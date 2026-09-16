16 सितंबर राशिफल: आज कैसा रहेगा आपका दिन? करियर, सेहत और पैसों को लेकर मेष से मीन तक की बड़ी भविष्यवाणियां

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज सबसे ज्यादा फायदा कर्क राशि को मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव उनकी अपनी राशि में मजबूती से विराजमान हैं। कन्या राशि वालों का दिन भी बढ़िया रहेगा, बुधदेव का साथ उन्हें सोच-समझकर फैसले लेने की ताकत देगा।

तुला राशि वालों की वाइब आज मस्त रहेगी, चंद्रदेव और शुक्रदेव दोनों उनका साथ दे रहे हैं। पर रात को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो वृश्चिक राशि वाले पैसों के मामले में जरा संभलकर रहें। सिंह राशि वालों को पुरानी बातों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। मिथुन और कुंभ राशि वाले आज जल्दबाजी से बचें।

मीन राशि वालों को शनिदेव की उल्टी चाल के चलते थोड़ा धैर्य रखना होगा। आइए पढ़ते हैं 16 सितंबर 2026 का राशिफल मेष से मीन राशि के लिए किन बदलावों से भरा रहने वाला है।

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मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: आज आप कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। दफ्तर का कोई पुराना काम आज सेट हो सकता है। लोग आपकी बात सुनेंगे।

नकारात्मक पक्ष: गुस्सा जल्दी आ सकता है। बहस में कूदने से पहले थोड़ा शांत रहें। जल्दबाजी में फैसला न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में छोटी बात पर बहस हो सकती है। थोड़ा शांत रहेंगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी।

आर्थिक स्थिति: पैसा हाथ में आते ही खर्च करने का मन करेगा। पहले लिस्ट बना लें, वरना बजट बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: सिर भारी लग सकता है, पानी ज्यादा पिएं। फोन-लैपटॉप से आंखें थक सकती हैं। बीच-बीच में ब्रेक लें।

करियर और कारोबार: किसी के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है। टीम में रहेंगे तो काम आसान होगा।

उपाय -: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। सुबह गुड़ खाकर घर से निकलें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: घर का कोई अटका काम आज पूरा हो सकता है। मन हल्का हो जाएगा।

नकारात्मक पक्ष: किसी की बात पर जल्दी भरोसा न करें। सोच-समझकर ही वादा करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: शाम को पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। छोटी-सी बात भी अच्छा मूड बना देगी।

आर्थिक स्थिति: पुराना पैसा वापस मिल सकता है। हाथ में आते ही सेव कर लेना बेहतर होगा।

स्वास्थ्य: गले में हल्की खराश हो सकती है। ठंडा खाना-पीना अभी अवॉइड करें। गुनगुना पानी पिएं।

करियर और कारोबार: कोई पुराना काम टाइम पर पूरा करने से तारीफ मिल सकती है।

उपाय -: पीपल में जल चढ़ाएं। शाम को तुलसी के पास दीया जलाएं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: आज बातचीत में आपका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। कोई पुराना क्लाइंट या दोस्त कॉन्टैक्ट कर सकता है।

नकारात्मक पक्ष: एक साथ बहुत सारे काम न उठाएं। ध्यान थोड़ा बंट सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भाई-बहन से किसी बात पर हल्की नोकझोंक हो सकती है। बात को बड़ा न बनाएं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: छोटे-छोटे खर्च आज जेब हल्की कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से थोड़ा बचें।

स्वास्थ्य: दिमाग थका हुआ लग सकता है। रात को फोन जल्दी साइड रख दें। हल्का खाना खाएं।

करियर और कारोबार: कोई नया तरीका या टूल आज ट्राई करना पड़ सकता है। सीखने में संकोच न करें।

उपाय -: गणेश जी की आरती करें। बच्चों को कुछ मीठा दें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: पैसों को लेकर मन शांत रहेगा। परिवार का साथ आज मजबूत महसूस होगा।

नकारात्मक पक्ष: इमोशनल होकर फैसला न लें। दिमाग से सोचकर ही कदम बढ़ाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मां या घर की किसी महिला से अच्छी बात सुनने को मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार या इन्वेस्टमेंट से गुड न्यूज मिल सकती है।

स्वास्थ्य: मन भारी लगे तो अकेले टहल आएं या गाना सुन लें। पेट का थोड़ा ख्याल रखें।

करियर और कारोबार: बॉस की नजर आपकी मेहनत पर है। कोई अटका काम पूरा करते ही तारीफ मिलेगी।

उपाय -: शिवलिंग पर दूध वाला जल चढ़ाएं। शाम को घर में कपूर जलाएं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: आज आपकी काबिलियत सबको दिखेगी। किसी मीटिंग में आपका आइडिया हिट हो सकता है।

नकारात्मक पक्ष: घर की कोई बात टेंशन दे सकती है। जल्दबाजी में फैसला न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ मिलकर कोई घर का फैसला लेना पड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति: घर या प्रॉपर्टी पर पैसा खर्च हो सकता है। किसी डील से फायदा भी मिल सकता है।

स्वास्थ्य: शाम तक थकान महसूस हो सकती है। मसालेदार खाना कम करें, वरना जलन हो सकती है।

करियर और कारोबार: टीम की जिम्मेदारी आज आप पर आ सकती है। दिखावे से बचें, काम पर फोकस करें।

उपाय -: दुर्गा मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। सूर्य को जल दें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: आपकी बारीक नजर आज काम आएगी। बिल में कोई गलती पकड़ में आ सकती है।

