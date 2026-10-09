9 अक्टूबर राशिफल: पितृ पक्ष की चतुर्दशी पर बन रहे खास योग, मिथुन राशि की बढ़ेगी आमदनी; किसे रहना होगा सतर्क?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव तड़के करीब 3:17 बजे सिंह छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रात करीब 9:19 बजे वे हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कन्या में सूर्यदेव पहले से विराजमान हैं, इसलिए आज चंद्र-सूर्य की युति बनी है और मीन से वक्री शनिदेव की सीधी दृष्टि इस युति पर है।

कर्क राशि में उच्च के गुरुदेव और नीच के मंगलदेव का नीच भंग राजयोग जारी है। तुला में बुधदेव और वक्री शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में साथ हैं। राहु कुंभ और केतु सिंह में हैं। दिन भर ब्रह्म योग रहेगा, रात करीब 11:19 बजे के बाद इंद्र योग लगेगा।

कन्या राशि में चंद्र-सूर्य के मिलन से आज वृषभ, धनु, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे संकेत हैं। वृषभ को प्रेम में खुशखबरी और सरकारी काम में राहत, धनु को किस्मत का साथ और अचानक लाभ, मिथुन को पैसों के मामलों में पकड़ और कुंभ को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

मेष विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, वृश्चिक को पद-प्रतिष्ठा की खबर मिलेगी और मकर का धीमा काम रफ्तार पकड़ेगा। कन्या वाले लोगों के बीच छाए रहेंगे। सिंह और वृश्चिक को गुस्से से, तुला को बढ़ते खर्च और श्रेय छिनने से, कर्क को दूसरों के कहने पर खर्च से और मीन को साझेदार के अचानक फैसलों से सावधान रहना है। आइए विस्तार से जानते हैं आपका आज का भविष्यफल।

पॉजिटिव: किसी मामले में आज आपकी भूमिका अहम हो जाएगी और लोग आपकी राय पूछेंगे। कारोबारियों को कमाई का नया जरिया मिल सकता है, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर या किसी नए डीलर के रास्ते।

नेगेटिव: आसपास के लोग अपने हिस्से का काम भी आपके सिर डालने की कोशिश करेंगे। विरोधी आपकी बात दबाने का मौका ढूंढेंगे, इसलिए कोई ढीली बात न छोड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से स्नेह और साथ दोनों मिलेगा, मन की बात कहने का अच्छा मौका है। घर में कोई धार्मिक आयोजन अपनों के बीच की पुरानी खटास कम कर देगा।

आर्थिक स्थिति: बड़ा निवेश करने से पहले बाजार की चाल देख लें, आज का जोश कल का पछतावा न बने। दोस्तों की तरफ से किसी काम में मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य: शरीर में फुर्ती रहेगी, फिर भी बीच-बीच में आराम जरूरी है। दफ्तर के चक्कर में दोपहर का खाना शाम चार बजे न खाएं।

करियर और कारोबार: मेहनत का फल मिलेगा और कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। हर कदम सोच-समझकर रखें ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले।

उपाय: सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल देकर सूर्य मंत्र की एक माला जपें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 5

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: दिल के मामले में आज अच्छी खबर आ सकती है, किसी की तरफ से रिश्ते का प्रस्ताव भी मिल सकता है। मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होती दिखेगी।

नेगेटिव: भावनाएं आज कुछ ज्यादा हावी रहेंगी, किसी के प्रति लगाव काम की रफ्तार धीमी कर सकता है। घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने से तय रूटीन अचानक गड़बड़ाएगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जिसे पसंद करते हैं, उससे बात आगे बढ़ाने का सही समय है, पर हड़बड़ी में वादे न करें। बच्चों की किसी उपलब्धि, जैसे टेस्ट में अच्छे नंबर, से घर में खुशी रहेगी।

आर्थिक स्थिति: दिन ढलने के साथ पैसों की तस्वीर साफ और बेहतर होती जाएगी। कोई नया मौका आमदनी का जरिया बन सकता है, बस शुरुआत में ज्यादा पैसा न झोंकें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। मन किसी बात में अटका रहा तो सुस्ती लगेगी, शाम को हल्की सैर कर लें।

