धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 17 दिसंबर 2025: समझदारी से उठाएं कदम, लाइफ होगी बेहद खास, पढ़ें भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 दिसंबर 2025 के अनुसार, शनिदेव आपको संयम और समझदारी से चलने की सलाह दे रहे हैं। बृहस्पतिदेव वक्री होकर किसी भी बड़े फैसले से पहले ठहरकर सोचने का संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर, आज का दिन अंदर से मजबूत बनने, सही दिशा चुनने और सोच-समझकर आगे बढ़ने का है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज अंदरूनी तौर पर थोड़ा ठहरने की जरूरत महसूस हो सकती है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आराम, आत्ममंथन और मन के भीतर चल रही बातों पर ध्यान जाएगा। हालांकि सूर्यदेव और मंगलदेव आपकी ही राशि में रहकर आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रहे हैं, फिर भी आज काम और सोच के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री होकर रिश्तों की चाल और आपसी समझ पर दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि में स्थित शनिदेव भावनात्मक मजबूती और स्थिरता दे सकते हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

दिन की सलाह: बाहर कदम बढ़ाने से पहले मन के भीतर झांके। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज दोस्ती, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं पर फोकस बढ़ सकता है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर टीमवर्क और लंबे लक्ष्यों को मजबूत बना रहे हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ने या पुराना संपर्क फिर से सक्रिय होने के योग बन सकते हैं। धनु राशि में सूर्यदेव आपको आराम और अंदरूनी संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। मंगलदेव रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ने का जोश दे रहे हैं। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री होकर पुराने सपनों और लक्ष्यों पर फिर से नजर डालने का संकेत दे रहे हैं।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: उन्हीं लोगों के साथ कदम मिलाएं, जो आपकी सोच समझते हैं। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर और सार्वजनिक छवि से जुड़े मामलों में गहराई आ सकती है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपके लक्ष्य को लेकर भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। आप अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर और फोकस्ड महसूस कर सकते हैं।

राहुदेव आपकी ही राशि में रहकर अलग सोच और मौलिकता को उभार रहे हैं। धनु राशि में सूर्यदेव नेटवर्किंग और भविष्य की प्लानिंग को समर्थन दे रहे हैं। मंगलदेव नेतृत्व क्षमता बढ़ा सकते हैं। बृहस्पतिदेव वक्री होकर रचनात्मक लक्ष्यों पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं।