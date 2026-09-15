15 सितंबर राशिफल: आज ऋषि पंचमी के दिन 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे ग्रह, मिथुन-वृश्चिक के लिए चुनौतियों का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज मंगलवार को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह पौने आठ बजे तक चलेगी, इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। इन्द्र योग दोपहर सवा बारह बजे तक असर दिखाएगा, उसके बाद वैधृति योग शुरू होगा जो ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता।

चंद्रदेव आज दिनभर तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। नक्षत्र जरूर बदलेगा, स्वाती नक्षत्र दोपहर सवा तीन बजे तक रहेगा फिर विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रदेव और शुक्रदेव की युति तुला राशि में पहले जैसी बनी हुई है। बुधदेव कन्या राशि में स्वराशि में, गुरुदेव कर्क राशि में उच्च अवस्था में, मंगलदेव मिथुन राशि में शत्रु राशि में और शनिदेव मीन राशि में वक्री चाल से गोचर कर रहे हैं।

तुला और कन्या राशि इस समय अपनी-अपनी राशि में मजबूत ग्रहों की वजह से फायदे की स्थिति में हैं, इनके रिश्तों और सोच दोनों में साफपन दिखेगा। कर्क, धनु और मीन राशि पर गुरुदेव की उच्च दृष्टि का असर जारी है, इन्हें भाग्य का सहारा मिलता रहेगा। मिथुन और वृश्चिक राशि को मंगलदेव के कमजोर होने की वजह से आज संभलकर चलना होगा, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। बाकी राशियों यानी मेष, वृषभ, सिंह, मकर और कुंभ को वैधृति योग के असर से किसी भी नए या जोखिम भरे कदम में सावधानी बरतनी चाहिए।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, टीम में आपकी बात को तवज्जो मिलेगी। किसी मीटिंग में आपका सुझाव सबसे पहले माना जा सकता है।

नेगेटिव: गुस्सा जल्दी आ सकता है, बोलने से पहले एक बार सोच लें। किसी सहकर्मी की बात पर तुरंत भड़कने की बजाय गहरी सांस लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ किसी छोटी बात पर नोकझोंक हो सकती है, इसे हल्के में लें। किसी प्लान में देरी पर बहस बढ़ाने की बजाय मजाक में टाल दें।

आर्थिक स्थिति: किसी ज्वाइंट खर्च या साझेदारी वाले पेमेंट में जल्दबाजी न करें। किसी दोस्त के साथ बिजनेस में पैसा लगाने से पहले पूरी डिटेल पढ़ लें।

स्वास्थ्य: भागदौड़ ज्यादा रहेगी, बीच-बीच में पानी पीना न भूलें। लगातार काम के बीच हर घंटे एक गिलास पानी पीने की आदत डालें।

करियर और कारोबार: क्लाइंट या पार्टनर के साथ मीटिंग अच्छी जाएगी, अपनी बात प्रभावी ढंग से रखें। किसी प्रजेंटेशन में आपका आइडिया आज खास तारीफ पा सकता है।

उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का व्रत भी शुभ रहेगा। लाल कपड़ा पहनना भी फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: घर के काम आज व्यवस्थित तरीके से निपटेंगे, मन को सुकून मिलेगा। अलमारी या कमरे की सफाई आज आसानी से हो जाएगी।

नेगेटिव: ऑफिस में एक साथ कई काम आने से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। तीन डेडलाइन एक साथ आने पर घबराने की बजाय लिस्ट बना लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर से इमोशनल बातचीत हो सकती है, ज्यादा दिल पर न लें। कोई पुरानी बात फिर उठे तो सुनकर बात को वहीं खत्म करें।

आर्थिक स्थिति: सब्सक्रिप्शन और छोटे बिल क्लियर करने का आज सही मौका है। मोबाइल या ओ.टी.टी का पेंडिंग बिल आज निपटा लें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी हल्की तकलीफ हो सकती है, हल्का खाना ही खाएं। आज बाहर के तले-भुने की जगह घर का खाना चुनें।

