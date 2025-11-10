विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 10 नवंबर 2025: मेष राशि वालों के जीवन में होगा बदलाव, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 10 नवंबर 2025 के अनुसार, शुक्र देव और सूर्य देव का तुला राशि में संयोग आपको आकर्षण, सौम्यता और सामंजस्य का वरदान देंगे। मंगल देव वृश्चिक राशि में आपके साहस और दृढ़ निश्चय को मजबूत करेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 10 November 2025: पढ़ें राशिफल


आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 10 नवंबर 2025 के अनुसार, दिन की शुरुआत चंद्रमा के मिथुन राशि में गोचर से होगी। चंद्र देव आज आपकी बोलने और समझाने की क्षमता को बढ़ाएंगे और मन को नई बातों के प्रति उत्सुक बनाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 10 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

दैनिक राशिफल आज बताता है कि दिन की शुरुआत बातचीत में लचीलापन और दोपहर बाद भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने की रहेगी। सुबह मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आपके विचारों को तेज और चर्चाओं को सार्थक बनाएगा।

दोपहर के बाद चंद्रमा जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे व्यक्तिगत मामलों में संवेदनशीलता और समझ बढ़ाएंगे। बुध ग्रह वक्री अवस्था में हैं, इसलिए जल्दबाजी या बिना सोचे उत्तर देने से बचें। मंगल देव आपकी ऊर्जा को दिशा देंगे, लेकिन शांति बनाए रखना जरूरी रहेगा। पेशेवर रूप से अपने बारे में सोचना प्रगति दिलाएगा, और दयालुता रिश्तों में गलतफहमियां दूर करेगी।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें। शांति ही नियंत्रण लाएगी।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सुबह की ऊर्जा वित्तीय योजनाओं और प्रैक्टिकल निर्णयों पर केंद्रित रहेगी। दैनिक राशिफल आज सलाह देता है कि धन से जुड़ी योजनाओं को सोच-समझकर दोबारा देखें, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में हैं। दोपहर में जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे आपके मन को कोमलता और अपनेपन से भर देंगे। शुक्र देव घर में सामंजस्य और सुंदरता बढ़ाने का वरदान देंगे। जिद छोड़कर स्थिर और प्रेमपूर्ण बातचीत बनाए रखें।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: पूर्णता से ज्यादा शांति को महत्व दें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सुबह आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आत्मविश्वास और जिज्ञासा बढ़ाएगा। दैनिक राशिफल आज बताता है कि यह समय विचार रखने, नए आइडिया साझा करने और पुराने मुद्दे सुलझाने के लिए शुभ रहेगा। दोपहर बाद जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो भावनाएं गहराएंगी और सुरक्षा की चाह बढ़ेगी। बुध वक्री अवस्था में हैं, इसलिए जल्द प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच-समझकर निर्णय लें। यह दिन सोच और भावना दोनों के संतुलन का रहेगा, जिससे स्पष्टता और सफलता दोनों मिलेंगी।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: परिस्थितियों के बदलने पर खुद को ढालें, मन को स्थिर रखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल खुद के बारे में सोचने, भावनात्मक संतुलन और इन्टुशन को मजबूत करने पर जोर देगा। सुबह का समय मानसिक रूप से एक्टिव रहेगा, जबकि दोपहर बाद जब चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो भावनाएं गहराई लेंगी और दिल से जुड़ाव बढ़ेगा। आप अपने मन की बात बेहतर समझ पाएंगे और रिश्तों में अपनापन महसूस करेंगे। बीते समय की बातों को जरूरत से ज्यादा न सोचें। यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने और खुद की देखभाल करने का है।

  • शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: भावनाओं की स्पष्टता ही आपकी ताकत है। अपने इन्टुशन पर भरोसा रखें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।