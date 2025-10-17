सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 17 अक्टूबर 2025: वृश्चिक वालों का बढ़ेगा विश्वास, जानें बाकियों का हाल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:15 AM (IST)

आज के राशिफल में यह माना जा रहा है कि कुछ राशि के जातकों को आज के दिन तनाव से मुक्ति मिल सकती है। वहीं कुछ जातकों को आज टीमवर्क से फायदा मिल सकता है। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 17 October 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 17 October 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 अक्टूबर 2025 के अनुसार, ग्रहों का यह संयोग आज अनुग्रह, सामंजस्य और साहस का संदेश देते हैं। तुला में सूर्य का प्रवेश न्याय, सुंदरता और सार्थक संबंधों को उजागर करता है। सिंह राशि में चंद्रमा आपकी आकर्षण शक्ति और आत्म-सम्मान बढ़ाते हैं। कन्या राशि में शुक्र प्रेम में सच्चाई और गहराई लाते हैं।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि में आकर्षण और करिश्मा बढ़ाते हैं। तुला राशि में सूर्य संवाद और अभिव्यक्ति क्षेत्र को सक्रिय करते हैं, जिससे आप लोगों से जुड़ सकते हैं और नेतृत्व दिखा सकते हैं। वक्री शनि आपको नम्र और भावनात्मक रूप से स्थिर रहने की याद दिलाते हैं।

  •  शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज की सलाह: आत्मविश्वास को दया और करुणा के साथ व्यक्त करें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

शुक्र आपकी राशि में शांति और आत्मविश्वास लाते हैं। आंतरिक शांति और व्यावहारिक ध्यान बनाए रखना लाभकारी रहेगा। तुला राशि में सूर्य वित्त की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं; खर्च में सतर्क रहें, लेकिन आत्म-विकास में निवेश करने से न डरें। सिंह राशि में चंद्रमा आत्मनिरीक्षण और तनाव मुक्ति में मदद करते हैं।

  •  शुभ रंग: जैतून हरा
  • शुभ अंक: 8
  • आज की सलाह: सरलता अपनाएं, कम वास्तव में अधिक है।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

सूर्य, बुध और मंगल आपकी राशि में नेतृत्व, आकर्षण और निर्णय क्षमता को बढ़ाते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा सामाजिक प्रभाव को बढ़ाते हैं। नई परियोजनाएं शुरू करने या पुराने सहयोगियों से जुड़ने का समय अनुकूल है। संवेदनशील मामलों में कूटनीति बनाए रखें।

  •  शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज की सलाह: साहसी बनें, लेकिन न्याय और संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आराम और रणनीति पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि में चंद्रमा करियर और पहचान क्षेत्र में सक्रियता लाते हैं। तुला राशि में सूर्य पीछे हटकर विचार करने और योजना बनाने की याद दिलाते हैं। कन्या राशि में शुक्र टीमवर्क और विश्वास बढ़ाने में सहायक हैं।

  •  शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 10
  • आज की सलाह: रणनीति और धैर्य से छोटे प्रयास बड़ी सफलता में बदल सकते हैं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    