मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 11 नवंबर 2025: मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पढ़ें आज का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 11 नवंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और चार ग्रह वक्री स्थिति में हैं। कर्क राशि के चंद्रमा भावनाओं, समझदारी और परिवार से जुड़ाव को बढ़ाते है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन आत्म-खोज, भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक समझ से भरा रहेगा। कर्क राशि के चंद्रमा माहौल को नरम बनाते है और आपको दयालुता व सोच-विचार की ओर प्रेरित करते है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 11 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

दैनिक राशिफल आज बताता है कि यह दिन भावनात्मक स्थिरता और संतुलन बढ़ाने वाला रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको घर, परिवार और खुद की देखभाल पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। बुध वक्री होने के कारण कुछ पुराने काम या भावनात्मक स्थितियां फिर से सामने आ सकती हैं।

उन्हें जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी से संभालें। पेशेवर रूप से, धैर्य रखना आपको स्थायी सफलता देंगे। प्रियजनों को आज आपकी सहानुभूति और सहयोग की जरूरत हो सकती है। उन्हें ध्यान से सुनें और शांत भाव से भरोसा दें।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: अपने घर और दिल का ख्याल रखें। वहीं आपकी असली ताकत बसती है।


वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आपकी बातचीत और प्रैक्टिकल सोच को मजबूती देंगे। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी बातों में अपनापन और गर्मजोशी लाएंगे। निर्णय लेते समय भावनात्मक समझ भी काम आएगी। बुध वक्री स्थिति में हैं, इसलिए साझेदारी या रिश्तों में किसी गलतफहमी को शांति से सुलझाएं। अपना समय या भावनाएं जरूरत से ज्यादा न बाँटें। किसी प्रिय व्यक्ति का समर्थन आपको अपनी अहमियत और स्थिरता याद दिलाएगा।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: कोमलता से बोलें। आज आपके शब्दों में उपचार की शक्ति है।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति और सुरक्षा पर ध्यान दिलाएगा। कर्क राशि में चंद्रमा आपको अपने धन योजनाओं और आराम के स्तर की समीक्षा करने का संकेत देंगे। बुध वक्री होने से लेन-देन या बातचीत में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए हर बात को दोबारा जांचें। भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें। स्थिरता और कृतज्ञता पर ध्यान दें। आपकी इन्टुशन शक्ति आज सही आर्थिक निर्णय लेने में मदद करेगी। उस पर भरोसा रखें।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: आर्थिक कदम उठाने से पहले विचारों को स्थिर करें।


कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन पूरी तरह से आपके भावनाओं और आत्म-शक्ति से जुड़ा रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा और वक्री बृहस्पति मिलकर आत्मचिंतन को गहरा करेंगे। आप अपने भीतर की भावनाओं से जुड़ पाएंगे। थोड़ा समय खुद को भावनात्मक रूप से रिचार्ज करने में लगाएं और अपने इन्टुशन पर भरोसा रखें। दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा थकने से बचें। खुद की देखभाल सबसे जरूरी है। रिश्तों में स्पष्टता तभी आएगी जब आप शांत मन से सुनेंगे और नरम स्वर में प्रतिक्रिया देंगे।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: अपनी शांति की रक्षा करें। वही आपकी असली ताकत है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।