जातकों को नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 17 October 2025) राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मिथुन राशि में बृहस्पति बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। मीन राशि में वक्री शनि भावनात्मक परिस्थितियों में सतर्क और स्थिर रहने की याद दिलाते हैं। तुला में मंगल और बुध मानसिक स्पष्टता और वार्ता कौशल को मजबूत करते हैं। आज का दिन आपको संतुलन और हृदय से नेतृत्व करने के अवसर प्रदान करता है।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu-New

मिथुन राशि में बृहस्पति शिक्षा और साझेदारी को प्रोत्साहित करते हैं। नई विचारों का पता लगाएं और सामाजिक दायरा बढ़ाएं। तुला राशि में सूर्य टीमवर्क और सामूहिक विकास को बढ़ावा देते हैं, सिंह राशि में चंद्रमा रोमांच और उत्साह लाते हैं। यात्रा, नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने के लिए यह अनुकूल समय है।

  •  शुभ रंग: रॉयल ब्लू
  • शुभ अंक: 4
  • आज की सलाह: दृष्टिकोण विस्तृत करें, नए अनुभव नवाचार लाएं।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar-New

लक्ष्य और परिवर्तन पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। तुला राशि में सूर्य पेशेवर पहचान और अधिकार लाते हैं, सिंह राशि में चंद्रमा सफलता की प्रेरणा बढ़ाते हैं। आप नेतृत्व लेने या करियर लक्ष्य बदलने की प्रेरणा अनुभव कर सकते हैं। कन्या राशि में शुक्र निर्णय में व्यावहारिक मार्गदर्शन और बुद्धिमत्ता लाते हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 11
  • आज की सलाह: रणनीति और धैर्य के साथ कदम बढ़ाएं।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh-New

कुम्भ राशि में राहु और सिंह राशि में चंद्रमा संबंधों पर ध्यान दिलाते हैं। स्वतंत्रता और भावनात्मक जुड़ाव का संतुलन बनाएं। तुला राशि में सूर्य और बुध कूटनीति और न्याय को बढ़ावा देते हैं, मिथुन में बृहस्पति बौद्धिक चर्चाओं के लिए अनुकूल हैं। सुनना और समझना आज लाभकारी रहेगा।

  •  शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • आज की सलाह: सहयोग और सहानुभूति से संतुलन बनाएं।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen-New

वक्री शनि आपको धैर्य और चिंतन की याद दिलाते हैं। तुला राशि में सूर्य साझा वित्त या गहरे संबंधों में परिवर्तन लाते हैं, सिंह राशि में चंद्रमा आत्म-सुधार पर ध्यान दिलाते हैं। कन्या में शुक्र प्रेम और साझेदारी में सामंजस्य बढ़ाने में मदद करते हैं।

  •  शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज की सलाह: परिवर्तन के साथ बहें; विरोध आंतरिक शांति रोकता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   