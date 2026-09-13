13 सितंबर राशिफल : नौकरी और व्यापार में इन राशियों को मिलेगी बंपर सफलता, क्या आप भी हैं इनमें शामिल?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पिछले कई दिनों से अस्त चल रहे चंद्रमा अब पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जिसका सीधा असर कन्या राशि पर पड़ेगा और इस राशि के लोगों का मन आज पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करेगा। सिंह राशि में सूर्य और केतु की मजबूत स्थिति आज भी बनी हुई है, हालांकि चंद्रमा के हट जाने से इसका असर पहले जितना गहरा नहीं रहेगा।

कर्क राशि में गुरु की उच्च स्थिति का सीधा फायदा कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों को मिलेगा, इन तीनों राशियों में आज आत्मविश्वास और भाग्य दोनों का साथ रहेगा। दूसरी ओर मंगल के शत्रु राशि में होने के कारण मिथुन और वृश्चिक राशि के लोगों को आज हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की जरूरत है।

कन्या राशि में बुध के अस्त होने से यहां के जातकों की सोच में थोड़ी अस्पष्टता बनी रह सकती है, जबकि तुला राशि में शुक्र की मजबूत मौजूदगी वहां के रिश्तों में आज खुशनुमापन घोलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा (13 September 2026 Ka Rashifal) आपका आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज दिनचर्या और सेहत से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी, जैसे कोई पुरानी जिम रूटीन या डाइट प्लान फाइनली सेट हो सकता है, मन हल्का महसूस होगा।

नकारात्मक पक्ष: साहस और हिम्मत के मामलों में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, जैसे बिना सोचे कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना या गुस्से में कोई मैसेज भेज देना, थोड़ा रुककर सोचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में सुख-शांति रहेगी, पार्टनर के साथ मूवी नाइट या साथ में खाना बनाने जैसा छोटा प्लान रिश्ते में मिठास ला सकता है।

आर्थिक स्थिति: खर्चों पर नजर रखें, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में पड़ी चीजें अभी मत खरीदिए, बजट का हिसाब पहले लगा लें।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें और टाइम पर सोने की कोशिश करें, बॉडी को रेस्ट चाहिए।

करियर और कारोबार: दफ्तर में टास्क लिस्ट बनाकर काम करने से आज असली फायदा मिलेगा, कोई पेंडिंग ईमेल आज क्लियर कर दें।

उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल । शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: प्रेम और क्रिएटिव कामों में मन आज खिलेगा, कोई नया रील आइडिया या पेंटिंग जैसा हॉबी प्रोजेक्ट मूड अच्छा कर सकता है।

नकारात्मक पक्ष: बोलते वक्त सतर्क रहें, ग्रुप चैट में या मीटिंग में कोई कमेंट गलत तरीके से लिया जा सकता है, शब्द सोचकर चुनें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ रिश्ते में आज हल्कापन रहेगा, कोई पुरानी फेवरेट जगह पर कॉफी डेट प्लान कर सकते हैं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: पैसा धीरे-धीरे आएगा, कोई साइड इनकम या फ्रीलांस पेमेंट में देरी हो सकती है, पेशेंस रखें।

स्वास्थ्य: रोजमर्रा की एनर्जी अच्छी रहेगी, बस बहुत ज्यादा जंक फूड ऑर्डर करने से बचें।

करियर और कारोबार: साहस के मामलों में सपोर्ट मिलेगा, किसी सीनियर से फीडबैक लेने का आज सही टाइम है।

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें।

शुभ रंग: नारंगी । शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: घर और परिवार में आज गर्माहट रहेगी, फैमिली ग्रुप चैट में कोई अच्छी न्यूज या प्लान शेयर हो सकता है।

नकारात्मक पक्ष: मन में हल्की बेचैनी रहेगी, बार-बार फोन चेक करने की आदत आज ज्यादा हावी हो सकती है, बड़े डिसीजन आज मत लीजिए।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में मिठास रहेगी, पार्टनर को कोई छोटा सरप्राइज मैसेज या वॉयस नोट अच्छा लग सकता है।

