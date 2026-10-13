13 अक्टूबर राशिफल: मां चंद्रघंटा की पूजा और ग्रहों के खास संयोग से इन 4 राशियों को मिल सकता है जबरदस्त फायदा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। आश्विन शुक्ल तृतीया रात करीब 11:29 बजे तक रहेगी, फिर चतुर्थी लगेगी। चंद्रदेव पूरे दिन विशाखा नक्षत्र में हैं, जहां बुधदेव भी गोचर कर रहे हैं।

शाम तक चंद्रदेव तुला राशि में बुधदेव और वक्री शुक्रदेव के साथ विराजमान रहेंगे और शाम करीब 7:12 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे नीच अवस्था में रहेंगे। सूर्यदेव कन्या के चित्रा नक्षत्र में हैं। कर्क में उच्च के गुरुदेव और नीच के मंगलदेव का नीच भंग राजयोग जारी है। शनिदेव मीन में वक्री, राहु कुंभ और केतु सिंह में हैं। रात करीब 8:22 बजे तक प्रीति योग रहेगा, फिर आयुष्मान योग लगेगा।

नवरात्रि के तीसरे दिन विशाखा नक्षत्र का असर वृषभ, धनु, तुला और सिंह राशि वालों के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहेगा। वृषभ का रुका पैसा लौट सकता है, धनु को बड़ा ऑर्डर और सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, तुला की आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और सिंह की कमाई बढ़ेगी।

मिथुन और मेष के कारोबार में रफ्तार बनी रहेगी, मीन और कुंभ की मेहनत उन्हें आगे ले जाएगी। शाम को चंद्रदेव के नीच राशि में जाने से कई राशियों का मूड बदल सकता है। कन्या को घर की खटपट और मशीनों की खराबी से, वृश्चिक को लैपटॉप-इंटरनेट की दिक्कत और गुस्से से, मकर को बॉस से बहस से और कर्क को शेयर बाजार की जल्दबाजी से बचना है। आइए विस्तार से जानते हैं आपका आज का भविष्यफल।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी अनुभवी या जाने-माने व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे काम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुबह का समय आपके पक्ष में है, जरूरी काम दोपहर से पहले निपटा लें।

नेगेटिव: दोपहर के बाद काम का दबाव बढ़ेगा और शाम होते-होते हर कदम संभलकर रखना होगा। कारोबार में तय समय पर टारगेट पूरा करने के लिए देर तक रुकना पड़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बाहर घूमने और खरीदारी का प्लान बन सकता है। प्रेम संबंध में किसी छोटी बात को तूल न दें, धीरज से एक-दूसरे की बात समझें। आर्थिक स्थिति: दोपहर बाद कोई महंगी या जरूरी चीज खरीद सकते हैं, जैसे घर का कोई उपकरण। घर की मरम्मत या नया काम शुरू कराने का मन बनेगा, पर बचत को बेवजह खर्च न करें। स्वास्थ्य: अपनी सेहत से ज्यादा आसपास के लोगों की फिक्र रहेगी। दूसरों का खयाल रखते हुए अपनी दवा और नींद को न भूलें। करियर और कारोबार: काम आज धीरे-धीरे बढ़ेगा। शांत रहकर काम करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 4 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: कारोबार में मुनाफा दिखेगा और रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। लगातार बनी चिंता से राहत मिलेगी और आसपास के कुछ लोग सच्चे हितैषी साबित होंगे। नेगेटिव: दिन भर भागदौड़ बनी रहेगी, एक काम खत्म होते ही दूसरा तैयार मिलेगा। प्रेम संबंध में सुबह तक कुछ दूरी महसूस होगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: शाम होते-होते साथी से दूरी कम होगी और आप एक-दूसरे के करीब आएंगे। घर के लोग किसी धार्मिक यात्रा या आयोजन की योजना बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति: उम्मीद के मुताबिक फायदा मिल सकता है। रुका पैसा मिले तो उसे सीधे बचत खाते में डालें, खर्च के खाते में नहीं। स्वास्थ्य: पेट ठीक रखना जरूरी है, गर्मी से मुंह में छाले हो सकते हैं। पानी खूब पिएं और मिर्च-मसाला कम करें। करियर और कारोबार: जरूरी लक्ष्य पूरे करने का अच्छा मौका है। नए काम को लेकर जो जोश है, उसे सही दिशा में लगाएं। उपाय: मां ब्रह्मचारिणी को गुड़ का भोग लगाएं।देवी सूक्त का पाठ करें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 6 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: कामकाज में तेजी दिखेगी और काम को व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। आर्थिक हालत मजबूत होती दिखेगी। नेगेटिव: किसी बात पर कहासुनी हो सकती है, गुस्से में जवाब न दें। किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही, जैसे फाइल आगे न बढ़ाना, आपका काम अटका सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के लिए कोई सरप्राइज प्लान करने का मन रहेगा और घूमने का मौका भी मिलेगा। बच्चों पर गुस्सा न निकालें, पहले उनकी बात सुनें। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है।

