15 अक्टूबर राशिफल: मां स्कंदमाता की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है अचानक धन लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार को शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा होगी। आश्विन शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी, इसलिए उपांग ललिता व्रत भी आज ही है।

चंद्रदेव वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और ज्येष्ठा के कारण आज पूरे दिन गंडमूल रहेगा। वृश्चिक चंद्रदेव की नीच राशि है, पर कर्क से उच्च के गुरुदेव की पंचम दृष्टि उन्हें सहारा दे रही है।

कल सुबह करीब 6:47 बजे चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क में गुरुदेव और नीच के मंगलदेव का नीच भंग राजयोग जारी है। सूर्यदेव कन्या के चित्रा नक्षत्र में हैं, तुला में बुधदेव और वक्री शुक्रदेव साथ हैं। शनिदेव मीन में वक्री, राहु कुंभ और केतु सिंह में हैं। रात करीब 9:13 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा, फिर शोभन योग लगेगा।

सौभाग्य योग और स्कंदमाता की कृपा से आज कर्क, सिंह, तुला और मीन राशि वालों का दिन सबसे अच्छा रहेगा। कर्क को पैसों में फायदा और दोस्तों के साथ घूमने का मौका, सिंह को कारोबार में मुनाफा, तुला को कोई खुशखबरी और मीन को करियर में नया ऑफर मिल सकता है।

कन्या की बातों का जादू चलेगा, मकर विरोधियों पर भारी रहेंगे, कुंभ को किसी बिक्री से अच्छा फायदा होगा और वृश्चिक का हौसला बुलंद रहेगा। मेष को गुप्त विरोधियों और ऑर्डर रद्द होने से, वृषभ को प्रेम में किसी तीसरे से, मिथुन को नौकरी की चिंता और प्रॉपर्टी के कागजों से, धनु को छोटी बातों की फिक्र और सफर में लापरवाही से बचना है। आइए विस्तार से जानते हैं आपका आज का भविष्यफल।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी पुराने काम या पुराने सौदे से आज अच्छा-खासा फायदा मिल सकता है। शेयर में पैसा लगाने वालों के लिए भी दिन मुनाफे वाला दिख रहा है। नेगेटिव: पीठ पीछे विरोध करने वाले लोग आज सक्रिय रहेंगे और काम में अड़ंगा डाल सकते हैं। कारोबार में माल लौटने या ऑर्डर कैंसिल होने जैसी परेशानी भी आ सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन की बात दबाकर रखेंगे तो घर में तनाव बढ़ेगा, जो कहना है प्यार से कह दें। बात करते समय धीरज रखें। किसी गुरु के आश्रम या धार्मिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति: कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह परख लें। शेयर में मुनाफा दिखे तो उसका एक हिस्सा निकाल लें। स्वास्थ्य: शुगर के मरीज आज दवा और खाने का खास ध्यान रखें। मीठा और चावल कम लें। करियर और कारोबार: दफ्तर में सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें, गुस्से को खुद पर हावी न होने दें। माहौल कितना भी असहज हो, अपना रवैया सकारात्मक रखें। उपाय: मां स्कंदमाता और देवी लक्ष्मी का पूजन करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: परिवार की किसी उलझन का हल मिलेगा और मन का बोझ हल्का होगा। घर में किसी शुभ काम को लेकर बैठक या प्लानिंग हो सकती है। नेगेटिव: अगर किसी को पसंद करते हैं और बात आगे नहीं बढ़ा रहे, तो सावधान रहें, कोई और बाजी मार सकता है। नकारात्मक खयालों को मन से दूर रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल की बात आज कह देने में ही भलाई है। छोटी-छोटी बातों पर बहस न करें। घर पर मेहमान आएंगे, जिससे रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति: कुछ पैसा हाथ आएगा, पर किसी को दिया उधार या किसी की उधारी आपकी बचत पर असर डालेगी। आज नया उधार न दें। स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें, छोटी बातों को मन पर न लें। रात को सोने से पहले पांच मिनट गहरी सांस लें। करियर और कारोबार: कारोबार में बिक्री सामान्य रहेगी, ट्रैवल से जुड़े धंधे में आज अच्छा काम मिलेगा। दफ्तर में कुछ लोग बॉस की खुशामद करते दिखेंगे, आप अपने काम पर ध्यान दें। उपाय: मां स्कंदमाता को लाल चुनरी या कोई लाल वस्तु अर्पित करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 5 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: विरोधी सामने हों तब भी हार नहीं मानेंगे तो कामयाबी मिलेगी। पैसों के मामले में दिन फायदा देने वाला रहेगा। नेगेटिव: नौकरी में बदलाव या छंटनी जैसी बातों का डर मन में रह सकता है। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपकी छवि खराब हो, जैसे दफ्तर की गॉसिप में हिस्सा लेना। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते सामान्य रहेंगे, पर थोड़ी नीरसता लग सकती है। साथी के लिए कुछ खास करें, जैसे उनकी पसंद का खाना बनाना या शाम को साथ टहलना। घर में किसी की सेहत चिंता का कारण बन सकती है।

