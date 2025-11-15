विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 15 नवंबर 2025: जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें ये जातक, मानें आज की सलाह

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:15 AM (IST)

दैनिक राशिफल में माना जा रहा है कि ग्रह गोचरों का संयोग अनुशासन और संवेदनशीलता का संतुलन स्थापित करेगा, जिससे हर राशि सोच-समझकर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ सकेगी। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 15 November 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 15 November 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 15 नवंबर 2025 के अनुसार, सूर्य और शुक्र तुला राशि में रहकर संतुलन और मेलजोल का वातावरण बनाएंगे, जबकि मंगल वृश्चिक राशि में रहकर लक्ष्य पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। गुरु और शनि वक्री रहकर धैर्य और लंबे समय के विकास से जुड़े सबक सिखाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh-New

आज का दैनिक राशिफल आर्थिक योजना, स्थिरता और खुद की वैल्यूज पर केंद्रित रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके खर्च और बचत की आदतों पर ध्यान दिलाएंगे। मंगल वृश्चिक राशि में रहकर महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन बुध वक्री रहकर सतर्कता की सलाह देंगे। निवेश या बड़े निर्णयों में जल्दबाजी न करें। विनम्रता के साथ आत्मविश्वास बनाए रखें, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान प्राप्त होगा। राशि स्वामी सूर्य बहुत जल्दी ही अपनी अस्त व्यवस्था से निकालने वाले है, यह आपके लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। 

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • दिन की सलाह: लगातार मेहनत से  लंबे समय के लिए सफलता मिलती है।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya-New 

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आत्मचिंतन और भावनात्मक स्पष्टता प्रबल होगी। आप स्वयं को अधिक स्थिर, संगठित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। बुध की वक्री चाल आपको बोलने या निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचने की सलाह देती है। आज हर शब्द सोच-समझकर कहें। व्यवहार में प्रैक्टिकल सोच और कोमलता का संतुलन बनाए रखें, आपका शांत स्वभाव सराहना पाएगा। खुद के सुधार और मन की शांति पर ध्यान दें।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: काम ध्यान और समझदारी से करें, जल्दबाजी में नहीं।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula-New

आज का दैनिक राशिफल आत्ममंथन और भावनात्मक संतुलन की प्रेरणा देता है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपकी इन्टुशन और हीलिंग पावर को बढ़ाएंगे। आपकी ही राशि में सूर्य और शुक्र का संयोग आकर्षण और रचनात्मकता लाएगा, परंतु वक्री ग्रह आपको ठहरकर सोचने का संदेश देते हैं। पुराने मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं, उनसे शांत मन से निपटें। स्वयं को अधिक थकाएं नहीं; एकांत में सुकून मिलेगा।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • दिन की सलाह: जब मन शांत होता है, तभी जिंदगी में संतुलन आता है।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak-New

आज का दैनिक राशिफल मित्रता, लक्ष्यों और टीमवर्क पर केंद्रित है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर लंबे समय की योजनाओं के लिए मीनिंगफुल सोच देंगे। आपकी ही राशि में बुध वक्री हैं, सोच-विचार बातचीत को और प्रभावशाली बनाएगा। बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान दें। मंगल आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, जिससे निरंतरता बनी रहेगी। किसी मित्र या सहयोगी से आज भावनात्मक सहारा मिल सकता है।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: अहंकार छोड़कर ही सफलता मिलती है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    