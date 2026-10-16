16 अक्टूबर राशिफल: नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की कृपा से इन राशियों का चमकेगा भाग्य

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मां कात्यायनी की पूजा के दिन चंद्रदेव के धनु में आने से मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। मेष की पुरानी परेशानी खत्म होगी और कई रास्तों से कमाई होगी, सिंह को प्रेम और पुराने निवेश दोनों में फायदा, वृश्चिक की जेब भरी रहेगी और कुंभ के रुके काम आगे बढ़ेंगे। कन्या की रचनात्मक सोच, तुला की सरकारी कामों में कामयाबी और धनु का जोश भी दिन को खास बनाएगा। मिथुन को साझेदारी के नए मौके मिलेंगे, पर बजट संभालना होगा। वृषभ को पैसों की उलझन और देनदारी से, कर्क को बढ़ती जिम्मेदारी और खर्च से, मकर को सेहत और बाहरी दखल से, मीन को आमदनी से ज्यादा खर्च से बचना है।

पॉजिटिव: लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी आज खत्म होती दिखेगी और कई काम आपकी मर्जी के मुताबिक बनेंगे। कमाई एक से ज्यादा रास्तों से आ सकती है, जैसे तनख्वाह के साथ कोई साइड इनकम।

पॉजिटिव: काम में किसी नई साझेदारी का मौका मिल सकता है। निजी जिंदगी में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, और शादी की उम्र वालों के लिए बात आगे बढ़ने के संकेत हैं।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 1

उपाय: मां कात्यायनी की पूजा करके चावल या चीनी का दान करें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलने से काम का दबाव और कुछ देर असमंजस रहेगा। अकेले सब संभालने के बजाय काम बांटें।

स्वास्थ्य: दिमागी तनाव परेशानी बढ़ा सकता है। गाड़ी चलाते समय रफ्तार कम रखें।

आर्थिक स्थिति: खर्चों का सिलसिला चलता रहेगा। आज दिनचर्या और हिसाब-किताब दोनों को व्यवस्थित रखें, हर खर्च की रसीद संभालें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की सोच रहे हैं तो पहले साथी की भावनाएं और विचार समझें। घर में बच्चों की पढ़ाई या सेहत जैसी कोई बात चिंता देगी, इसलिए शांति से संभालें।

नेगेटिव: किसी आर्थिक मामले में पेच फंस सकता है, जैसे भुगतान अटकना या किसी कागज में गलती निकलना। देनदारी की चिंता मन पर बोझ बनेगी।

पॉजिटिव: पैसों से जुड़ी जो उलझन चल रही है, उसका हल देर शाम तक निकल सकता है। टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो नई जिम्मेदारी भी आसानी से संभल जाएगी।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

उपाय: मां कात्यायनी की पूजा करके घर के बड़ों का आशीर्वाद लें।

करियर और कारोबार: नौकरी में पूरी लगन से काम करेंगे और रास्ते की अड़चनें हटती दिखेंगी। कारोबार में फायदे के अच्छे संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर जो चिंता थी, उसमें राहत मिलेगी। घर के किसी बुजुर्ग की देखभाल में भी आप आगे रहेंगे।

आर्थिक स्थिति: पहले कहीं लगाया पैसा आज अच्छा रिटर्न दे सकता है। आर्थिक हालत पहले से बेहतर होगी और मन को संतोष मिलेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से रिश्ता और मजबूत होगा। जिनकी शादी की बात चल रही है, वहां बात आगे बढ़ सकती है, और परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिलेगा।

नेगेटिव: खुशी के माहौल में खर्च पर ढील न करें। दूसरों की देखभाल में अपने जरूरी काम न भूलें।

नेगेटिव: अचानक कोई खर्च सामने आकर बजट बिगाड़ सकता है, जैसे गाड़ी की मरम्मत या कोई जरूरी फीस। छोटे भाई-बहन से जुड़ी कोई बात परेशान कर सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा। किसी दोस्त से सही समय पर मदद मिलेगी, और अपनों से खुलकर बात करने से उलझनें सुलझेंगी।

आर्थिक स्थिति: आज पैसों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। कोई भी निवेश या बड़ी खरीदारी कल तक टाल सकें तो बेहतर।

स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी परेशानी वाले लोग खास ध्यान रखें। धूप में ज्यादा देर न रहें और खूब पानी पिएं।

करियर और कारोबार: साझेदारी का प्रस्ताव मिले तो उसके सारे पहलू, जैसे मुनाफे का बंटवारा और जिम्मेदारी, समझकर ही हां कहें। सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें।

उपाय: माता को पीले वस्त्र अर्पित करके मनोकामना कहें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 4

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: कामकाज में आपकी सही फैसले लेने की क्षमता कामयाबी दिलाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पिता या घर के बड़ों की सलाह किसी समस्या का हल निकालेगी।