करियर और कारोबार: लगातार मेहनत से बॉस का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, धैर्य रखें। कोई पुराना पेंडिंग टास्क आज पूरा करने पर तारीफ मिल सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सफेद चीजों का दान भी शुभ रहेगा। दूध का दान करना भी अच्छा रहेगा।

शुभ रंग: क्रीम शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: नए आइडिया दिमाग में आएंगे, बातचीत में आपका जादू चलेगा। किसी ग्रुप डिस्कशन में आपका पॉइंट सबसे यूनीक निकल सकता है।

नेगेटिव: बहुत सारे काम एक साथ लेने से कोई भी अधूरा रह सकता है। पांच टैब खोलकर काम करने की बजाय एक-एक करके निपटाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: क्रश या पार्टनर से बातचीत में मिठास रहेगी, दिल की बात कह सकते हैं। कोई मैसेज आज पूरे दिन का मूड बना सकता है।

आर्थिक स्थिति: बिना सोचे कोई इन्वेस्टमेंट या बड़ी शॉपिंग करने से बचें। सेल देखकर तुरंत कार्ड स्वाइप करने से पहले एक दिन रुक जाएं।

स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान महसूस हो सकती है, जल्दी सोने की कोशिश करें। रात को फोन स्क्रॉल करने की जगह जल्दी लाइट बंद कर दें।

करियर और कारोबार: कई मीटिंग या कॉल एक के बाद एक आ सकती हैं, प्रायोरिटी तय करके चलें। हर नोटिफिकेशन का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं।

उपाय: आज बंदरों को केला खिलाएं, यह शुभ फल देगा। हरे रंग की चीज पास रखना भी अच्छा रहेगा।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: घर में किसी अच्छी खबर से मन खुश रहेगा, माहौल पॉजिटिव बनेगा। किसी फैमिली मेंबर की खुशखबरी पूरे घर को खुश कर सकती है।

नेगेटिव: पुरानी बात को लेकर मन में हल्की उलझन रह सकती है। किसी पुरानी बहस को बार-बार याद करने की बजाय बात करके निपटा लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर या फैमिली के साथ इमोशनल कनेक्शन गहरा होगा, बातें दिल खोलकर करें। आज रात साथ बैठकर डिनर करना रिश्ता मजबूत करेगा।

आर्थिक स्थिति: बड़ा फैसला लेने से पहले पूरा हिसाब-किताब एक बार जरूर देख लें। कोई नई पॉलिसी या स्कीम लेने से पहले फाइन प्रिंट पढ़ लें।

स्वास्थ्य: मन शांत रहेगा, हल्की एक्सरसाइज या वॉक फायदेमंद रहेगी। शाम को पार्क में दस मिनट टहलना मूड फ्रेश कर देगा।

करियर और कारोबार: किसी सीनियर या दोस्त का साथ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। कोई सलाह मांगने पर सही दिशा मिल सकती है।

उपाय: शाम को घर में घी का दीपक जलाएं, यह मन को शांति देगा। मां को कुछ खास तोहफा भी दे सकते हैं।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। किसी ग्रुप में आज आपकी राय को खास तवज्जो मिल सकती है।

नेगेटिव: दिखावे में पैसा खर्च करने से बचें, बाद में पछतावा हो सकता है। सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए महंगी चीज खरीदने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत महसूस होगा, छोटी-छोटी बातें शेयर करें। दिनभर की बातें शेयर करना कनेक्शन बढ़ाएगा।

आर्थिक स्थिति: रूटीन खर्चों पर नजर रखें, वरना बजट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। महीने के आखिर में हिसाब लगाकर देख लें कि कहां ज्यादा खर्च हुआ।

स्वास्थ्य: एनर्जी लेवल हाई रहेगा, बाहर घूमने या खेलने का मन करेगा। शाम को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना अच्छा फील कराएगा।

करियर और कारोबार: लीड करने का मौका मिल सकता है, पर टीम को साथ लेकर चलें। किसी प्रोजेक्ट में क्रेडिट अकेले न लेकर टीम को भी शामिल करें।

उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। पिता या बड़ों का आशीर्वाद भी लें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आपका बात करने का अंदाज खास रहेगा, लोग आपकी सलाह मानेंगे। कोई कन्फ्यूज्ड दोस्त आपकी एक बात से ही क्लियर हो सकता है।

