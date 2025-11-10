धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 10 नवंबर 2025: मकर वालों को जॉब में मिलेगी सफलता, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 10 नवंबर 2025 के अनुसार, बुध ग्रह जो इस समय वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में हैं, वे आपको पुराने मामलों पर दोबारा सोचने और गलती सुधारने का अवसर देंगे। शुक्र देव और सूर्य देव का तुला राशि में संयोग आपको आकर्षण, सौम्यता और सामंजस्य का वरदान देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज का दिन साझेदारी और बातचीत पर केंद्रित रहेगा। सुबह के समय महत्वपूर्ण चर्चाओं और विचारों के आदान-प्रदान के लिए अनुकूल समय रहेगा। दोपहर बाद जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपका ध्यान भीतर की ओर, विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा पर केंद्रित होगा। दैनिक राशिफल आज सलाह देता है कि सहयोग में धैर्य रखें। बुध की वक्री अवस्था के कारण गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए हर बात स्पष्ट करें और जल्दबाजी से बचें। प्रेम संबंधों में करुणा और समझ से निकटता बढ़ेगी।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 3

दिन की सलाह: सहानुभूति हर बंद दरवाजा खोल सकती है। दिल से जुड़ें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आपका सुबह का समय नियमित कार्यों और प्रोडक्टिविटी पर केंद्रित रहेगा, जबकि शाम होते-होते भावनात्मक समझ और अपनापन बढ़ेगा। दैनिक राशिफल आज प्रेरित करता है कि काम की व्यस्तता के साथ संवेदनशीलता का संतुलन बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में सटीकता और अनुशासन रखें, पर खुद को अधिक बोझिल न करें। निजी जीवन में अपने प्रियजन आपकी सलाह या भावनात्मक सहयोग चाहेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर आपकी संवेदनशीलता को और गहराई देंगे। आज सुनना अधिक जरूरी है, लॉजिक देना नहीं।

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: अनुशासन और अपनापन दोनों से ही सफलता का मार्ग बनेगा। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आपके सुबह का समय क्रिएटिविटी, रोमांस और एक्सप्रेशन से भरा रहेगा, जबकि दोपहर बाद आपका ध्यान काम और स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा। दैनिक राशिफल आज प्रेरित करता है कि दिन के पहले हिस्से का आनंद लें और बाद में प्रैक्टिकल कार्यों में जुट जाएं। बुध की वक्री अवस्था में अधिक वादे करने या कई काम एक साथ लेने से बचें। खुशी और अनुशासन दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो प्रगति निश्चित है।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक नीला

शुभ अंक: 11

दिन की सलाह: कल्पनाओं को कर्म में बदलें। संतुलन ही असली बुद्धिमानी है। मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) आज का दिन दो अपोजिट एनर्जीस का मेल है। आपकी सुबह मानसिक रूप से व्यस्त रहेगी, जबकि शाम को शांति और सुकून मिलेगा। दैनिक राशिफल आज संकेत देता है कि आज आप पारिवारिक मेलजोल, मन की शांति और क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। गुरु देव की कृपा से आपकी इन्टुशन और करुणा तेज रहेंगी। बुध की वक्री अवस्था में पुराने विचारों या भावनाओं को फिर से उभार सकते है, पर बातचीत और अपनापन रिश्तों को मजबूत करेंगे।