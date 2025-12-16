सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 16 दिसंबर 2025: कन्या वाले जातक करियर से जुड़े फैसलों पर करेंगे चर्चा, ऐसा रहेगा दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 16 दिसंबर 2025 के अनुसार, तुला राशि में चंद्रदेव यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कूटनीति, संतुलन और सहयोग बने रहें। वृश्चिक राशि की ऊर्जा भावनात्मक समझ को गहरा कर रही है, जबकि मंगलदेव दृढ़ निश्चय और हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 16 December 2025) का दैनिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का राशिफल आपकी क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और खुशी को बढ़ाता है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से आपके जुनून और सेल्फ - एक्सप्रेशन से जुड़े क्षेत्र सक्रिय हो रहे हैं। तुला राशि में चंद्रदेव संवाद और सामाजिक मेलजोल को आसान बना रहे हैं, जिससे दूसरों से जुड़ना सरल होगा। वृश्चिक राशि में बुधदेव और शुक्रदेव भावनात्मक ईमानदारी को गहरा कर रहे हैं, जबकि मंगलदेव महत्वाकांक्षा और जोश बढ़ा रहे हैं। आपकी राशि में केतुदेव पुराने आत्म-चित्र को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं।

शुभ रंग: गोल्ड

शुभ अंक: 1

आज की सलाह: खुद को खुलकर और सच्चाई के साथ व्यक्त करें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन आपका ध्यान घर, परिवार और भावनात्मक नींव की ओर ले जा रहा है। धनु राशि में सूर्य घरेलू मामलों को प्रमुखता दे रहे हैं। तुला राशि में चंद्रदेव आर्थिक संतुलन और सोच-समझकर योजना बनाने में मदद कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव और शुक्रदेव संवाद क्षमता को और बेहतर बना रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव भावनाओं से जुड़े कामों में ऊर्जा दे रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति करियर से जुड़े पुराने फैसलों की समीक्षा का संकेत दे रहे हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज की सलाह: स्थायी विकास के लिए आज अपनी नींव को मजबूत करें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का राशिफल आपको संवाद और आत्मविश्वास की मजबूत स्थिति में ला रहा है। आपकी राशि में चंद्रदेव के बने रहने से आकर्षण, कूटनीति और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी। धनु राशि में सूर्य सीखने, नेटवर्किंग और विचारों के आदान-प्रदान का समर्थन कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव और शुक्रदेव इन्टूशन को तेज कर रहे हैं, जबकि तीसरे भाव में मंगलदेव उम्मीद और उत्साह बढ़ा रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति पुराने संवाद या योजनाओं को फिर से सक्रिय कर सकते हैं।