14 अक्टूबर राशिफल: आज नवरात्र के 4थे दिन मां कूष्मांडा की कृपा से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मां कूष्मांडा की पूजा के दिन वृश्चिक, कुंभ, मीन और कन्या राशि वालों को अच्छे नतीजे मिलेंगे। वृश्चिक के लिए कमाई के नए साधन बनेंगे, कुंभ का बड़ा सौदा पक्का हो सकता है, मीन को काम में सम्मान मिलेगा और कन्या को अनुभवी लोगों से सीखने का मौका। सिंह को आमदनी से जुड़ी अच्छी खबर, तुला को अचानक धन लाभ और धनु को दफ्तर में पहचान मिल सकती है। मेष के लिए दिन भारी है, कर्ज की चिंता और चोट का डर रहेगा। मिथुन का पैसा अटक सकता है, कर्क जमीन-जायदाद के सौदे में धोखे से बचें, वृषभ रिश्तों में धीरज रखें और मकर को कामों में देरी झेलनी पड़ सकती है।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: हालात कितने भी उलझे हों, कोशिश जारी रखेंगे तो शाम तक कोई रास्ता जरूर निकलेगा। शांत दिमाग से लिए गए फैसले आज आपको नुकसान से बचा लेंगे। नकारात्मक पक्ष: मन में सुस्ती और उदासी रहेगी, काम में जी नहीं लगेगा। पैसा ऐसी चीजों पर निकल सकता है जिनकी असल में कोई जरूरत नहीं, जैसे ऑफर देखकर खरीदा गया कोई गैजेट। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी आम सी बात पर तनाव बन सकता है, उसे हल्के में लें और बात आगे न बढ़ाएं। अपनों से बात करते वक्त गुस्से में कुछ न कहें, आज रिश्तों में शांति सबसे जरूरी है। आर्थिक स्थिति: उधारी और देनदारी की चिंता सताएगी, कोई पुरानी किस्त या लेनदार का फोन परेशान कर सकता है। आज शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचें। स्वास्थ्य: चोट लगने का डर है, इसलिए रसोई में चाकू चलाते, सीढ़ी चढ़ते या गाड़ी चलाते वक्त जल्दबाजी न करें। करियर और कारोबार: कारोबार में डील अटक सकती है या आया हुआ माल खराब निकल सकता है। माल लेते वक्त ही जांच लें और ग्राहक से वादे सोच-समझकर करें। उपाय: मां कूष्मांडा की पूजा करें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 3 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: लंबे समय से टलते आ रहे कामों को पूरा करने का आज अच्छा मौका है। साझेदारी में थोड़ा समझौता करेंगे तो उसका फायदा भी मिलेगा। नकारात्मक पक्ष: प्रेम संबंध बेकार की बातों में उलझ सकता है, और सामने वाले की जिद पर कुछ काम मन मारकर करने पड़ सकते हैं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर की मांगें आज कुछ ज्यादा रह सकती हैं, जैसे साथ घूमने या कोई खास चीज दिलाने की जिद। सकारात्मक रवैया रखेंगे तो बात संभल जाएगी। घर में मेहमान आ सकते हैं, और बच्चों-बड़ों में अच्छा तालमेल रहेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। किसी साथी या पार्टनर की मदद से छोटा फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य: जीवनसाथी की सेहत या उनका चिड़चिड़ापन आपको भी तनाव दे सकता है। शाम को दोनों साथ बैठकर कुछ देर टहल लें, दोनों का मन हल्का होगा। करियर और कारोबार: गैरजरूरी कामों और गपशप में समय न गंवाएं, पहले पुराने काम निपटाएं। दोपहर के बाद कुछ नया सीखने का जोश रहेगा, कोई ऑनलाइन कोर्स या नई स्किल शुरू कर सकते हैं। उपाय: सुबह माता को दूध और शहद अर्पित करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: जीवनसाथी का भावनात्मक साथ मिलेगा और मुश्किल कामों में उनका साथ हौसला बढ़ाएगा। कमीशन, दलाली या बीच-बचाव वाले कामों से अच्छी कमाई के संकेत हैं। नकारात्मक पक्ष: ग्राहकों या पार्टियों के पास फंसा पैसा समय पर नहीं आएगा, इससे मानसिक दबाव बढ़ेगा। बेकार की बातों में उलझकर तनाव न लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के कामों में सबका सहयोग रहेगा और भरोसा मजबूत होगा। एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश रिश्ते को और अच्छा बनाएगी। आर्थिक स्थिति: आज जल्दबाजी में कोई खरीदारी या निवेश न करें। भुगतान के लिए पार्टी पर दबाव डालने के बजाय सही वक्त का इंतजार करें, गुस्से वाला फोन बात बिगाड़ेगा। स्वास्थ्य: लगातार चिंता करने से सिर भारी रहेगा। वाहन चलाते समय फोन बिल्कुल न देखें, थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। करियर और कारोबार: काम में मुकाबला बढ़ेगा, सजग रहेंगे तो चीजें