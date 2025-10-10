विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 11 अक्टूबर 2025: सिंह वालों की लाइफ में होंगे नए बदलाव, पढ़ें आज का राशिफल

11 Oct 2025

आज के राशिफल में बताया जा रहा है कि शांत धैर्य, स्पष्ट सोच और प्रैक्टिकल सोच से आप संभावनाओं को सफलता में बदल सकते हैं। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 11 October 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 अक्टूबर 2025 के अनुसार, तुला राशि में बुध देव और मंगल देव के संयोग से संवाद में समझदारी और निष्पक्षता बढ़ेगी। मिथुन राशि से गुरु देव रचनात्मकता और बौद्धिकता को प्रेरित करेंगे, जबकि मीन राशि में वक्री शनि देव लंबे समय की भावनाओं और आध्यात्मिक विकास पर आत्मचिंतन का संकेत दे रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर आपके करियर क्षेत्र को प्रकाशमान करेंगे। आपके प्रयास अब परिणाम दिखाने लगेंगे। कन्या राशि में शुक्र देव वित्त और रिश्तों में प्रैक्टिकल सोच देंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव बातचीत और नेतृत्व कौशल को निखारेंगे। मिथुन राशि में गुरु देव सामाजिक संबंधों से नए अवसर देंगे।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • दिन की सलाह: विनम्रता और निरंतरता के साथ नेतृत्व करें, सफलता निश्चित है।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

आपके राशि स्वामी शुक्र देव आज आपको आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाएंगे। वृषभ राशि में चंद्र देव उच्च शिक्षा, यात्रा या आध्यात्मिक खोज की प्रेरणा देंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव वित्तीय निर्णयों को समझदारी से लेने में मदद करेंगे। मिथुन राशि में गुरु देव आपके पेशेवर सम्मान में वृद्धि करेंगे।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: जल्दबाजी से बचें, योजनाबद्ध मेहनत ही सफलता दिलाएगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपके राशि स्वामी शुक्र देव आज आत्म-सुधार और पॉजिटिव बदलाव की प्रेरणा देंगे। बुध देव और मंगल देव आपके राशि में रहकर आकर्षण और आत्मबल बढ़ाएंगे। वृषभ राशि में चंद्र देव साझेदारी और परिवर्तन के विषयों को उजागर करेंगे। मिथुन राशि में गुरु देव आपकी सोच को खुला बनाएंगे।

  • शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: शांत निर्णय और ईमानदारी से खुद को मज़बूत बनाएं।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। कन्या राशि में शुक्र देव व्यवहार में विनम्रता और संवेदनशीलता लाएंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव आत्मचिंतन और मन से हील होने की प्रेरणा देंगे। मिथुन राशि में गुरु देव आर्थिक साझेदारी में लाभ के अवसर देंगे।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: सच्चा संवाद रिश्तों को गहराई और स्थायित्व देगा।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।