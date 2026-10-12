12 अक्टूबर राशिफल: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के दिन बनेगा त्रिग्रही योग, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव पूरे दिन तुला राशि में स्वाति नक्षत्र पर गोचर करेंगे और रात करीब 11:52 बजे विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तुला में बुधदेव और वक्री शुक्रदेव पहले से विराजमान हैं, इसलिए चंद्र, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बना हुआ है। सूर्यदेव कन्या के चित्रा नक्षत्र में हैं।

कर्क में उच्च के गुरुदेव और नीच के मंगलदेव का नीच भंग राजयोग जारी है। शनिदेव मीन में वक्री हैं, राहु कुंभ और केतु सिंह में हैं। रात करीब 8:31 बजे तक विष्कुंभ योग रहेगा, फिर प्रीति योग लगेगा। तुला राशि में त्रिग्रही योग का सबसे अच्छा असर आज मेष, मिथुन, धनु और सिंह राशि वालों पर दिखेगा। मेष की साझेदारी में मुनाफा, मिथुन को करियर में अचानक बड़ा मौका, धनु को नए दोस्त और बड़ा ऑर्डर, सिंह को अटका पैसा और पुराने निवेश का फायदा मिल सकता है।

कर्क के कारोबार में बिक्री बढ़ेगी, वृषभ परीक्षा में बाजी मारेंगे, मकर को सरकारी काम में मौका मिलेगा और कुंभ के नए आइडिया काम आएंगे। तुला और कन्या की मेहनत रंग लाएगी। वृश्चिक को नियम-कायदों और खर्च से, मीन को आलस और शेयर बाजार के जोखिम से सावधान रहना है। कन्या और मकर जीवनसाथी से बहस टालें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: साझेदारी के कामों में आज जान आएगी, पार्टनर आपका और आप पार्टनर का पूरा साथ देंगे। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, कोई आपकी सलाह लेने भी आ सकता है। नेगेटिव: घर के कामों की लिस्ट लंबी होती जाएगी, जैसे बिजली का बिल, गैस बुकिंग और बच्चों का स्कूल फॉर्म एक साथ। कुछ ऐसे खर्च सामने आएंगे जिनका पहले से कोई अंदाजा नहीं था। प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई इच्छा पूरी करने के लिए साथी के साथ बाजार जाना पड़ सकता है। संतान से जुड़ी किसी बात पर मन में चिंता रहेगी और शाम को कोई खबर आपको चौंका सकती है। आर्थिक स्थिति: कारोबारियों को मेहनत के हिसाब से अच्छा मुनाफा मिलेगा। नया समझौता या डील पक्की हो सकती है, दस्तखत से पहले शर्तें जरूर पढ़ लें। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, पर मौसम बदलने से सर्दी-जुकाम या कफ पकड़ सकता है। रात को गुनगुना पानी पीकर सोएं। करियर और कारोबार: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र के लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और नौकरी बदलने वालों को पसंद का ऑफर। उपाय: नवरात्रि के दूसरे दिन देवी को सफेद फूल अर्पित करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 1 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में आज कामयाबी के अच्छे आसार हैं। लंबे समय से अटका पैसा लौट सकता है, जैसे किसी को दिया पुराना उधार। नेगेटिव: जिम्मेदारियां बढ़ने से थकान और मानसिक दबाव रहेगा। प्रेम संबंध में एक गलत शब्द बहस की शुरुआत बन सकता है, बोलते समय संयम रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से कोई अच्छी खबर मिल सकती है और ससुराल की तरफ से भी मदद या फायदा होगा। पिता की सलाह से परिवार की कोई पुरानी उलझन सुलझेगी और भाई-बहन भी साथ देंगे। आर्थिक स्थिति: आज किसी को उधार देने या कारोबार में उधारी पर माल देने से बचें। जो पैसा आए, उसे पहले जरूरी किस्तों में लगाएं। स्वास्थ्य: सेहत को अभी देखभाल की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से तबीयत ढीली थी तो शाम तक राहत महसूस होगी। करियर और कारोबार: किसी सीनियर अधिकारी की मदद से कोई अहम काम पूरा होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन खास तौर पर अच्छा है। उपाय: मां ब्रह्मचारिणी को गुड़ का भोग लगाएं। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: आत्मविश्वास आज चरम पर रहेगा और करियर में कोई चौंकाने वाला मौका सामने आ सकता है। छात्रों को पढ़ाई में अच्छे अवसर मिलेंगे, किस्मत भी साथ देगी। नेगेटिव: डील पक्की करने के लिए भागदौड़ ज्यादा रहेगी, एक दिन में दो-तीन जगह जाना पड़ सकता है। काम का दायरा बढ़ेगा तो जिम्मेदारी भी, हां कहने से पहले अपना समय देख लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। पिता या चाचा की तरफ से मदद और पैसों का फायदा हो सकता है, और परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा की योजना बनेगी। आर्थिक स्थिति: जेब की हालत अच्छी है, पसंद की खरीदारी कर पाएंगे। कपड़े या खाने-पीने का कारोबार करने वालों की आमदनी खास तौर पर बढ़ेगी। स्वास्थ्य: सेहत में राहत रहेगी, बस तला-भुना और मसालेदार खाना कम करें, खासकर व्रत खोलने के बाद। करियर और कारोबार: कारोबार में किया गया कोई बदलाव, जैसे नया सप्लायर या दुकान की नई सजावट, अच्छे नतीजे देगा। पुरानी किसी परेशानी का हल निकलने से संतोष मिलेगा। उपाय: मां को मिश्री का भोग लगाएं। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 2 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: कारोबार में बिक्री बढ़ेगी और बड़े ऑर्डर के रास्ते खुलेंगे, बाजार में आपकी साख मजबूत होगी। घर से काम करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। नेगेटिव: जिम्मेदारियों का बोझ आज बढ़ा रहेगा, एक के बाद एक काम आते जाएंगे। प्रेम के मामले में किसी के दबाव में आकर फैसला न लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में हवन या पूजा का आयोजन हो सकता है जिसमें पूरा परिवार साथ बैठेगा। बच्चों और बुजुर्गों के बीच प्यार और सम्मान बढ़ेगा, घर की चिंता कम होगी। आर्थिक स्थिति: आमदनी के साथ कारोबारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बड़ा ऑर्डर मिले तो एडवांस लेकर ही काम शुरू करें। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी व्रत रख रहे हैं तो दवाओं का समय न बिगाड़ें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: दफ्तर का माहौल सकारात्मक रहेगा और सीनियर के साथ अच्छा तालमेल फायदा देगा। उलझे मामले में आपका फैसला सही साबित होगा। उपाय: घर में घी का दीपक जलाकर परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 5 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: लोगों से मेलजोल आज काम आएगा, किसी एक मुलाकात से काम करने का तरीका ही बदल सकता है। अटका हुआ पैसा लौटने के संकेत हैं और पहले के निवेश से भी फायदा मिलेगा।

नेगेटिव: नई तकनीक या नया सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ी झुंझलाहट होगी। अचानक बने प्लान से दिन का तय शेड्यूल बिगड़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ घूमने या कुछ नया करने का मन करेगा। भाई-बहनों से लंबी बातें होंगी और घर पर मेहमान भी आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति: कारोबार में मांग अच्छी रहने से बिक्री बढ़ेगी। घर के लिए कुछ खरीदारी भी होगी, बजट पहले तय कर लें। स्वास्थ्य: आंखों में पानी आना या चश्मे का नंबर बढ़ने जैसी दिक्कत हो सकती है। स्क्रीन से ब्रेक लें और जरूरत लगे तो आंखों की जांच करा लें। करियर और कारोबार: मैनेजमेंट से जुड़े लोग अपनी बनाई रणनीति लागू करेंगे और उसका अच्छा नतीजा मिलेगा। कहीं बाहर जाने की योजना भी बन सकती है। उपाय: मां को पीले फूल और केले का भोग अर्पित करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 4 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: आपकी बातों का जादू आज भी चलेगा, जिससे कई काम आसानी से बनेंगे। पहले से तय योजना पर चलेंगे तो दोपहर तक कई जरूरी जिम्मेदारियां निपट जाएंगी। नेगेटिव: जीवनसाथी के साथ किसी काम को लेकर सोच अलग होगी और कुछ देर माहौल तनाव भरा रह सकता है। पैसों के मामलों पर बेवजह की चिंता न पालें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: बहस बढ़ाने के बजाय शांत रहकर बात करें, शाम तक सब सामान्य हो जाएगा। पड़ोसियों और जान-पहचान वालों से रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, किसी करीबी के साथ बाहर घूमने का मौका भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति: बड़े फायदे की संभावना है और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। काम के दौरान बने नए संपर्क आगे कमाई में मदद करेंगे। स्वास्थ्य: सेहत ठीक है, बस बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाना, जैसे फ्रिज से निकली चीज या उबलती चाय, गले और पेट को परेशान कर सकता है। करियर और कारोबार: मेहनत आपको पहचान दिलाएगी और उसका उचित नतीजा मिलेगा। काम को व्यवस्थित ढंग से करने का आपका तरीका सबको पसंद आएगा। उपाय: मां को काले तिल या तिल से बनी मिठाई अर्पित करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: कामकाज में तेजी आएगी और लंबे समय से अटके कामों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। किसी जरूरी काम में वरिष्ठ व्यक्ति का साथ मिलेगा। नेगेटिव: मन में उत्साह इतना रहेगा कि जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं, हर पहलू देखकर ही आगे बढ़ें। रिश्तों में छोटी बात पर बहस से बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ किसी सफर पर जाने का मौका मिल सकता है, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी। बीती बातों को छोड़कर आज पर ध्यान दें, भाई-बंधुओं का साथ बना रहेगा और शाम परिवार के साथ अच्छी बीतेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों के लिहाज से दिन अनुकूल है। व्यापारियों के सामने नए सौदे आएंगे, पर भुगतान की शर्तें पहले तय कर लें। स्वास्थ्य: काम की अधिकता से थकान रहेगी। रात को जल्दी सोएं और दिन में दो-तीन बार छोटा ब्रेक लें। करियर और कारोबार: नौकरी वालों को मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा और दिन भर व्यस्तता रहेगी। मीटिंग में अपनी बात साफ रखें, लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। उपाय: सुबह देवी पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा करें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 7 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: पिछले कुछ समय से जो बातें परेशान कर रही थीं, उनमें धीरे-धीरे कमी आएगी। शांत और संयमित रहेंगे तो घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। नेगेटिव: नियम-कायदों में छोटी सी चूक भी जुर्माना करा सकती है, जैसे बिना हेलमेट का चालान या टैक्स भरने में देरी। दफ्तर में किसी भी गलत या अनुचित लेन-देन से दूर रहें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की याद सताएगी या उनके पास समय की कमी खलेगी। घर में किसी बात पर विचार टकराएंगे, बहस के बजाय सामने वाले की बात समझें और कोई फैसला जल्दबाजी में न लें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: बेवजह के खर्च बढ़ेंगे, इसलिए हर खर्च का हिसाब रखें। किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी पुरानी तकलीफ को अनदेखा न करें। पैरों या हड्डियों में दर्द हो सकता है, सीढ़ियां संभलकर उतरें। करियर और कारोबार: कोई काम नियमों या कागजी प्रक्रिया की वजह से अटक सकता है, सारे दस्तावेज पहले से पूरे रखें। कारोबारियों को कुछ अड़चनें झेलनी पड़ेंगी। उपाय: ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' मंत्र का जाप करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 12 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: लोग आपकी काबिलियत को पहचानेंगे और नए दोस्त जुड़ेंगे। किसी नए ग्राहक या बाहरी कारोबारी से बड़ा ऑर्डर मिलने के आसार हैं। नेगेटिव: व्यापार में कभी तेजी तो कभी सुस्ती रहेगी, इससे बेचैनी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने की चाह में किसी जोखिम भरे सौदे में न कूदें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और दोस्तों से दिल की बातें बांटेंगे। घर में सब मिलकर काम संभालेंगे, और किसी सामाजिक कार्यक्रम या छोटी यात्रा का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति: एक्स्ट्रा कमाई के अच्छे मौके मिलेंगे, जैसे पार्ट-टाइम काम या कमीशन। आयात-निर्यात से जुड़े काम में भी फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। सोने-जागने और खाने का समय तय रखेंगे तो दिन भर फुर्ती बनी रहेगी। करियर और कारोबार: कई मामलों में हालात आपके पक्ष में रहेंगे। मेहनत रंग लाएगी, बस प्रयासों में ढील न आने दें। उपाय: मां को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 9 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: सरकारी विभाग से जुड़ा कोई टेंडर या लंबित काम आगे बढ़ सकता है। लंबे समय से रुकी कमाई दोबारा मिलने से पैसों की हालत मजबूत होगी। नेगेटिव: काम का दबाव दिन भर बना रहेगा। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या इंटरनेट की कोई गड़बड़ी ठीक वक्त पर काम रोक सकती है, जरूरी फाइलों का बैकअप पहले से रख लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से विचार न मिलने पर कुछ समय के लिए दूरी आ सकती है, पुराने झगड़े दोबारा न उठाएं। घर के बड़ों की जरूरतों का ध्यान रखें, और दोस्तों के साथ घूमने जाएं तो फालतू की मौज-मस्ती से बचें।