पकड़ में रहेंगी। नौकरी में लापरवाही, जैसे देर से रिपोर्ट भेजना, आज महंगी पड़ सकती है। उपाय: देवी के सामने बैठकर दुर्गा कवच पढ़ें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 1 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मन में जोश बना रहेगा और अपनी कोशिशों से रिश्तों को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में कुछ काम उम्मीद से तेजी से पूरे होंगे। नकारात्मक पक्ष: दूसरों के कामों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अपने काम पीछे छूट जाएंगे। जमीन या मकान का सौदा बिना कागज जांचे किया तो धोखा हो सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में कुछ मीठे पल और कुछ नोकझोंक दोनों रहेंगी। बोले गए शब्द रिश्ता बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी, इसलिए नाप-तौलकर बोलें। घर में पूजा-पाठ में शामिल होने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति: अनजान लोगों के साथ पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें और आज किसी को उधार न दें। प्रॉपर्टी लेने का मन है तो पहले रजिस्ट्री और नक्शे की जांच किसी जानकार से करा लें। स्वास्थ्य: पेट या लीवर की तकलीफ बढ़ सकती है। दवा समय पर लें और डॉक्टर ने जो परहेज बताया है, उसे न तोड़ें। करियर और कारोबार: नौकरी में आज अतिरिक्त काम संभालना पड़ सकता है। कुछ काम रुकेंगे, उन पर झुंझलाने के बजाय अगले दिन की योजना बनाएं। उपाय: माता के सामने चौमुखी दीपक जलाकर मंत्र जाप करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 6 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नौकरी करने वालों को आमदनी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे इंक्रीमेंट या बोनस की चर्चा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आज काम बना देगा। नकारात्मक पक्ष: कुछ काम होते-होते आखिरी पल पर रुक सकते हैं, जैसे दस्तखत होने से पहले मीटिंग टल जाना। घर के कुछ काम भी अटकेंगे। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में खट्टी-मीठी यादें ताजा होंगी। अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो सुकून मिलेगा और आपसी मेलजोल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है और निवेश बढ़ने से कारोबार को रफ्तार मिलेगी। फिर भी उतना ही जोखिम लें, जितना संभाल सकें। स्वास्थ्य: हार्मोन से जुड़ी कोई दिक्कत उभर सकती है, थकान या मूड में बदलाव हो तो जांच करा लें। गलत मुद्रा में बैठने से गर्दन अकड़ सकती है। करियर और कारोबार: अपने काम को बेहतर दिखाने के लिए कई लोगों से मुकाबला रहेगा। मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों पर काम का दबाव ज्यादा रहेगा। उपाय: काम शुरू करने से पहले देवी के नाम का स्मरण करें और पीपल की जड़ में काले तिल डालें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 11 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनसे काम करने का नया और आसान तरीका सीखेंगे। पिछले कुछ समय से जिस उधेड़बुन में थे, उससे राहत मिलेगी। नकारात्मक पक्ष: लोगों की नजरें आप पर रहेंगी, इसलिए हर कदम सोच-समझकर रखें। अपनी चीजें, जैसे फाइलें या निजी बातें, संभालकर रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जो प्रिय दूर था, उससे मिलने का मौका मिल सकता है, नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। बच्चों की तरक्की से माता-पिता खुश रहेंगे और परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा। आर्थिक स्थिति: उधार या कर्ज से जुड़े मामलों में खास सावधानी रखें। किसी को पैसा देते समय लिखा-पढ़ी जरूर करें। स्वास्थ्य: सिरदर्द परेशान कर सकता है। काम का अतिरिक्त बोझ न लें और बीच-बीच में आंखें बंद करके आराम करें। करियर और कारोबार: काम के लिए दिन भर भागदौड़ रहेगी, पर दिन आपके पक्ष में है। अनुभवी लोगों की सलाह मानेंगे तो काम पहले से जल्दी निपटेगा। उपाय: छोटी कन्याओं को भोजन कराकर कोई उपहार दें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 4 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: किसी महिला की मदद से, चाहे वह सहकर्मी हो या घर की कोई सदस्य, पैसों का या किसी और तरह का फायदा मिल सकता है। अचानक धन लाभ के भी योग हैं।

