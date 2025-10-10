धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 11 अक्टूबर 2025: धनु राशि वालों को निवेश से मिलेगा दोगुना लाभ, इनके लिए अच्छा रहेगा दिन
आज का दिन धैर्य, तालमेल और अनुशासित उत्साह से स्थायी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का है। मिथुन राशि से गुरु देव रचनात्मकता और बौद्धिकता को प्रेरित करेंगे, जबकि मीन राशि में वक्री शनि देव लंबे समय की भावनाओं और आध्यात्मिक विकास पर आत्मचिंतन का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 11 October 2025) का राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कन्या राशि में विराजमान शुक्र देव ईमानदारी और प्रयास के माध्यम से रिश्तों में मधुरता बढ़ाएंगे। गुरु देव मिथुन राशि में रहकर बौद्धिक जिज्ञासा और लचीली सोच को प्रेरित करेंगे। मीन राशि में वक्री शनि देव आपको भावनात्मक जिम्मेदारियों और सीमाओं की जांच करने की प्रेरणा देंगे।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। कन्या राशि में शुक्र देव व्यवहार में विनम्रता और संवेदनशीलता लाएंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव आत्मचिंतन और मन से हील होने की प्रेरणा देंगे। मिथुन राशि में गुरु देव आर्थिक साझेदारी में लाभ के अवसर देंगे।
- शुभ रंग: बरगंडी
- शुभ अंक: 8
- दिन की सलाह: सच्चा संवाद रिश्तों को गहराई और स्थायित्व देगा।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर कार्य और स्वास्थ्य क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। कन्या राशि में शुक्र देव आपकी समस्या-सुलझाने की क्षमता बढ़ाएंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव टीमवर्क को मज़बूत करेंगे। मिथुन राशि में गुरु देव नई डील या सहयोग के अवसर देंगे।
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 7
- दिन की सलाह: अनुशासन ही स्वतंत्रता की कुंजी है। लक्ष्य पर टिके रहें।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर रचनात्मकता और आनंद को बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र देव आपके विचारों और रिश्तों को गहराई देंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव पेशेवर आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। मिथुन राशि में गुरु देव कौशल विकास के अवसर देंगे।
- शुभ रंग: चारकोल ग्रे
- शुभ अंक: 10
- दिन की सलाह: अपनी मेहनत को रचनात्मकता के साथ मिलाएं। सफलता निश्चित है।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर संवाद और सीखने के क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। कन्या राशि में शुक्र देव रिश्तों में तालमेल देंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव साझेदारी में समानता और सहयोग को बल देंगे। मिथुन राशि में गुरु देव काम या पढ़ाई में नए विचार देंगे। आपके ही राशि में वक्री शनि देव जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने की प्रेरणा देंगे।
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 5
- दिन की सलाह: सच्चे मन से बोलें, आपके शब्दों में असर और ऊष्मा दोनों हैं।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