आर्थिक स्थिति: जमीन या मकान से जुड़े कागज, मालिकाना हक और दूसरी बातें खुद अच्छी तरह जांचने के बाद ही आगे बढ़ें। दलाल की बातों पर पूरा भरोसा न करें। स्वास्थ्य: बेकार की बातें दिमागी तनाव बढ़ाएंगी। फोन पर नकारात्मक खबरें कम देखें। करियर और कारोबार: विदेशी कंपनियों के साथ आयात-निर्यात करने वालों पर किसी डील को समय पर पूरा करने का दबाव रहेगा। अपने काम खुद करें, दूसरों के भरोसे न छोड़ें। उपाय: भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: अपनों का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कुछ नया करने का मन बनेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकलने का प्लान बन सकता है। नेगेटिव: छोटे बच्चों पर आज ज्यादा ध्यान देना होगा, उनकी सेहत या पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है। पेट की कोई तकलीफ भी परेशान कर सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है और जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। शाम को दोस्तों के साथ फिल्म या किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है, और परिवार वालों की इच्छाएं पूरी करने में आप मदद करेंगे।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में अच्छे नतीजे मिलेंगे। कहीं पैसा लगाने की योजना है तो किसी भरोसेमंद और करीबी की सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य: पेट हल्का रखें, बाहर का तला खाना न खाएं। बच्चों को भी आज घर का खाना ही दें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: कारोबार से हुई कमाई संतोष देगी। काम के लिए अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, नए तरीके आजमाने से न डरें। उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 12 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: कारोबार में अचानक मुनाफे का मौका बनेगा। अधिकारी आपकी काम करने की शैली और विचारों को पसंद करेंगे। नेगेटिव: घर के कामों में इतने उलझे रहेंगे कि साथी के लिए समय नहीं बचेगा। माता-पिता से बात करते समय शब्दों पर ध्यान दें, किसी बात का उलटा मतलब निकल सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में किसी की तरक्की देखकर गर्व होगा। साथी के साथ कुछ देर बैठकर बात जरूर करें, भले ही दस मिनट की चाय हो। आर्थिक स्थिति: घर के लिए खरीदारी का दिन अच्छा है, जैसे नया फर्नीचर या रसोई का सामान। कोई अनजान व्यक्ति मदद मांगने आए तो अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करें। स्वास्थ्य: कारोबारियों को काम के सिलसिले में लंबा सफर करना पड़ सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके साथ मिलकर नया काम शुरू कर सकते हैं। करियर और कारोबार: नौकरी में काम पूरा करने के लिए भागदौड़ रहेगी, पर नतीजा अच्छा आएगा। काम के साथ किसी रचनात्मक शौक में भी मन लगेगा। उपाय: मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: आपकी बातों का असर आज लोगों पर साफ दिखेगा, आप बातों से किसी को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। नया हुनर सीखने और दिखाने का यह अच्छा दिन है। नेगेटिव: घर के किसी काम या फैसले को लेकर आपकी और दूसरों की राय अलग होगी। अपनी योजनाएं अभी सबको न बताएं, कोई और उनका फायदा उठा सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पुराना कोई रिश्ता या पुराना दोस्त फिर से जिंदगी में लौट सकता है। भाई-बहनों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा और बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। आर्थिक स्थिति: बचत और खर्च दोनों साथ चलेंगे। घूमने-फिरने का प्लान बने तो बजट पहले तय कर लें। स्वास्थ्य: मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर के लगातार इस्तेमाल से आंखों में जलन और थकान हो सकती है। हर आधे घंटे में बीस सेकंड दूर किसी चीज को देखें। करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में सफर होगा और नए सौदे बनने का समय है। नियम-कानून से जुड़े कामों में सतर्क रहें और सीनियर के सामने अपनी बात साफ रखें। उपाय: दिन की शुरुआत देवी भगवती का स्मरण करके करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 11 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: आपसे जुड़ी कोई अच्छी खबर आज मिल सकती है, जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा का नतीजा या किसी उपलब्धि की सूचना। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों का हौसला बढ़ेगा। नेगेटिव: संतान की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता रह सकती है। घर में भावनाएं थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रहेंगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते को लेकर आप गंभीर होंगे, कुछ लोग अपने साथी को घरवालों से मिलवाने का फैसला भी ले सकते हैं। दोस्तों के साथ मस्ती का प्लान बनेगा। आर्थिक स्थिति: किसी की तरफ से पैसों की मदद मिल सकती है। नया काम शुरू करना हो तो किसी अनुभवी की राय लेकर ही पैसा लगाएं। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आज से ही रोज सुबह योग या पैदल चलने की आदत शुरू करें। करियर और कारोबार: कारोबार में लंबे समय से अटका मामला अब सही दिशा में बढ़ेगा। सामाजिक कामों से जुड़े लोगों को नए संपर्कों का फायदा मिलेगा। उपाय: मां दुर्गा के साथ भगवान गणेश की पूजा करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: हौसला आज बुलंद रहेगा और हिम्मत से कई काम पूरे कर लेंगे। अपना स्टार्टअप या कोई नया काम शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरी की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नेगेटिव: मन आज कुछ बेकाबू रहेगा और इच्छाएं बढ़ी रहेंगी। पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन करेगा, बजट का ध्यान रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी और रिश्ते मजबूत होंगे। जीवनसाथी से पैसों या परिवार के किसी मामले पर बात होगी, उनकी सलाह सही दिशा दिखाएगी। उनके साथ किसी काम से सफर भी हो सकता है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।