आर्थिक स्थिति: पैसों में मदद मिल सकती है, कोई पुराना उधार वापस आ सकता है।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा भागदौड़ से बचें, बीच-बीच में फोन से ब्रेक लेकर आराम करें।

करियर और कारोबार: काम का रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, डेडलाइन पर पेशेंस बनाए रखें, जल्दबाजी में गलती हो सकती है।

उपाय: आज गीता के किसी श्लोक का पाठ करें।

शुभ रंग: हरा । शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज मन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा, टीम मीटिंग में अपनी बात रखने का यह सही मौका है।

नकारात्मक पक्ष: पैसों के मामले में सतर्क रहें, बिना प्लान किए कोई बड़ी शॉपिंग या सब्सक्रिप्शन अभी मत लीजिए।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में मिठास रहेगी, फैमिली डिनर या वीकेंड आउटिंग का प्लान रिश्तों को और गहरा बना सकता है।

आर्थिक स्थिति: थोड़ा हिसाब-किताब देखकर चलें, सेविंग्स पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, बस देर रात तक स्क्रॉलिंग से बचें, नींद पूरी लें।

करियर और कारोबार: आत्मविश्वास हाई रहेगा, कोई पिच या प्रेजेंटेशन आज अच्छी जाएगी।

उपाय: आज सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

शुभ रंग: सुनहरा । शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पर्सनैलिटी में आज हल्कापन और स्पष्टता रहेगी, मन शांत रहेगा, कोई पुराना कन्फ्यूजन आज साफ हो सकता है।

नकारात्मक पक्ष: कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बस दिखावे या फालतू शो-ऑफ से बचें, सोशल मीडिया पर ओवरशेयर मत करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में सुकून रहेगा, पार्टनर या फैमिली के साथ छोटी सी क्वालिटी टाइम वाली एक्टिविटी अच्छी रहेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों में सहजता रहेगी, बजट प्लानिंग करने का आज सही दिन है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, बस एक्स्ट्रा कैफीन से बचें।

करियर और कारोबार: आपकी बात का वजन रहेगा, मीटिंग में लीडरशिप वाला रोल मिल सकता है।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग: लाल । शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज का दिन सच में रिलैक्सिंग रहेगा, दिमाग हल्का और पॉजिटिव फील करेगा। कोई पुराना स्ट्रेस आज कम हो सकता है।

नकारात्मक पक्ष: सोचने में हल्की उलझन हो सकती है, इंपॉर्टेंट मेल या मैसेज भेजने से पहले एक बार दोबारा पढ़ लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: करीबी रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी, दोस्तों के साथ हैंगआउट का प्लान अच्छा रहेगा।

आर्थिक स्थिति: आज पैसों से जुड़े मामलों में चीजें अच्छी रहेंगी, कोई टेंशन या दिक्कत नहीं आएगी। कोई पेंडिंग रिफंड या पेमेंट आज आ सकता है।

स्वास्थ्य: दिमाग तेज रहेगा, बस मानसिक थकान से बचने के लिए बीच-बीच में ब्रेक लें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: काम में स्ट्रगल जैसा लग सकता है, डेडलाइन पर पेशेंस रखें, एक-एक करके टास्क निपटाएं।

उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

शुभ रंग: आसमानी । शुभ अंक: 6

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पर्सनैलिटी में आकर्षण और कॉन्फिडेंस रहेगा, सोशल मीडिया या मीटिंग में आज अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।

नकारात्मक पक्ष: पापा जैसे किसी सीनियर से मतभेद हो सकता है, बहस की जगह सुनने की कोशिश करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: फैमिली में शांति बनाए रखने के लिए संयम से बात करें, छोटी गलतफहमी को बड़ा न बनाएं।

आर्थिक स्थिति: खर्चों में सतर्कता रखें, कोई इंपल्सिव ऑनलाइन ऑर्डर आज टाल दें।

स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए वॉक या हल्का वर्कआउट करें।

