धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 14 नवंबर 2025: कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे कुंभ राशि वाले

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:30 AM (IST)

सूर्य तुला राशि में रहेंगे, जिससे न्याय, संतुलन और सामंजस्य की भावना प्रबल होगी। आज का दिन हर राशि को प्रेरित करेगा कि वे दिल से जुड़ें, क्रिएट करें और अपने जीवन में सच्चे साहस का परिचय दें। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 14 November 2025) राशि का दैनिक राशिफल के बारे में।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 14 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल सेल्फ-एक्सप्रेशन और जागरूक होकर काम करने की भावना देता है। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो उत्साह, खुद के सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। बुध, गुरु और शनि ग्रह वक्री रहेंगे, जो यह याद दिलाएंगे कि महत्वाकांक्षा के साथ आत्ममंथन भी जरूरी है।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आपके भीतर साहस और उत्साह जगाएंगे। आज रचनात्मकता और सीखने की जिज्ञासा चरम पर रहेगी। यह समय नई यात्रा या अध्ययन के लिए भी शुभ है। बुध वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे, जिससे कुछ योजनाओं में देरी या बदलाव हो सकता है। धैर्य रखें और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालें। कभी एक छोटा सा विचार ही दिल को साफ कर देता है और आप फिर से अपने लक्ष्य से जुड़ जाते हैं।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: मन खुला रखें, बदलाव अवसर लेकर आता है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन अपनी भावनाओं को गहराई से सोचने का रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर साझे संसाधनों और विश्वास से जुड़े विषयों पर प्रकाश डालेंगे। कुछ भावनात्मक या आर्थिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जल्दबाजी न करें। बुध वक्री रहेंगे, इसलिए किसी समझौते से पहले सभी पहलुओं को भली-भांति समझें। मंगल आपकी दृढ़ता को मजबूत करेंगे। लंबे समय की योजनाओं पर ध्यान दें।

  • शुभ रंग: भूरा
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: पुरानी आशंकाओं को छोड़ें, आत्मविश्वास यहीं से शुरू होता है।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज संबंधों और साझेदारियों का दिन रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर रिश्तों में गर्माहट और अपनापन बढ़ाएंगे। अहंकार के कारण छोटे तनाव हो सकते हैं, इसलिए सहानुभूति से बात करें। समझौता करने की भावना संबंधों को मजबूत करेगी। कार्यक्षेत्र में मंगल वृश्चिक राशि से ध्यान और रणनीति की क्षमता बढ़ाएंगे। स्वतंत्रता और सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: धैर्य से ही सामंजस्य की नींव मजबूत होती है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज स्वास्थ्य, दिनचर्या और भावनात्मक स्पष्टता पर ध्यान देने का दिन रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आपको रचनात्मक अनुशासन अपनाने की प्रेरणा देंगे। कार्य और स्वास्थ्य दोनों में निरंतरता लाभ देगी। बुध वक्री रहेंगे, जिससे संवाद में हल्की गड़बड़ियां हो सकती हैं, पर आपकी इन्टुशन सही राह दिखाएगी। सेल्फ-एक्सप्रेशन या लेखन के माध्यम से मन की शांति प्राप्त होगी। शाम तक संतुलन और सकारात्मकता लौट आएगी।

  •  शुभ रंग: सी-ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: भावनाओं में स्थिरता लाने के लिए अनुशासन को अपनाएं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   