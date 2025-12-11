विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 11 दिसंबर 2025: ये जातक लक्ष्य पाने के लिए समझ के साथ बढ़ें आगे, पढ़ें धनु से मीन का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 11 दिसंबर 2025 के अनुसार, बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री चल रहे होंगे, जिससे पुराने विचारों, बातचीत और योजनाओं पर दोबारा सोचने का मौका ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 11 December 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल  

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल सभी राशियों को सच्चे मन से आगे बढ़ने और अंदर की आवाज सुनकर फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


आज मंगल आपकी ही राशि में रहकर जोश और ऊर्जा बढ़ाएंगे। आप खुद को ज्यादा उत्साही और सक्रिय महसूस करेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर सकारात्मक सोच और नए अनुभवों की चाह बढ़ाएंगे। यह दिन यात्रा की योजना बनाने, पढ़ाई से जुड़े कामों या आध्यात्मिक सोच के लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि का प्रभाव आपको भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेगा। पुराने व्यवहार या अधूरी भावनाओं पर सोच-विचार होगा। आज का दैनिक राशिफल बताएगा कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए आत्म-समझ के साथ आगे बढ़ना जरूरी रहेगा।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: अपने सपनों के पीछे चलें, लेकिन जमीन से भी जुड़े रहें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज का राशिफल आपको आत्ममंथन और अंदरूनी बदलाव कीओर ले जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर गहरी भावनाओं और साझा पैसों से जुड़े मामलों को सामने लाएंगे। वृश्चिक राशि में स्थित ग्रह दोस्तों और साझेदारियों में आपकी समझ को बढ़ाएंगे। आप बिना कहे भी दूसरों की मंशा समझ पाएंगे। शनि मीन राशि में रहकर बातचीत को संतुलित करेंगे और रिश्तों में भरोसा बनाने में मदद करेंगे। आज का दैनिक राशिफल भावनात्मक ईमानदारी से मिलने वाली अंदरूनी ताकत को महसूस कराएगा।

  • शुभ रंग: गहरा स्लेटी
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: अपनी कमजोरी छुपाएं नहीं, वही आपको और मजबूत बनाएगी।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)

आज चंद्रमा सिंह राशि में रहकर रिश्तों को सबसे आगे रखेंगे। आप अपने संबंधों को परखेंगे, संतुलन बनाएंगे और कमिटमेंट्स मजबूत करेंगे। राहु आपकी राशि में रहकर नए और अचानक मिलने वाले मौकों की ओर इशारा करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर करियर से जुड़ी समझ को गहरा करेंगे। मंगल धनु राशि में रहकर टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेंगे। आज का दैनिक राशिफल साफ और ईमानदार बातचीत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सलाह देगा।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: रिश्तों में खुलापन रखें, तरक्की का रास्ता मिलेगा।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज का राशिफल भावनात्मक गर्मजोशी, साफ सोच और लगातार मेहनत का साथ देगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर रोजमर्रा की आदतों, सेहत और काम के तरीकों पर ध्यान दिलाएंगे। शनि आपकी राशि में रहकर जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाते रहेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर आपकी इन्टूशन को मजबूत करेंगे। आप जीवन की गहरी बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मंगल धनु राशि में रहकर करियर में आगे बढ़ने की ऊर्जा देंगे। आज का दैनिक राशिफल क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल सोच के बीच संतुलन बनाए रखेगा।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: प्रक्रिया पर भरोसा रखें, लगातार मेहनत सफलता दिलाएगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।