आर्थिक स्थिति: कोई भी लेन-देन रकम और कागज अच्छी तरह जांचकर ही पूरा करें। नकद लेते समय नोट गिनकर लें और रसीद संभालकर रखें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को हावी न होने दें। काम के बीच चिड़चिड़ापन लगे तो दस मिनट बाहर टहल आएं। करियर और कारोबार: कारोबारी अपने कर्मचारियों पर नजर रखें। स्टाफ को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी न हो तो ग्राहक लौट सकते हैं, आज ही उन्हें समझा दें। उपाय: अपने इष्ट देव की आराधना करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 7 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: नए लोगों से मिलना-जुलना होगा और आर्थिक दायरा बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है। घर के कामों में बच्चे हाथ बंटाएंगे, जिससे माता-पिता को राहत मिलेगी। नेगेटिव: काम में मुकाबला कड़ा रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले किसी भी तरह के लालच या तोहफे के झांसे से दूर रहें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में किसी बात पर मतभेद हो सकता है, बोलते समय शब्दों पर काबू रखें। छोटी बात को खींचने से तनाव बढ़ेगा, शांत रहना ही आज सबसे अच्छा रास्ता है। आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को देखकर जल्दबाजी में पैसा न लगाएं। आज बचत बढ़ाने पर ध्यान दें, जैसे कोई छोटी आरडी या एफडी। स्वास्थ्य: पैरों को लेकर सावधान रहें। खेलते, दौड़ते या सीढ़ी उतरते वक्त मोच या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: कारोबार के सिलसिले में सफर हो सकता है। यात्रा में जरूरी कागज, जैसे जीएसटी बिल या पहचान पत्र, साथ रखें। उपाय: दुर्गा कवच का पाठ करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 10 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और सुबह का समय काम में अच्छा फायदा देगा। मीडिया या सेल्स से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नेगेटिव: सेल्स वालों पर टारगेट पूरा करने का दबाव ज्यादा रहेगा। काम के लिए दिन भर दौड़-भाग करनी पड़ेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ समय बिताने और छोटी यात्रा पर जाने का प्लान बनेगा। घर पर कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आ सकता है, जिससे पूरे घर में रौनक रहेगी। आर्थिक स्थिति: कारोबार में संभावनाएं अच्छी हैं, पर कुछ सौदों में ज्यादा मेहनत लगेगी। नए दोस्त जो हाथ बढ़ाएं, उनसे पहचान आगे काम आएगी। स्वास्थ्य: गलत तरीके से बैठकर काम करने से कमर में दर्द या अकड़न हो सकती है। कुर्सी पर पीठ सीधी रखें और लैपटॉप आंखों की ऊंचाई पर रखें। करियर और कारोबार: नौकरी में काम पूरा करने के लिए भागदौड़ रहेगी, पर नतीजा अच्छा आएगा। काम के साथ किसी रचनात्मक शौक में भी मन लगेगा। उपाय: सुबह सूर्य नमस्कार करें और सूर्यदेव का मंत्र जपें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 2 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: दफ्तर में बॉस आपकी परीक्षा ले सकते हैं, और आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी से दिल खोलकर बात करने से लंबे समय से चल रहा तनाव कम होगा। नेगेटिव: घर पर अपनों के साथ काम करते हुए बेकार की बात विवाद बन सकती है। घर का कोई सामान, जैसे वाशिंग मशीन, इन्वर्टर या फ्रिज, खराब होकर खर्च बढ़ा सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन में सुखद बदलाव दिखेगा और नजदीकियां बढ़ेंगी। जिन घरों में कुछ समय से तनाव था, वहां शाम तक सुधार दिखेगा, बस बोलने में नरमी रखें। आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा, पर अचानक कोई फायदा भी हो सकता है। घर के बड़े आर्थिक मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य: जी मिचलाना, उल्टी या पाचन की गड़बड़ी हो सकती है। बाहर का और भारी खाना आज न खाएं। करियर और कारोबार: कामकाज में कुछ मामलों में तेजी रहेगी। कारोबार में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की आज ही जांच करा लें, अचानक खराबी काम रोक सकती है। उपाय: दुर्गा स्तुति करके माता को गुड़ अर्पित करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 3 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और काम आसानी से बनेंगे। कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा और नए लोगों को काम पर रखने का विचार भी बन सकता है। नेगेटिव: अपनी पसंद की चीजें खरीदने को लेकर आज कुछ ज्यादा ही उतावले रहेंगे। कमाई और खर्च के बीच संतुलन न रखा तो बजट बिगड़ेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्यार में एक-दूसरे का साथ देंगे तो रिश्ता और गहरा होगा। अपनों के साथ बाहर घूमने की योजना बनेगी, बड़ों का सम्मान और छोटों से स्नेह घर का माहौल खुशनुमा रखेगा। आर्थिक स्थिति: आमदनी के बेहतर स्रोत बनेंगे। घर के रेनोवेशन का काम शुरू हो सकता है, जिस पर अच्छा-खासा खर्च होगा, इसलिए ठेकेदार से पूरा अनुमान पहले लिखित में ले लें। स्वास्थ्य: मानसिक दबाव रह सकता है। शुगर के मरीज दवा और खाने के समय में बिल्कुल ढील न दें। करियर और कारोबार: करियर में सकारात्मक बदलाव आएगा। कारोबार में कोई नया बदलाव सामने आए तो उसे खुले मन से अपनाएं। उपाय: हनुमान जी के दर्शन करके उन्हें लाल फूल अर्पित करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 5 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और दांपत्य जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी। जिनके जीवन में कुछ समय से परेशानियां थीं, उन्हें हल मिलने की उम्मीद है। नेगेटिव: गुस्से में या जल्दबाजी में फैसला लेने का मन करेगा, उसे रोकें। कारोबार में अचानक कोई गड़बड़ी या बदलाव परेशानी खड़ी कर सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पति-पत्नी के बीच जिम्मेदारियों का बोझ प्यार पर भारी पड़ सकता है, थोड़ा समय एक-दूसरे के लिए भी निकालें। प्रेम संबंध में किसी से नजदीकी बढ़ सकती है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। आर्थिक स्थिति: बेकार की चीजों पर खर्च बढ़ेगा और पैसों को लेकर चिंता रहेगी। लापरवाही से नुकसान हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट से पहले रकम दोबारा देखें। स्वास्थ्य: सीने में जलन या गैस की परेशानी हो सकती है। ठंडा या बासी खाना आज बिल्कुल न खाएं। करियर और कारोबार: लैपटॉप, मशीन या इंटरनेट की दिक्कत से काम में देरी हो सकती है, जरूरी काम सुबह ही निपटा लें और मोबाइल हॉटस्पॉट जैसा कोई विकल्प तैयार रखें। एक साथ कई काम पकड़ने से जरूरी काम छूट सकता है।

