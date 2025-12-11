मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 11 दिसंबर 2025: ये जातक करेंगे नए काम की शुरुआत, जानें कैसा रहेगा आज का दिन?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और खुलकर अपनी बात रखने की प्रेरणा देंगे। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर आपको अंदर से खुद को समझने और अपने असली इरादों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 11 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास देंगे। आपका ध्यान क्रिएटिविटी, जुनून और खुद को खुलकर दिखाने पर रहेगा। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने, प्रेम में पहल करने या किसी नए काम की शुरुआत के लिए मजबूत रहेगा। वृश्चिक राशि का प्रभाव आपको भावनाओं की गहराई में ले जाएगा। आप साझेदारी, नजदीकी रिश्तों और भीतर की इच्छाओं से जुड़ी सच्चाइयों को समझ पाएंगे। मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, धनु राशि में गोचर करते हुए उत्साह और रोमांच बढ़ाएंगे। आज का दैनिक राशिफल भावनात्मक स्पष्टता के साथ आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने का साथ देगा।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: अपनी खुशी के पीछे चलेंगे, वहीं से नई सफलता मिलेगी। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का राशिफल आपको सोचने और भावनाओं से जुड़ने की स्थिति में ले जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर घर, परिवार और निजी सुकून से जुड़ी बातों पर ध्यान दिलाएंगे। आप खुद का ख्याल रखेंगे और अपनों के साथ समय बिताने की इच्छा करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर रिश्तों में गहराई बढ़ाएंगे। आप खुले दिल से बात करेंगे और भावनात्मक रूप से नजदीक आएंगे। बृहस्पति की वक्री चाल पुराने पैसों से जुड़े मुद्दों या फैसलों पर दोबारा सोचने का मौका देगी। आज का दैनिक राशिफल शांति बनाए रखने और भावनात्मक रिश्तों को अहमियत देने की याद दिलाएगा।

शुभ रंग: गहरा हरा

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: कोई भी वादा करने से पहले अपनी भावनात्मक नींव मजबूत करें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बृहस्पति आपकी राशि में वक्री रहकर आपको रुककर सोचने की सलाह देंगे। आप अपने लक्ष्यों, बातचीत और सोचने के तरीके पर दोबारा विचार करेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आपकी बात करने की शैली को प्रभावशाली बनाएंगे। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर आपकी समझ और विश्लेषण क्षमता तेज करेंगे। काम या निजी जीवन से जुड़ी छुपी बातें आपके सामने आएंगी। मंगल धनु राशि में रहकर साझेदारी और सहयोग से जुड़े मामलों को सक्रिय करेंगे। आज का दैनिक राशिफल साफ-सुथरी बातचीत और सोच-समझकर फैसले लेने का समर्थन करेगा।