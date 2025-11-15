विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 15 नवंबर 2025: इस राशि की पुराने दोस्त से हो सकती है मुलाकात, पढ़ें राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:00 AM (IST)

राशिफल के मुताबिक आज के दिन कुछ जातकों के पुराने तनाव खत्म हो सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 15 November 2025) तक का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 15 November 2025: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 15 नवंबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा आज कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे फोकस, चीजों को गहराई से समझने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। बुध वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे, जो आत्मचिंतन और दोबारा विचार करने की प्रेरणा देंगे। आज का दिन तेजी से आगे बढ़ने के बजाय योजनाओं को सुधारने के लिए सही रहेगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल आपको अपनी ऊर्जावान शक्ति को अनुशासन और फोकस में लगाने की प्रेरणा देता है। चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य, दिनचर्या और स्वास्थ्य पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। पहले जो कार्य बिखरे हुए लग रहे थे, अब धीरे-धीरे सही होने लगेंगे। बुध वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे, जिससे संचार या यात्रा में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन धैर्य फल देगा। आज अनुशासन और संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे। जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: महत्वाकांक्षा को दिशा तभी मिलती है जब काम में प्लानिंग और अनुशासन हो।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके भीतर रचनात्मकता और भावनात्मक स्थिरता को प्रबल करेंगे। आज का दैनिक राशिफल आपको प्रेम, आत्मविश्वास और लंबे समय के प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए प्रेरित करता है। शुक्र तुला राशि में रहकर संबंधों में मेलजोल और आकर्षण बढ़ाएंगे। बुध वक्री अवस्था में होने के कारण किसी पुराने संबंध से दोबारा संपर्क हो सकता है, उसे धैर्य और स्पष्टता से संभालें।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: प्रैक्टिकल प्रेम ही सुंदरता को स्थायी बनाता है।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल आपके घर, भावनाओं और परिवार से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डालता है। चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपको अपने निजी जीवन में भावनाओं को सही करने का मौका देंगे। बुध वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे, जिससे घर के भीतर छोटी-छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। आज लॉजिक से अधिक भावनाओं का प्रयोग करें। सोच-समझकर शांत बातचीत से पुराने तनावों को दूर कर सकते हैं।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: शांत बातचीत से ही भावनात्मक संतुलन लौटता है।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज संचार आपकी सबसे बड़ी शक्ति रहेगा। राशि स्वामी चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपकी सोच को प्रैक्टिकल और केंद्रित बनाएंगे। आज का दिन कम समय में पूरी होनी वाली योजनाएं बनाने या पुराने समझौतों को दोबारा से नजर डालने के लिए अनुकूल है। बुध वक्री रहकर बातचीत को थोड़ा धीमा कर सकते हैं , लेकिन इससे आपकी बातों में गहराई और सच्चाई आएगी। किसी पुराने विषय पर आज नई सोच प्राप्त हो सकती है। शाम का समय आत्मशांति लेकर आएगा।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: सोच-समझकर बोले गए शब्द किसी भी कार्य से अधिक प्रभावशाली होते हैं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    