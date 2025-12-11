सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 11 दिसंबर 2025: इस राशि का करियर पर रहेगा फोकस, इन बातों का रखें खास ध्यान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 दिसंबर 2025 के अनुसार, शनि मीन राशि में रहकर धैर्य रखना और भावनाओं को संभालना सिखाएंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहकर कर्म से जुड़ी बातें सामने लाएंगे। इसका असर आपके व्यक्तित्व, समाज से जुड़ाव, क्रिएटिव काम और पहचान से जुड़ी बातों पर दिखेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 11 December 2025) का दैनिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि सिंह में गोचर करेंगे, जिससे आप खास तौर पर चमकेंगे। आपका आत्मविश्वास, आकर्षण, क्रिएटिव सोच और भावनात्मक ताकत बढ़ेगी। हालांकि केतु भी सिंह राशि में रहेंगे, इसलिए कभी-कभी आप भीतर की ओर सोचने लगेंगे। यह आपको पुराने तरीकों और आदतों को छोड़ने में मदद करेगा। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर परिवार, भावनात्मक सुरक्षा और निजी बदलावों पर गहराई से सोचने को कहेंगे। मंगल धनु राशि में रहकर जोश और बड़े लक्ष्य पाने की चाह बढ़ाएंगे। आज का दैनिक राशिफल आपको निडर और अपने असली रूप में आगे बढ़ने की ताकत देगा।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े रहें, आपकी मौजूदगी असर डालेगी। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का राशिफल आपको भावनात्मक सुकून और भीतर की स्पष्टता की ओर ले जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आपके मन की गहराइयों को छुएंगे। पुरानी भावनाएं या यादें फिर से सामने आ सकती हैं। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर आपकी बातों में गहराई लाएंगे। आप मुश्किल बातों को भी साफ और ईमानदारी से कह पाएंगे। शनि मीन राशि में रहकर रिश्तों को स्थिर बनाएंगे और समझदारी से फैसले लेने में मदद करेंगे। आज का दैनिक राशिफल किसी बड़े कदम से पहले आराम और सोच-विचार करने की सलाह देगा।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: शांति के पल आपको जरूरी संकेत देंगे, ध्यान से सुनें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का राशिफल आपके सामाजिक जीवन पर ध्यान देगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आपकी पहचान और जान-पहचान को मजबूत करेंगे। यह समय प्रभावशाली लोगों से जुड़ने और रिश्ते मजबूत करने के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर पैसों और साझा जिम्मेदारियों की समझ बढ़ाएंगे। मंगल धनु राशि में रहकर बातचीत में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। आपकी बातों में असर दिखाई देगा। आज का दैनिक राशिफल मिल-जुलकर काम करने और सही योजना बनाने से आगे बढ़ने का समर्थन करेगा।