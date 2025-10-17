मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 17 अक्टूबर 2025:  सोच-समझकर फैसला करें मेष राशि वालें, पढ़ें आज का राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:00 AM (IST)

राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ जातकों को आज करियर में लाभ देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को परिवार से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 17 October 2025) तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 अक्टूबर 2025 के अनुसार, ग्रहों की अनुकूल स्थिति लेकर आते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा साहसिक आत्म-अभिव्यक्ति और भावनात्मक चमक बढ़ाते हैं। तुला राशि में सूर्य, बुध और मंगल दिन की ऊर्जा में संतुलन, न्याय और कूटनीति लाते हैं। कन्या राशि में शुक्र प्रेम और सुंदरता में समझदारी लाते हैं।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपका संबंध क्षेत्र ग्रहों की अनुकूलता से सक्रिय रहेगा। तुला राशि में सूर्य, बुध और मंगल आपके संबंधों में जुड़ाव, सहयोग और भावनात्मक समझ को बढ़ाते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिससे रोमांस या टीमवर्क के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा। आवेग में निर्णय न लें, अपने शब्दों को सोच-समझकर चुनें। आपका आकर्षण और व्यवहार लंबे समय से चले आ रहे गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेगा, यदि आप निष्पक्षता और संतुलन के साथ कार्य करें।

  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • शुभ अंक: 5
  • आज की सलाह: रिश्तों को मजबूत करने के लिए समझौता करें; दूसरों के साथ मध्य मार्ग अपनाएं।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

तुला राशि में सूर्य कार्य, स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान आकर्षित करते हैं। आपका दिन अनुशासन और संगठन पर केंद्रित रहना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि में चंद्रमा घरेलू जीवन में ऊर्जा और प्रेरणा लाते हैं, घर सजाने या परिवार से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। कन्या राशि में शुक्र रचनात्मक और रोमांटिक प्रयासों में अनुकूलता लाते हैं, जिससे दिन उत्पादक और भावनात्मक रूप से संतोषजनक रहेगा। इंट्यूशन को नजरअंदाज न करें।

  • शुभ रंग: मिट्टी जैसा हरा
  • शुभ अंक: 9
  • आज की सलाह: मेहनत और विश्राम में संतुलन बनाएं।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि में बृहस्पति और तुला राशि में सूर्य रचनात्मकता, आत्मविश्वास और संवाद को बढ़ाते हैं। आज अपने विचार साझा करने और दूसरों से जुड़ने का अनुकूल समय है। सिंह राशि में चंद्रमा नेतृत्व और सामाजिक लोकप्रियता को बढ़ावा देते हैं। अपने शब्दों का उपयोग प्रेरित करने के लिए करें, दबाव डालने के लिए नहीं।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3
  • आज की सलाह: अपनी खुशी साझा करें, यह दूसरों तक भी फैल जाएगी।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक सामंजस्य पर केंद्रित रहेगा। सिंह राशि में चंद्रमा आपके वित्त और घरेलू क्षेत्र में स्थिरता और सराहना लाते हैं। तुला राशि में सूर्य और बुध व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।  कन्या राशि में शुक्र संवाद अंतराल को सुधारने में सहायता करते हैं।

  •  शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • आज की सलाह: स्थिर रहें, भावनात्मक स्पष्टता लाभ देती है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    