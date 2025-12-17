सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 17 दिसंबर 2025: ये जातक मन की आवाज पर रखें भरोसा, मिलेगी सही दिशा, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 17 दिसंबर 2025 के अनुसार, सूर्यदेव और मंगलदेव धनु राशि में रहकर आपको आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। आज आप अपने फैसलों को लेकर ज्यादा भ ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में स्थित सूर्यदेव और मंगलदेव आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं। आप जो सही मानते हैं, उस पर कदम बढ़ा सकते हैं। बुधदेव और शुक्रदेव आपकी समझ को गहरा बना सकते हैं। रिश्तों में भरोसा और जुड़ाव बढ़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 17 December 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
आज आपका ध्यान मन की मजबूती और भावनात्मक आधार पर जा सकता है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे घर, परिवार और अंदरूनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। कुछ पुरानी भावनात्मक बातें सुलझाने की जरूरत महसूस हो सकती है। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। मंगलदेव महत्वाकांक्षा को मजबूत कर रहे हैं। वहीं केतुदेव आपकी ही राशि में रहकर पुराने अहंकार और दिखावे को छोड़ने की सीख दे सकते हैं। आज बाहरी तारीफ से ज्यादा अंदर की मजबूती पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 1
- दिन की सलाह: तालियां पाने से पहले अपनी अंदरूनी नींव मजबूत करें।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज आपकी सोच और बातचीत ज्यादा साफ और गहरी हो सकती है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर फोकस, रिसर्च और गंभीर बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी बात की तह तक जाने या छुपी जानकारी समझने के लिए दिन अच्छा है। धनु राशि में सूर्यदेव घर और भावनात्मक संतुलन की ओर ध्यान दिला सकते हैं। मंगलदेव परिवार से जुड़े कामों में ऊर्जा दे रहे हैं। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री होकर करियर से जुड़ी रणनीतियों को दोबारा सुधारने का संकेत दे रहे हैं।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 6
- दिन की सलाह: बातों की सतह नहीं, गहराई में उतरें, जवाब वहीं मिलेंगे।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
आज पैसों और आत्मसम्मान से जुड़े मामलों पर ध्यान जा सकता है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आप अपना समय, पैसा और ऊर्जा कहां लगा रहे हैं। धनु राशि में सूर्यदेव सीखने और बातचीत को आसान बना रहे हैं। मंगलदेव अपनी जरूरतें खुलकर रखने का आत्मविश्वास दे सकते हैं। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री होकर पुराने आर्थिक सबक फिर से याद दिला सकते हैं। आज कोई भी वादा सोच-समझकर करना बेहतर रहेगा।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 7
- दिन की सलाह: किसी भी कमिटमेंट से पहले अपनी कीमत समझें।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज का दिन आपके लिए काफी असरदार रह सकता है। चंद्रदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे इन्टूशन, भावनात्मक स्पष्टता और व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ सकता है। बुधदेव और शुक्रदेव भी वृश्चिक राशि में रहकर आपकी सोच और भावनाओं को एक दिशा दे रहे हैं। जरूरी बातचीत या बड़े फैसलों के लिए दिन अहम हो सकता है। धनु राशि में सूर्यदेव पैसों को लेकर जागरूक बना सकते हैं। मंगलदेव आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने की ताकत दे रहे हैं।
- शुभ रंग: मरून
- शुभ अंक: 8
- दिन की सलाह: अपनी मन की आवाज पर भरोसा रखें, आज वही सही रास्ता दिखाएगी।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