करियर और कारोबार: करियर में प्रगति के अच्छे चांस हैं, कोई नया प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन ऑफर आ सकता है।

उपाय: आज विष्णु भगवान को पीली मिठाई अर्पित करें।

शुभ रंग: गुलाबी । शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: करियर से जुड़े काम आज आगे बढ़ सकते हैं, मन एक्टिव रहेगा, कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट या साइड हसल आज मूव करेगा।

नकारात्मक पक्ष: थोड़ा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है, सोशल मीडिया पर ओवरथिंकिंग से बचें, पेशेंस रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में गहराई रहेगी, पार्टनर से दिल की बात शेयर करना अच्छा रहेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों में फायदा होगा, बस थोड़ी देरी से आएगा, पेमेंट का फॉलो-अप करते रहें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, फोन से थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स लेना फायदेमंद रहेगा।

करियर और कारोबार: भाग्य का साथ मिलेगा, किसी बड़े से गाइडेंस मिल सकती है।

उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा पढ़ें।

शुभ रंग: मैरून । शुभ अंक: 9

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: भाग्य और भरोसे से जुड़ी चीजों में अच्छा साथ मिलेगा, कोई अनएक्सपेक्टेड लेकिन अच्छी न्यूज आ सकती है, जैसे ट्रैवल प्लान कन्फर्म होना।

नकारात्मक पक्ष: पार्टनरशिप में बहस मत कीजिए, ग्रुप प्रोजेक्ट में मतभेद को शांति से सुलझाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: करीबी रिश्तों में समझदारी से काम लें, पार्टनर के साथ छोटी ट्रिप का प्लान अच्छा रहेगा।

आर्थिक स्थिति: दोस्तों या सोशल नेटवर्क के जरिए कोई फायदेमंद बात या अवसर सामने आ सकता है। कोई पुराना पेमेंट या रिफंड मिलने की भी उम्मीद है।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, बस ओवरथिंकिंग से बचें।

करियर और कारोबार: मेहनत का फल मिलेगा, बस थोड़ी देर से, पेशेंस बनाए रखें।

उपाय: आज भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें।

शुभ रंग: पीला । शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मेहनत में स्लो पर स्टेडी प्रोग्रेस बनी रहेगी, कोई लॉन्ग-टर्म गोल या फिटनेस चैलेंज आज सही ट्रैक पर दिखेगा।

नकारात्मक पक्ष: अचानक होने वाली चीजों पर मन सोचेगा, जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट या खरीदारी मत कीजिए।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में समझ और गर्मजोशी रहेगी, पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन अच्छी रहेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों में डिसिप्लिन जरूरी है, बजट प्लान बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: नियमित रूटीन फायदेमंद रहेगा, वर्कआउट या वॉक स्किप मत कीजिए।

करियर और कारोबार: सक्सेस और रिस्पेक्ट मिलेगा, कॉम्पिटिशन में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत रंग लाएगी।

उपाय: आज सूर्य को लाल फूल के साथ जल अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद । शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: रिश्तों और पार्टनरशिप में गर्मजोशी और क्लैरिटी रहेगी, कोई पुरानी दूरी आज कम हो सकती है।

नकारात्मक पक्ष: क्रिएटिविटी और प्यार में जल्दबाजी मत कीजिए, इंस्टेंट डिसीजन लेने से पहले सोच लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ रिश्ते में गर्मजोशी रहेगी, छोटी सी सरप्राइज डेट अच्छी रहेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों में डिसिप्लिन जरूरी है, कोई नया सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सोच लें।

स्वास्थ्य: नियमित दिनचर्या फायदेमंद रहेगी, सोने के शेड्यूल पर ध्यान दें।

करियर और कारोबार: किस्मत का साथ रहेगा, कॉम्पिटिशन में मेहनत काम आएगी।

उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और जरूरतमंदों की मदद करें।

शुभ रंग: नीला । शुभ अंक: 4