नेगेटिव: छोटी गलतियों को लेकर खुद को ज्यादा कोसने से बचें। किसी छोटी टाइपिंग मिस्टेक पर पूरा दिन खराब न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ प्यार भरी बातचीत रिश्ते को और मजबूत करेगी। छोटा सा सरप्राइज मैसेज भी मूड अच्छा कर देगा।

आर्थिक स्थिति: कोई रुका हुआ पेमेंट आज मिल सकता है, बचत में इजाफा होगा। मिलने वाले पैसे को तुरंत खर्च करने की बजाय सेविंग में डालें।

स्वास्थ्य: आंखों या गर्दन में थकान महसूस हो तो बीच-बीच में ब्रेक लें। हर घंटे स्क्रीन से नजर हटाकर थोड़ा स्ट्रेच कर लें।

करियर और कारोबार: किसी अनुभवी शख्स की सलाह आपके काम को नई दिशा देगी। किसी सीनियर से फीडबैक लेना काम को बेहतर बना सकता है।

उपाय: शिवजी को पान का भोग अर्पित करें, शाम को दीपक भी जलाएं। हरी चीजें भी पास रखना शुभ रहेगा।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 6 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। किसी पार्टी या मीटिंग में आप आसानी से नजर में आ सकते हैं।

नेगेटिव: सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी बात दबा न दें। किसी प्लान में अपनी पसंद बताने से न झिझकें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिल सकता है। एक छोटी सी डेट या साथ कॉफी पीना दिन को खास बना देगा।

आर्थिक स्थिति: शॉपिंग या ट्रीट पर खर्च हो सकता है, बजट का ख्याल रखें। आज कुछ खरीदने से पहले जरूरत और शौक में फर्क समझ लें।

स्वास्थ्य: स्किन और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी खूब पिएं। दिन में कम से कम आठ गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें।

करियर और कारोबार: मीटिंग या डील में आपकी बात असर दिखाएगी, कॉन्फिडेंस से बात रखें। कोई नया कोलैबोरेशन आज फाइनल हो सकता है।

उपाय: सुबह पूर्व दिशा में सफेद फूल चढ़ाएं, यह शुभ रहेगा। हल्के रंग के कपड़े पहनना भी अच्छा रहेगा।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: कोई पुराना अटका काम आज आगे बढ़ सकता है, राहत मिलेगी। महीनों से पेंडिंग कोई फाइल या टास्क आज क्लियर हो सकता है।

नेगेटिव: शक या गलतफहमी में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। किसी की बात का गलत मतलब निकालने से पहले सीधे पूछ लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ अकेले में बात करने से रिश्ता गहरा होगा। भीड़भाड़ से दूर कहीं शांति से बैठकर बात करना बेहतर रहेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों का हिसाब आज किसी के साथ शेयर करने से बचें, प्राइवेट रखें। सैलरी या सेविंग की डिटेल आज किसी को न बताएं।

स्वास्थ्य: नींद की क्वालिटी पर ध्यान दें, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। सोने से आधा घंटा पहले फोन साइड में रख दें।

करियर और कारोबार: ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करें। किसी बहस में पड़ने की बजाय चुपचाप अपना टारगेट पूरा करें।

उपाय: शिव मंदिर में जल अर्पित करें, मंत्र जाप भी शुभ रहेगा। सफेद वस्तु का दान भी अच्छा रहेगा।

शुभ रंग: मैरून शुभ अंक: 9

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: दोस्तों का साथ आज मूड को हल्का और खुशनुमा बनाए रखेगा। कोई पुराना दोस्त अचानक कॉल या मैसेज कर सकता है।

नेगेटिव: घूमने-फिरने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च न कर बैठें। वीकेंड ट्रिप प्लान करते वक्त बजट पहले तय कर लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ आउटिंग या ट्रिप की प्लानिंग बन सकती है। साथ में कोई नई जगह घूमने का प्लान बन सकता है।