नकारात्मक पक्ष: किसी काम की डेडलाइन तनाव बढ़ाएगी और नतीजे को लेकर मन में असमंजस रहेगा। किसी विचार पर लोगों से मतभेद हो सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से छोटी-छोटी बातों पर खटपट हो सकती है, पर शांति से बात करने पर सुलझ जाएगी। बच्चों की कोई चिंता मन में बनी रहेगी, और घर में जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति: पैसों के लिहाज से दिन फायदे का है। घर के सामान की देखरेख और मरम्मत में भी कुछ खर्च होगा। स्वास्थ्य: ज्यादा दौड़-धूप से कमर में दर्द या थकान हो सकती है। रात को गर्म पानी की थैली से सिकाई करें। करियर और कारोबार: सुबह से ही जरूरी कामों में जुटे रहेंगे। समझदारी से फैसले लेंगे तो कई काम धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे। उपाय: दुर्गा मंदिर में घी का दान करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 12 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कमाई के नए साधन सामने आएंगे और दिन में अलग-अलग समय पर पैसा आने के योग हैं। रसूखदार लोगों से मुलाकात कारोबार को फायदा देगी। नकारात्मक पक्ष: घर हो या बाहर, किसी भी काम में जल्दबाजी परेशानी देगी। आज आपका मन रोजमर्रा के काम से हटकर कहीं और भटक सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ कदम मिलाकर चलेंगे और आपसी मतभेद दूर रहेंगे। किसी पुराने जानकार से अचानक मुलाकात होगी, परिवार के साथ मंदिर-दर्शन की योजना बनेगी और घर में किसी की शादी की बात भी शुरू हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में दिन अच्छा है। जो रकम आए, उसका हिसाब उसी दिन लिख लें ताकि महीने के आखिर में गड़बड़ न हो। स्वास्थ्य: सेहत में राहत के संकेत हैं, कोई पुरानी तकलीफ चल रही थी तो उसमें सुधार महसूस होगा। करियर और कारोबार: नौकरी में सहकर्मियों के साथ बाहर जाने या साथ लंच करने का प्लान बन सकता है। काम को लेकर कोई नया विचार आए तो उसे पहले छोटे स्तर पर आजमाएं। उपाय: सुबह माता के सामने जल रखें और शाम को उसे घर में छिड़क दें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 7 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दफ्तर में आपके काम की सीनियर अधिकारियों के बीच चर्चा होगी और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत और काम करने का तरीका सबका ध्यान खींचेगा। नकारात्मक पक्ष: किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात समझें। दफ्तर में किसी के झगड़े में न पड़ें और अपनी योजना सबको न बताएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी समय न देने की शिकायत कर सकते हैं, दिल पर न लें और कोई छोटा सा तोहफा लेकर घर जाएं। बच्चे अपनी बात मनवाने की जिद करेंगे, उनकी भावना समझें। किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात और मंदिर-दर्शन का योग भी है।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के साथ खर्च भी चलता रहेगा, इसलिए बचत करना मुश्किल लगेगा। बड़ा आर्थिक फैसला किसी अनुभवी की सलाह से ही लें। स्वास्थ्य: दिन भर की व्यस्तता से थकान होगी। काम के बीच पंद्रह मिनट का आराम आपको फिर से तरोताजा कर देगा। करियर और कारोबार: अपनी काबिलियत साबित करने का दिन है। जो काम मिले उसे समय से पहले पूरा करके दिखाएं, पहचान मजबूत होगी। उपाय: सुबह दुर्गा स्तुति के बाद माता को इलायची चढ़ाएं। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 2 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कुछ मामलों में उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिलेंगे और अधूरे कामों में फिर से रफ्तार आएगी। घर के कामों में बच्चे भी हाथ बंटाएंगे। नकारात्मक पक्ष: काम अचानक बढ़ सकता है और कुछ कामों में देरी होगी। जिस काम में बहुत मेहनत की, उसका नतीजा अभी उल्टा आ सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार गई। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते कुछ बनते-बिगड़ते दिखेंगे, पर धीरे-धीरे सब ठीक होगा। जीवनसाथी को आपकी मदद चाहिए होगी, उनका साथ दें। बच्चों से कोई गलती हो जाए तो गुस्सा न करें, और कहीं जाने का प्लान भी बन सकता है।