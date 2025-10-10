विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 11 अक्टूबर 2025: मेष वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, इन राशियों को मिलेगी तनाव से मुक्ति

Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:00 AM (IST)

दैनिक राशिफल में माना जा रहा है कि आज के ग्रह गोचर स्थिरता और संतुलन का संदेश दे रहे हैं। चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर भावनाओं को स्थिर और कर्मों को व्यवस्थित करेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 11 October 2025) का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 11 October 2025: किस राशि को मिलेगा लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज चंद्र देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे स्थिरता, एकाग्रता और भौतिक प्रगति को बल मिलेगा। तुला राशि में स्थित बुध देव और मंगल देव का मेल संवाद और टीमवर्क में तालमेल लाएगा। कन्या राशि में विराजमान शुक्र देव ईमानदारी और प्रयास के माध्यम से रिश्तों में मधुरता बढ़ाएंगे। गुरु देव मिथुन राशि में रहकर बौद्धिक जिज्ञासा और लचीली सोच को प्रेरित करेंगे।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर आपके वित्त, आत्म-मूल्य और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह दिन आपकी आमदनी को स्थिर करने या भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए उपयुक्त है। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव ईमानदार संवाद के माध्यम से साझेदारी को मजबूत करेंगे। कन्या राशि में शुक्र देव दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रेरणा देंगे। वक्री शनि देव लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करने में धैर्य रखने का संदेश दे रहे हैं।

 

  • शुभ रंग: लाल
  •  शुभ अंक: 9
  •  दिन की सलाह: व्यावहारिक कदम समृद्धि लाते हैं, जल्दबाजी से बचें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्र देव आपके ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आत्मविश्वास और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और स्थिरता झलकेगी। आपके स्वामी शुक्र देव कन्या राशि में रहकर रचनात्मकता और प्रेम-संबंधों में मधुरता देंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव कार्यस्थल पर सहयोग और संतुलन को प्रोत्साहित करेंगे। मिथुन राशि में गुरु देव वित्तीय सुधार के लिए नई प्रेरणा देंगे।

  • शुभ रंग: पन्ना हरा
  •  शुभ अंक: 6
  •  दिन की सलाह: आपका स्थिर और शांत स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर आत्मचिंतन और विश्राम की भावना बढ़ाएंगे। यह समय स्वयं से जुड़ने और मन को शांत करने का है। कन्या राशि में शुक्र देव घर-परिवार में तालमेल और भावनात्मक उपचार देंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव रचनात्मकता और सामाजिक आकर्षण बढ़ाएंगे, जबकि आपके ही राशि में गुरु देव आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच को बल देंगे।

  • शुभ रंग: पीला
  •  शुभ अंक: 5
  •  दिन की सलाह: बीते हुए को छोड़ें, स्पष्ट सोच नए आरंभ का मार्ग खोलेगी।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्र देव वृषभ राशि में रहकर मित्रता, नेटवर्किंग और सहयोग के अवसर बढ़ाएंगे। आपका अपनापन समान सोच वाले लोगों को आकर्षित करेगी। कन्या राशि में शुक्र देव प्रियजनों के साथ संवाद को मधुर बनाएंगे। तुला राशि में बुध देव और मंगल देव घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। वक्री शनि देव मीन राशि से आध्यात्मिक उन्नति पर आत्मचिंतन का संकेत दे रहे हैं।

  •  शुभ रंग: चांदी
  •  शुभ अंक: 2
  •  दिन की सलाह: ऐसे संबंधों को संवारें जो आपको मज़बूत और प्रेरित करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।