नेगेटिव: कुछ खर्च ऐसे होंगे जिनसे बचना मुश्किल होगा, जैसे घर की कोई जरूरी मरम्मत। दफ्तर में सहकर्मियों के बीच होड़ बढ़ेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में थोड़ी खटास आ सकती है, बातचीत से सुधर जाएगी। संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, परिवार में तालमेल बनाए रखें।

आर्थिक स्थिति: पैसों के फैसले सोच-समझकर लें, तभी बचत बचेगी। आज खर्चों की लिस्ट बनाकर जरूरी और गैरजरूरी अलग कर लें।

स्वास्थ्य: घुटनों या कमर की पुरानी तकलीफ है तो सतर्क रहें। जरूरत से ज्यादा मेहनत न करें और भारी सामान न उठाएं।

करियर और कारोबार: जिम्मेदारियां बढ़ने से दबाव रहेगा। अकाउंट या हिसाब-किताब से जुड़े लोगों पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें।

उपाय: सुबह कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 7

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: आपकी बातों और अंदाज का असर लोगों पर साफ दिखेगा, लीडरशिप की वजह से दफ्तर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी अहम प्रोजेक्ट में कामयाबी मन खुश कर देगी।

नेगेटिव: भावुकता आज थोड़ी ज्यादा रहेगी, बड़े फैसले उसी के असर में न लें। कारोबार में घर बैठे मौके नहीं आएंगे, लोगों से मिलना-जुलना पड़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से दिल खोलकर बात होगी और रिश्ते में निखार आएगा। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी, उनकी पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और घर में पूजा-पाठ में मन लगेगा।

आर्थिक स्थिति: आमदनी बढ़ने के योग हैं। एफडी या किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है, नया निवेश भी सोच-समझकर कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सोने-जागने का समय ठीक रखें, इतना काफी है।

करियर और कारोबार: साथ काम करने वालों से तालमेल अच्छा रहेगा। नए लोगों से मुलाकात आगे काम आएगी।

उपाय: देवी को शहद अर्पित करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 12

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: नए विचार और अपनी प्रतिभा के दम पर कई अहम काम सफल होंगे। नौकरी में अधिकारियों का साथ मिलेगा और कारोबारियों के लिए मुनाफे के मौके बनेंगे।

नेगेटिव: घर पर मेहमान आने से काम बढ़ेगा और आपका अपना शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। सेहत को लेकर आज लापरवाही न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से कोई छोटा सा तोहफा या सरप्राइज मिल सकता है, जो दिन खास बना देगा। परिवार से सहयोग या कोई फायदा मिलेगा, और बच्चों का ध्यान पढ़ाई में रहेगा।

आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्च में संतुलन बना पाएंगे। समाज में आपके विचारों को अहमियत मिलेगी, जिससे नए संपर्क बनेंगे।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत के हिसाब से खान-पान रखें और जो दवा या इलाज चल रहा है, उसे बीच में न छोड़ें।

करियर और कारोबार: मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा और रचनात्मक सोच आपको अलग पहचान दिलाएगी। कारोबारी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं।

उपाय: घर में देवी भागवत पुराण का पाठ करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 8

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: काम में आपकी पहचान बनेगी और सम्मान बढ़ेगा। किसी सरकारी दफ्तर में अटका काम, जैसे लाइसेंस या कोई फाइल, आगे बढ़ सकता है।

नेगेटिव: काम के चलते अचानक भागदौड़ या सफर बढ़ सकता है, जिससे थकान होगी। उत्साह के साथ मेहनत भी ज्यादा लगेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ कोई छोटा सफर प्लान कर सकते हैं। बाहरी कामों में जीवनसाथी की सलाह काम आएगी, और पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रहेंगे।

आर्थिक स्थिति: लंबे समय से चली आ रही कोई आर्थिक परेशानी सुलझ सकती है। कारोबार में आमदनी बढ़ने के मौके मिलेंगे।

स्वास्थ्य: माइग्रेन वालों का सिरदर्द बढ़ सकता है। तेज धूप और खाली पेट से बचें, जरूरत हो तो डॉक्टर की बताई दवा लें।

करियर और कारोबार: नौकरी में सीनियर का पूरा साथ मिलेगा और आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को फायदा होगा, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को दोस्तों की सलाह काम आएगी।

उपाय: देवी मां को पान अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 2

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज खर्च होने के बावजूद जेब भरी लगेगी और पुराने बकाया भुगतान भी निपटा पाएंगे। योजनाएं पहले से व्यवस्थित होंगी और फैसले सोच-समझकर लेंगे।

नेगेटिव: बोलते समय लहजा कड़वा न होने दें, साथी की बात भी सुनें। नए हालात में खुद को ढालना पड़ेगा, जिद पकड़ी तो काम उलझेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के कामों में साथी की मदद खुशी देगी। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है, और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मन को सुकून देगा।

