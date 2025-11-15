विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 15 नवंबर 2025: मकर राशि वालों को पेशेवर जीवन में मिलेगी सफलता

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:30 AM (IST)

आज के राशिफल में यह सलाह दी जा रही है कि ड्रामा या दिखावे से नहीं, बल्कि शांत और समझदारी से काम करने से सफलता मिलेगी। आज कामयाबी उन लोगों की होगी जो बारीकियों पर ध्यान देंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 15 November 2025) राशि का दैनिक राशिफल के बारे में।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 15 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दैनिक राशिफल एक स्थिर और विचारशील ऊर्जा लेकर आया है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर संगठन, प्रैक्टिकल सोच और संतुलित बातचीत पर जोर देंगे। बुध वक्री रहेंगे, इसलिए आत्मचिंतन और भावनात्मक ईमानदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। आज का दिन कार्यों के तरीके को सरल बनाने, अधूरे कार्य पूरे करने और सच्चाई के साथ जुड़ने के लिए सही रहेगा।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu-New

चंद्रमा कन्या राशि और आपके दसवें घर में रहकर आपके पेशे संबंधित पहलुओं और लक्ष्यों को स्पष्टता देंगे। आज का दैनिक राशिफल अधूरे कार्यों को पूरा करने और योजनाओं को सही तरीके से करने के लिए सही है। बुध की वक्री अवस्था नए आरंभ की बजाय पुराने योजनाओं की समीक्षा के लिए बेहतर है। धैर्य के साथ किया गया नेतृत्व आज आपके गुणों को उजागर करेगा। याद रखें, निरंतर प्रयास ही सफलता लाते है, जल्दबाजी नहीं। कार्य और विश्राम के बीच संतुलन रखें। राशि स्वामी बृहस्पति वक्री चल रहे हैं , इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: धैर्य ही तैयारी को प्रगति में बदलता है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar-New

आज का दैनिक राशिफल आपके ज्ञान, सोच और लंबे समय की योजनाओं को दोबारा जगाता है। चंद्रमा कन्या राशि में, आपके नौवें घर में रहकर अध्ययन, रिसर्च या यात्रा संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे। बुध वक्री होने से गति थोड़ी धीमी रहेगी, पर इन्टूशन गहरी होगी। मंगल आपके करिअर के घर में बैठे हैं और वृश्चिक राशि में स्वग्रही हैं, वे आपके पेशेवर जीवन में हिम्मत लाएंगे। जिद से बचें, लचीलापन ही सफलता की कुंजी बनेगा। विनम्रता और प्रैक्टिकल सोच से व्यक्तिगत विकास संभव है।

  • शुभ रंग: भूरा
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: धीरे- धीरे सीखने से ज्ञान बढ़ता है, जल्दबाजी से नहीं।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh-New

आज का दैनिक राशिफल बदलाव और भावनात्मक स्पष्टता पर केंद्रित है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आर्थिक साझेदारी, साझा संसाधन और खुद के बदलाव पर ध्यान दिलाएंगे। बुध की वक्री चाल कुछ छिपी बातें या अधूरी भावनाएं उजागर कर सकती है, उन्हें ईमानदारी और समझदारी से संभालें। मंगल आपको नेगेटिविटी से मुक्त होने की शक्ति देंगे। आज जो समाप्त होगा, वही लंबे समय की स्वतंत्रता लाएगा। राशि स्वामी शनि अब जल्दी ही वक्री से सीधी चाल पकड़ेंगे जो आपके लिए लाभप्रद होगा। 

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक नीला
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: जो बोझ है, उसे छोड़ दें, हल्के मन से ही नई सोच मिलती है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen-New

आज का दैनिक राशिफल रिश्तों और भावनात्मक तालमेल पर प्रकाश डालता है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपको यह समझने में मदद करेंगे कि संतुलन ही संबंधों की नींव है। बुध वक्री रहकर पुराने व्यक्ति से दोबारा बातचीत करा सकते हैं, इसे उलझन नहीं, अंदर की सच्चाई पहचानने के रूप में लें। शुक्र मेल-मिलाप में सहयोगी रहेंगे, पर सीमाओं का ध्यान रखें। आज दिखावे की बजाय सच्चाई अपनाएं, तभी सुकून मिलेगा। राशि स्वामी बृहस्पति अभी अभी वक्री हुए हैं, थोड़ा असंतुलन स्वभाविक है, धैर्य बनाए रखें। 

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: अपने दिल की सच्ची बात को साफ-साफ समझें और कहें, तभी असली शांति मिलेगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   