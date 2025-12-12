सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 12 दिसंबर 2025: सिंह वालों को निवेश से होगा फायदा, इन्हें रहना होगा सतर्क

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 12 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में मंगलदेव जोश और आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। वहीं मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने प्लान, लक्ष्य और बातचीत के तरीकों पर दोबारा सोचने का मौका देंगे। मीन राशि में शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव और सिंह राशि में केतु देव आत्ममंथन करवाएंगे और जीवन की दिशा को लेकर नई समझ देंगे।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) आज का राशिफल संसाधनों और पैसों के सही उपयोग में आपकी मदद करेगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान दिलाएंगे। बजट बनाने, खर्चों की समीक्षा करने या निवेश को दोबारा देखने के लिए यह दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव परिवार और पुराने भावनात्मक मुद्दों से जुड़ी सोच को गहरा करेंगे। धनु राशि में मंगलदेव आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे कला, नेतृत्व या अपनी प्रतिभा दिखाने में आप आगे रहेंगे। आज का दैनिक राशिफल साहस के साथ जमीन से जुड़ी योजना बनाने की सलाह देगा।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: अपनी मेहनत को महत्व दें, आपका काम भी मायने रखता है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) आज का राशिफल आपको खास शक्ति और आत्मविश्वास देगा क्योंकि चंद्रदेव आपकी ही राशि में विचरण करेंगे। इससे आपकी विश्लेषण क्षमता, भावनात्मक स्पष्टता और दृढ़ निश्चय मजबूत होंगे। यह समय अपने अंदर नयापन, नई शुरुआत और उन बातों को सुधारने का रहेगा जो अब आपके रास्ते से मेल नहीं खातीं।

वृश्चिक राशि में सूर्य देव, शुक्र देव और बुधदेव आपकी बातचीत और इन्टुशन को गहरा करेंगे, जिससे आप अपनी भावनाएं साफ और सही शब्दों में रख पाएंगे। धनु राशि में मंगलदेव घर या निजी जीवन से जुड़े मामलों में कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। आज का दैनिक राशिफल आत्मविश्वास के साथ सोच-समझकर अपनी बात कहने का समर्थन करेगा।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा रखें, आज स्पष्टता आपकी ताकत बनेगी। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) आज का राशिफल आपको थोड़ा शांत और आत्मचिंतन की ओर ले जाएगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर छुपे हुए मन को सक्रिय करेंगे। आराम, ध्यान, भावनात्मक उपचार और पुराने पैटर्न समझने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, शुक्र देव और बुधदेव पैसों या साझा जिम्मेदारियों को लेकर आपकी समझ बढ़ाएंगे। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने दोस्तों या साझेदारियों से जुड़ी बातों को फिर सामने ला सकते हैं, जिनमें स्पष्टता या समापन की जरूरत होगी। आज का दैनिक राशिफल थोड़ा पीछे हटकर खुद को दोबारा ऊर्जा देने की सलाह देगा।





शुभ रंग: रोज पिंक

शुभ अंक: 7

दिन की सलाह: अनकही बातों को सुनें, खामोशी में भी ताकत होती है। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) आज का राशिफल सामाजिक और भावनात्मक विस्तार के लिए अनुकूल रहेगा। चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर मित्रों, समूहों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दिलाएंगे। आपकी राशि में स्थित बुधदेव, शुक्र देव और सूर्यदेव आकर्षण, इन्टुशन और प्रभाव को चरम पर ले जाएंगे। सही लोगों से सहयोग मिलेगा और लंबे समय के लक्ष्यों पर साफ सोच बनेगी। धनु राशि में मंगलदेव आर्थिक फैसलों और अपनी कीमत से जुड़े चुनावों में ऊर्जा देंगे। आज का दैनिक राशिफल आत्मविश्वास और भावनात्मक समझ के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।