आर्थिक स्थिति: निवेश के लिए समय अच्छा है, खासकर लंबी अवधि के विकल्प, जैसे पीपीएफ या म्यूचुअल फंड की एसआईपी।

स्वास्थ्य: पेट या गले की परेशानी रहती है तो तला-भुना और भारी खाना कम लें। गुनगुना पानी पिएं।

करियर और कारोबार: कारोबार में दिन फायदेमंद है। नए लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी, जो आगे काम आएगी।

उपाय: सुबह और शाम माता की आरती करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 11

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव:आज आप जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे, पुराने अधूरे काम पूरे होने से राहत मिलेगी। अधिकारियों के सामने अपने विचार रखने के लिए दिन बढ़िया है।

नेगेटिव: बेकार की चीजों की खरीदारी में पैसा उड़ सकता है, जैसे ऑनलाइन सेल में बिना जरूरत का सामान। खर्च के मामले में जल्दबाजी न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ समय बिताने से आपसी समझ बढ़ेगी, और सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से पहचान होगी। घर के कामों में हाथ बंटाएंगे और शाम को दोस्तों को घर बुला सकते हैं।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लें। घर में कामकाज और खर्च को लेकर बातचीत होगी, सबकी राय लेकर बजट बनाएं।

स्वास्थ्य: दिन भर ऊर्जा रहेगी, पर शाम तक हाथ-पैरों में दर्द हो सकता है। रात को गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठें।

करियर और कारोबार: नौकरी में काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा। कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा होगा।

उपाय: देवी भगवती को लाल डोरा अर्पित करके कल्याण की कामना करें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: बाहर के लोगों या दूसरे शहर के संपर्कों से काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे और उत्साह बढ़ेगा। दूर रहने वाले प्रिय से कोई प्यारा संदेश मिल सकता है।

नेगेटिव: कमजोरी और थकान से काम में मन कम लगेगा, शाम तक दिमागी दबाव भी रहेगा। किसी बाहरी व्यक्ति के दखल से परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: नए रिश्ते बन सकते हैं और कुछ मुलाकातें खास रहेंगी। घर में किसी की बात पर फौरन जवाब देने के बजाय शांत रहकर मामला समझें।

आर्थिक स्थिति: शेयर में पैसा डालने से पहले जोखिम का पूरा अंदाजा लगाएं। बेवजह की चिंता में पैसों के गलत फैसले न लें।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर आज खास सावधानी रखें। थकान ज्यादा लगे तो छुट्टी लेकर आराम करना ही समझदारी है।

करियर और कारोबार: काम और सेहत के बीच संतुलन बनाकर चलें। जरूरी कामों की सूची बना लें और पहले वही निपटाएं।

उपाय: माता के सामने दीपक जलाकर घर में कपूर जलाएं।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 5

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: लंबे समय से जिस परेशानी ने घेर रखा था, उससे काफी राहत मिलेगी। रुके काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और काम के साथ अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे।

नेगेटिव: किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, चाहे वह जान-पहचान का ही क्यों न हो। दोस्तों पर खर्च करते समय जेब का ध्यान रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में कोई पुराना मतभेद साथी के सहयोग से खत्म होगा। घर का माहौल पहले से शांत रहेगा, और रिश्तेदारों से मिली कोई जानकारी आगे के किसी फैसले पर असर डालेगी।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक हालत में बदलाव का मौका मिलेगा। रचनात्मक काम या खाने-पीने के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदे का है।

स्वास्थ्य: सेहत मिली-जुली रहेगी। नशे से दूर रहें और जरूरत से ज्यादा न खाएं, वरना पाचन बिगड़ेगा।

करियर और कारोबार: लोगों की मदद से अपने काम समय पर पूरे कर पाएंगे। करियर में हालात सामान्य से बेहतर रहेंगे।

उपाय: देवी के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 10

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: अटके काम पूरे होने और मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने से संतोष रहेगा। करियर से जुड़ी कोई काम की जानकारी मिल सकती है।

नेगेटिव: दूसरों की जिम्मेदारी भी आपके सिर आ सकती है, जैसे किसी साथी का अधूरा प्रोजेक्ट। आमदनी से ज्यादा खर्च होगा, और ज्यादातर खुद पर।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: समय की कमी से साथी को शिकायत हो सकती है, रात को साथ खाना खाकर बात संभालें। घर में कोई शुभ समाचार मिलेगा और किसी मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा होगी।

आर्थिक स्थिति: अनचाहे खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। आज शॉपिंग ऐप्स से दूर रहें।

स्वास्थ्य: काम में खुद को न भूलें, कमर दर्द या हाथ-पैरों में तकलीफ उभर सकती है। बीच-बीच में शरीर को सीधा करके खिंचाव दें।

करियर और कारोबार: अचानक किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी होंगी, पर अहम काम पूरे हो जाएंगे।

उपाय: देवी को पीले फूल अर्पित करके माता का पूजन करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 6

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com