आर्थिक स्थिति: कोई नया मौका सामने आ सकता है, पर पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ें। किसी नई स्कीम में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें।

स्वास्थ्य: बाहर का खाना कम करें, वरना पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। स्ट्रीट फूड की जगह आज घर का खाना चुनें।

करियर और कारोबार: पुराना कॉन्टैक्ट कोई नया प्रोजेक्ट या मौका ला सकता है। किसी पुराने कलीग से बात करना नया काम दिला सकता है।

उपाय: पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाएं, यह लाभदायक रहेगा। जरूरतमंद को खाना खिलाना भी शुभ रहेगा।

शुभ रंग: लाल शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: मेहनत का फल आज दिखना शुरू होगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। कोई पुराना प्रोजेक्ट आज सराहा जा सकता है।

नेगेटिव: दोस्त या रिश्तेदार से जुड़ा बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। किसी को पैसे उधार देने से पहले एक बार सोच लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ बातचीत का माहौल आज अच्छा रहेगा। किसी छोटी ट्रिप या डिनर की प्लानिंग साथ मिलकर करें।

आर्थिक स्थिति: कोई बड़ा खर्च टालना बेहतर रहेगा, प्रायोरिटी तय करके चलें। जरूरी बिल पहले चुकाएं फिर बाकी खर्चों पर सोचें।

स्वास्थ्य: जोड़ों या घुटनों का ख्याल रखें, ज्यादा देर एक ही पोजीशन में न बैठें। लगातार बैठे रहने की बजाय हर घंटे उठकर टहल लें।

करियर और कारोबार: भरोसेमंद काम करने की आपकी छवि आज फिर से काम आएगी। आज आपको कोई जिम्मेदारी वाला काम सौंपा जा सकता है।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, हनुमान जी को याद करें। काली चीजों का दान भी शुभ रहेगा।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: कुछ नया और अलग ट्राई करने का मन बनेगा, नई एनर्जी महसूस होगी। कोई नया शौक या हॉबी आज शुरू कर सकते हैं।

नेगेटिव: हर आइडिया पर पैसा लगाने से पहले दो बार सोच लें। किसी चमकदार ऑफर के पीछे बिना सोचे न भागें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ पुरानी दूरी कम होकर भरोसा वापस लौटेगा। खुलकर बात करना गलतफहमी दूर कर सकता है।

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, शांति से बात करें। किसी खर्च को लेकर असहमति हो तो गुस्से में जवाब न दें।

स्वास्थ्य: स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से आंखों में थकान हो सकती है। हर आधे घंटे में स्क्रीन से नजर हटाकर आंखों को आराम दें।

करियर और कारोबार: अपने अनोखे आइडिया को आसान भाषा में समझाएं, टीम साथ देगी। कोई नया कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से पेश करना असर दिखाएगा।

उपाय: सुबह केले के पेड़ को जल अर्पित करें, यह शुभ माना जाता है। गुरुवार को भी यह उपाय दोहरा सकते हैं।

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आएंगे, कुछ नया करने का मन बनेगा। कोई पुराना शौक जैसे पेंटिंग या लिखना आज फिर से शुरू हो सकता है।

नेगेटिव: भाग्य का साथ थोड़ा कम महसूस हो सकता है, निराश न हों। किसी काम में देरी होने पर हार मानने की बजाय कोशिश जारी रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी की आलोचना करने से बचें, भरोसा बनाए रखें। किसी छोटी बात पर शिकायत करने की बजाय समझदारी से बात करें।

आर्थिक स्थिति: पैसों की पुरानी आदतों पर सोचना होगा, छोटे बदलाव फायदा देंगे। एक छोटी सी डेली सेविंग शुरू की जा सकती है।

स्वास्थ्य: मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा, पसंद के काम में समय दें। म्यूजिक सुनना या कोई पसंदीदा शो देखना मन हल्का करेगा।

करियर और कारोबार: कोई अधूरा काम फिर सामने आ सकता है। जैसे कोई पुरानी गलती जिसे आज ठीक करने का मौका मिल सकता है।

उपाय: शाम को घी का दीपक जलाकर पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। पीली चीजें पास रखना भी शुभ रहेगा।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com