नकारात्मक पक्ष: हर चीज परफेक्ट बनाने की जिद में टाइम ज्यादा लग सकता है। खुद पर इतना सख्त न बनें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ कॉफी या डिनर का छोटा प्लान बन सकता है।

आर्थिक स्थिति: कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: दिमाग को आज ज्यादा आराम चाहिए। सुबह पांच मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लें।

करियर और कारोबार: कोई पुराना हिसाब-किताब आज निपट सकता है। नई डील शुरू होने के चांस हैं।

उपाय -: नहाने के पानी में इलायची डालें। मंदिर में हरा फल दान करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: आपकी बातचीत की स्किल आज कमाल दिखाएगी। कोई झगड़ा शांति से सुलझ सकता है।

नकारात्मक पक्ष: शॉपिंग का मन बार-बार करेगा। बजट को न भूलें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: शादी-विवाह की बातें घर में चल सकती हैं। दोस्तों के साथ टाइम अच्छा बीतेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों की कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्थिति ठीक-ठाक रहेगी।

स्वास्थ्य: दिन के आखिर में मानसिक थकान हो सकती है। खूब पानी पिएं और थोड़ा बाहर टहलें।

करियर और कारोबार: किसी प्लान में बदलाव करके बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

उपाय -: मंदिर में सफेद कपड़ा दान करें। किसी जरूरतमंद को चावल-दूध दें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: आज आपकी बातों का वजन रहेगा। किसी बहस में आपकी बात सही मानी जाएगी।

नकारात्मक पक्ष: शक करने की आदत आज दूरी बढ़ा सकती है। बेवजह शक न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है। गुस्से की बजाय बात करके सुलझाएं।

आर्थिक स्थिति: घर, ट्रैवल या हेल्थ पर अचानक पैसा खर्च हो सकता है। किसी डील में पूरी जानकारी लें।

स्वास्थ्य: हेल्थ पर खर्च बढ़ सकता है। शाम को हल्की एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: बिजनेस में नए लोगों से बात होगी। पुराना काम पूरा करने में टाइम लगेगा।

उपाय -: तुलसी पूजा के साथ श्री हरि को हल्दी चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय जपें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: दोस्तों के साथ अचानक ट्रिप या ड्राइव का प्लान बन सकता है। मूड आज अच्छा रहेगा।

नकारात्मक पक्ष: किसी बात में जल्दबाजी न करें। नींद कम हुई तो सिर भारी लग सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर की सेहत को लेकर आज फिक्र रहेगी। घर में कोई फंक्शन की तैयारी शुरू हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: घूमने-फिरने पर आज खर्च हो सकता है। पैसों के फैसले में जल्दबाजी न करें।

स्वास्थ्य: पानी पीते रहें, बीच-बीच में आराम भी करें। नींद पूरी न हुई तो सिरदर्द हो सकता है।

करियर और कारोबार: किसी नए शहर के क्लाइंट से बात हो सकती है। ट्रैवल से जुड़े काम में फायदा दिखेगा।

उपाय -: मंदिर में केला या मिठाई दान करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: आज ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी। किसी जरूरी काम को हरी झंडी मिल सकती है।

नकारात्मक पक्ष: काम का लोड बढ़ सकता है। सब कुछ एक साथ निपटाने की जल्दी न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के साथ टाइम बिताने से मूड अच्छा रहेगा। मां का साथ आज खास रहेगा।

आर्थिक स्थिति: इलेक्ट्रॉनिक चीज की रिपेयर पर खर्च हो सकता है। मेहनत का रिजल्ट जल्द दिखेगा।

स्वास्थ्य: देर तक बैठने से बदन में दर्द हो सकता है। एक्सरसाइज या वॉक करना अच्छा रहेगा।

करियर और कारोबार: कोई नया कोलीग टीम में आ सकता है। बाजार में बदलाव के संकेत भी दिखेंगे।

उपाय -: बलराम जी की पूजा करें। मंदिर में पीला कपड़ा दान करें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: अटके काम आज सेट हो सकते हैं। मेहनत का रिजल्ट दिखेगा।

नकारात्मक पक्ष: पैसा हाथ में आते ही फालतू चीज पर न लगाएं। नई स्कीम में जल्दबाजी न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जिनसे दूरी थी, उनसे फिर से बात हो सकती है। घर का माहौल हल्का-फुल्का रहेगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई के साथ पुराना पेमेंट भी मिल सकता है। बाजार से प्रॉफिट की गुड न्यूज आ सकती है।

स्वास्थ्य: थकान से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस परेशान कर सकता है। म्यूजिक सुनना या वॉक करना रिलैक्स करेगा।

करियर और कारोबार: ऑफिस में आज आपकी राय पूछी जा सकती है। भरोसा और मजबूत होगा।

उपाय -: घी का दीया जलाकर काम शुरू करें। भगवान का आशीर्वाद लेना न भूलें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सकारात्मक पक्ष: कुछ शुभ योग आज साथ देंगे। अधूरा काम पूरा हो सकता है।

नकारात्मक पक्ष: पुरानी बातें बार-बार मन में आ सकती हैं। उसमें उलझकर समय बर्बाद न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर आपका मूड समझने की कोशिश करेगा। बच्चे आज जिद्दी हो सकते हैं।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से फायदा दिख सकता है। किसी जानकारी की कमी से काम दोबारा देखना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य: काम का प्रेशर थकान बनकर सामने आ सकता है। शाम को गुनगुने पानी से नहाएं, आराम भी करें।

करियर और कारोबार: किसी डील को फाइनल करने से पहले थोड़ा समय लें। नया काम रूटीन बिगाड़ सकता है।

उपाय -: महामृत्युंजय मंत्र जपें। मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं।

शुभ रंग: पीला

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com