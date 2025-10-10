विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 10 अक्टूबर 2025: इस राशि की बढ़ेगी सैलरी, पढ़ें आज का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:00 AM (IST)

राशिफल के अनुसार कुछ राशि के जातकों की आय में वृद्धि हो सकती है। वहीं कुछ जातकों को आज करियर में लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 10 October 2025) तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 10 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिससे धैर्य, लगातार प्रयास और व्यावहारिक कदम बढ़ेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल संतुलित संवाद और बातचीत को बढ़ावा देंगे, जबकि कन्या राशि में शुक्र संबंधों और काम में निखार लाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आज का राशिफल।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिससे आपका ध्यान वित्त, संसाधन और व्यक्तिगत मूल्य पर रहेगा। यह दिन वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने या नए अवसरों को  के लिए अच्छा है। तुला राशि में बुध और मंगल साझेदारों या सहकर्मियों से संवाद को सहज बनाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके कार्यक्षेत्र में दक्षता बढ़ाएगा। शनि की वक्री स्थिति आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सोचने की सलाह देती है। आज उत्साह और व्यावहारिकता में संतुलन बनाए रखें।

  • शुभ रंग: क्रिमसन
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: नए कदम उठाने से पहले अपने आधार को मजबूत करें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके राशि में है, जिससे आपको भावनात्मक मजबूती, आत्मविश्वास और स्थिरता मिलेगी। आप अधिक खुले दिल के और आशावादी महसूस करेंगे। आपका लग्नेश शुक्र कन्या राशि के पंचम घर में है। तुला राशि में बुध और मंगल सहयोग और संवाद को बढ़ाएंगे, जिससे आज सहयोगात्मक प्रयासों के लिए अनुकूल दिन है।  गुरु मिथुन राशि में आय वृद्धि के लिए नए विचारों को प्रेरित करेंगे। आज शांति और निरंतर प्रयास से व्यक्तिगत प्रगति संभव है।

  • शुभ रंग: एम्बरल ग्रीन
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: धैर्य के साथ नेतृत्व करें और साझेदारी में सराहना दिखाएं।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिससे अपने बारे में सोचने, थोड़ा ब्रेक लेने और दिल से खुद को रीफ्रेश करने का समय मिलेगा। कन्या राशि में शुक्र पारिवारिक या घरेलू मामलों पर ध्यान आकर्षित करेंगे, जिससे आप अपने परिवेश को सुधारने या रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और विचार साझा करने में मदद करेंगे। आपके राशि में गुरु निरंतर आशावाद और विकास लाएंगे। आज मन की शांति पर ध्यान दें और बाहरी संतुलन बनाए रखें।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: आराम और जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिससे नेटवर्किंग, सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मक मित्रता को बढ़ावा मिलेगा। तुला राशि में बुध और मंगल भावनाओं को संतुलित रूप में व्यक्त करने में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके सोचने के तरीके को मजबूत करेंगे और स्नेह व्यक्त करने में सहायता करेंगे। मीन राशि में शनि की वक्री स्थिति आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाएगी। आज समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़कर पॉजिटिव ऊर्जा बांटना लाभदायक होगा।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: उन रिश्तों को पोषण दें जो भावनात्मक और मानसिक समर्थन देते हैं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    