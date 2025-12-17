मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 17 दिसंबर 2025: ये जातक बातचीत से रिश्तों को करेंगे मजबूत, पढ़ें आज की सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 17 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन भावनाओं और हिम्मत का अच्छा मेल लेकर आया है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपको अपनी सच्ची भावनाओं से जोड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 17 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपको अपनी भावनाओं को गहराई से समझने की ओर ले जा सकता है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे साझा संसाधनों, मन की खुशी और बातों पर ध्यान जा सकता है। कुछ भावनाएं या सच्चाइयां सामने आ सकती हैं, जिनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना बेहतर रहेगा।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव आपको सीखने और नए अनुभवों के जरिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। मंगलदेव आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अपने समझे हुए सच पर कदम उठा सकें। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री होकर लंबी योजनाओं पर दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं। खासकर बातचीत, पढ़ाई या यात्रा से जुड़े फैसलों में।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: भावनाओं से आंख न चुराएं, यही आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपका ध्यान रिश्तों और साझेदारी पर ज्यादा रह सकता है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी विपरीत राशि को सक्रिय कर रहे हैं। इससे रिश्तों में गहराई और साफ बात करने की जरूरत महसूस हो सकती है। आज भावनाओं को ईमानदारी से कहना आगे बढ़ने में मदद करेगा।

धनु राशि में सूर्यदेव खुलकर बातचीत करने का समर्थन दे रहे हैं। मंगलदेव समझौते और पहल के जरिए रिश्तों को संभालने की ताकत दे सकते हैं। बुधदेव और शुक्रदेव भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा कर सकते हैं। वहीं बृहस्पतिदेव वक्री होकर पैसों और भरोसे से जुड़े मामलों पर दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: सच्ची बातचीत से ही रिश्तों में भरोसा मजबूत होता है। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन सेहत, रोजमर्रा की आदतों और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ा सकता है। चंद्रदेव आपके कामकाज और दिनचर्या से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रहे हैं। आप अपनी आदतों को सुधारने या लंबे समय से अटके काम निपटाने के मूड में रह सकते हैं।

धनु राशि में सूर्यदेव रिश्तों की समझ बढ़ा सकते हैं। मंगलदेव साथ मिलकर काम करने की ऊर्जा दे रहे हैं। बृहस्पतिदेव आपकी ही राशि में वक्री हैं। इससे पुराने विचार, अधूरे प्लान या पुराने फैसले फिर से दिमाग में आ सकते हैं। यह समय उन्हें सुधारने का है।