उपाय: राधा-कृष्ण का पूजन करके खीर का भोग लगाएं। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 9 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: दफ्तर में अधिकारी आपका काम देखेंगे, तरक्की और सैलरी बढ़ने के अच्छे संकेत हैं। लोगों के बीच आपकी बात का असर रहेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा। नेगेटिव: प्रेम संबंध में सुबह किसी बात पर उलझन या मतभेद हो सकता है। नाराज होकर बातचीत बंद न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोपहर के बाद दोनों फिर एक-दूसरे के साथ खड़े दिखेंगे और बाकी दिन अच्छा बीतेगा। दोस्तों के साथ हंसी-मजाक मूड बदल देगा। आर्थिक स्थिति: पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है। टीवी, फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं, खर्च होगा पर घर में आराम भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य: गर्दन और सर्वाइकल का दर्द परेशान कर सकता है। मोबाइल देखते समय गर्दन ज्यादा न झुकाएं और ऊंचा तकिया न लगाएं। करियर और कारोबार: कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। दोपहर के बाद कहीं से अच्छी खबर आने की उम्मीद है। उपाय: देवी के सामने कपूर जलाएं और जरूरतमंदों को भोजन बांटें। शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 8 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: मेहनत का फल मिलेगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। व्यापारियों की योजनाएं धीरे-धीरे कामयाब होती दिखेंगी। नेगेटिव: किसी अधिकारी से विचार नहीं मिलेंगे, ऐसे में बहस में उलझना नुकसान देगा। बॉस कुछ कड़ा कहें तो जवाब देने के बजाय काम से जवाब दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। घर के बड़ों की कड़वी बात को भी नरमी से सुन लें, आपका बर्ताव ही माहौल संभालेगा। शाम को किसी कार्यक्रम या पूजा में जाने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति: बेकार के खर्च से बचेंगे तो बचत अच्छी रहेगी। आज बाहर खाने या ऑनलाइन ऑर्डर की जगह घर का खाना चुनें। स्वास्थ्य: शरीर के किसी हिस्से में दर्द या सुन्नपन हो सकता है। इसे अनदेखा न करें और डॉक्टर की सलाह लें। करियर और कारोबार: नौकरी हो या कारोबार, आपकी कोशिशों से मुनाफा और तारीफ दोनों मिल सकते हैं। कुछ मामलों में किस्मत भी साथ देगी। उपाय: देवी को नारियल अर्पित करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 12 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: मेहनत से किस्मत आपके पक्ष में खड़ी दिखेगी। मुश्किल टास्क में आखिर में कामयाबी मिलेगी और काम पूरा होने पर संतोष रहेगा। नेगेटिव: आसपास के कुछ लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। अचानक कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जैसे किसी मीटिंग की पूरी तैयारी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपके प्रेम संबंध पर बाहर वालों की नजर रह सकती है, अपनी निजी बातें सोशल मीडिया पर न डालें। परिवार में कोई पुरानी बात तनाव बना सकती है, शांत रहें। घर पर पूजा-पाठ का कार्यक्रम हो सकता है।