धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 12 दिसंबर 2025: कुंभ वालों को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें आज का राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 12 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव कन्या राशि में आपके रोजमर्रा के काम, सेहत, योजना और काम करने के तरीकों पर ध्यान एंगे। यह समय अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करने और जो बातें गड़बड़ हैं उन्हें सुधारने के लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, शुक्र देव और बुधदेव मन की गहराई बढ़ाएंगे और सही फैसले लेने में मदद करेंगे।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का राशिफल आपकी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं को मजबूती देगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर करियर, सार्वजनिक जीवन और लंबे समय की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करवाएंगे। आपकी राशि में विराजमान मंगलदेव ऊर्जा, साहस और दृढ़ निश्चय को बढ़ाएंगे, जिससे लक्ष्य हासिल करने या नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा।

वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेंगे और भावनात्मक रुकावटों या भीतर छिपी प्रेरणाओं को समझने में मदद देंगे। वक्री बृहस्पतिदेव साझेदारी से जुड़े रिश्तों की स्थिति पर दोबारा सोचने का संकेत देंगे। आज का दैनिक राशिफल साहस के साथ सोच-समझकर कदम उठाने का समर्थन करेगा।

  •  शुभ रंग: बैंगनी
  •  शुभ अंक: 12
  •  दिन की सलाह: आज नेतृत्व की भूमिका संभालेंगे तो आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा चमकेगी।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का राशिफल आपके दृष्टिकोण का दायरा बढ़ाएगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर सीखने, यात्रा की योजना और आध्यात्मिक सोच की ओर आकर्षित करेंगे। नए ज्ञान, नए विचारों या जीवन दर्शन को समझने की इच्छा बढ़ेगी। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव मित्रताओं और भावनात्मक रिश्तों को गहरा करेंगे, जिससे भरोसे और अपनापन बढ़ेगा। मीन राशि में शनि देव आपकी बातचीत को संतुलित और प्रैक्टिकल बनाए रखेंगे। आज का दैनिक राशिफल खुले मन से सोचने, लेकिन समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह देगा।

  •  शुभ रंग: चारकोल
  •  शुभ अंक: 10
  •  दिन की सलाह: नए नजरिए अपनाएं, जिज्ञासा से ही विकास होगा।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का राशिफल भावनात्मक बदलाव की ओर संकेत देगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर साझा संसाधनों और गहरी भावनात्मक सच्चाइयों को सामने लाएंगे। आपकी राशि में राहु नए विचारों और अलग सोच को बढ़ावा देंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य या पहचान को नए तरीके से देख पाएंगे।

वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव करियर से जुड़ी इन्टूशन को तेज करेंगे, जिससे अवसरों और चुनौतियों की बेहतर पहचान होगी। वक्री बृहस्पतिदेव कमिटमेंट्स को लेकर स्पष्टता देंगे। आज का दैनिक राशिफल ईमानदार भावनाओं और रणनीतिक बदलाव को अपनाने की प्रेरणा देगा।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  •  शुभ अंक: 11
  •  दिन की सलाह: बदलाव को अपनाएं, पुराना छोड़ने से आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का राशिफल रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करवाएगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर साझेदारी के क्षेत्र को उजागर करेंगे, जिससे स्पष्ट संवाद, सहयोग और समझ जरूरी होंगे। आपकी राशि में शनि देव भावनात्मक मजबूती और स्वस्थ सीमाएं बनाने में मदद करेंगे, ताकि आप रिश्तों की स्थिति को सही तरह से परख सकें।

वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव इन्टुशन और आध्यात्मिक समझ को गहरा करेंगे। धनु राशि में मंगलदेव करियर में गति और उत्साह बढ़ाएंगे। आज का दैनिक राशिफल खुले दिल से बातचीत और आपसी समझ को प्राथमिकता देने की सलाह देगा।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  •  शुभ अंक: 3
  •  दिन की सलाह: रिश्तों में समझ से संबंध मजबूत होंगे।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   