करियर और कारोबार: कार्यक्षेत्र में हालात आपके हक में हैं। सरकारी नौकरी वालों को फायदा और किसी सरकारी काम, जैसे लाइसेंस या प्रमाणपत्र, में राहत मिल सकती है।

उपाय: हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 11

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: पैसों से जुड़ी आपकी कोशिशें आज मंजिल तक पहुंचेंगी। बैंक का काम, जैसे लोन की फाइल या खाते से जुड़ी अर्जी, बिना ज्यादा चक्कर के निपट सकता है।

नेगेटिव: बाहर से सब ठीक दिखेगा, पर भीतर कोई बात कुलबुलाती रहेगी। रिश्तों में अपनी बात पर अड़े रहे तो सामने वाले का मन दुखेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी अपने से जुड़ी अच्छी खबर मन खुश कर देगी। साथी के साथ कहीं घूमने निकल सकते हैं, उनकी पसंद-नापसंद को भी जगह दें।

आर्थिक स्थिति: आमदनी बढ़ाने की कोशिश कामयाब होगी और कोई अटका भुगतान पूरा होने से राहत मिलेगी। फाइनेंस के मामलों में आज आपकी पकड़ मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: छोटी यात्रा में थकान ज्यादा लगेगी, पानी और कुछ हल्का खाना साथ रखें। मन की बेचैनी किसी अपने से बांट लें।

करियर और कारोबार: रुके काम आगे बढ़ेंगे और बाहर के लोगों से सहयोग मिलेगा। बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में काम करने वालों के लिए दिन तेज रफ्तार वाला है।

उपाय: देवी लक्ष्मी को लाल चंदन का तिलक लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 3

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: पुराने बंधनों से निकलकर कुछ नया करने का मन बनेगा, और रचनात्मक सोच आपको आगे ले जाएगी। नए लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा।

नेगेटिव: मन कुछ असहज रहेगा। दूसरों के मामले में बिना बुलाए दखल दिया, जैसे पड़ोसी के झगड़े में बोल पड़ना, तो बेवजह रिश्ते बिगड़ेंगे।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से छोटी बात पर तनाव हो सकता है, एक-दूसरे को थोड़ी जगह दें और उनकी बात अनसुनी न करें। आज मां के साथ कुछ वक्त जरूर बिताएं।

आर्थिक स्थिति: किसी के कहने पर पैसा खर्च करना नुकसान देगा, चाहे कहने वाला सेल्समैन हो या दोस्त। गैरजरूरी खरीदारी से आज दूर ही रहें।

स्वास्थ्य: त्वचा पर खुजली, दाने या एलर्जी परेशान कर सकती है। दिन भर खूब पानी पिएं और कोई नई क्रीम या साबुन आजमाने से बचें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: काम के नए मौके दिखेंगे, पर पूरा फायदा तभी मिलेगा जब ध्यान भटकने न दें। फालतू की गपशप से दूर रहकर लक्ष्य पर टिके रहें।

उपाय: शिवलिंग पर भस्म अर्पित करके 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 9

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: कमाई और बचत, दोनों मोर्चों पर आज कामयाबी मिल सकती है। मेहनत वाला कोई काम उम्मीद से बेहतर नतीजा देगा।

नेगेटिव: लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए जूझना पड़ेगा, और यही खीझ गुस्से में बदल सकती है। गुस्से में उठाया कदम आज भारी पड़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में किसी बात पर मतभेद हो तो उसे लंबा न खींचें। घर में पहले से चल रही खटास अचानक बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए खाने की मेज पर पुराने मुद्दे न छेड़ें।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत मजबूत है। आज जो अतिरिक्त कमाई हो, उससे कोई छोटी आरडी या एसआईपी शुरू करने का अच्छा मौका है।

स्वास्थ्य: गुस्से से पैदा हुआ तनाव सिरदर्द या बीपी के रूप में दिख सकता है। दिन में दो बार पांच मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें।

करियर और कारोबार: खुद को साबित करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी, धैर्य की परीक्षा होगी। बॉस या सहकर्मी की बात चुभे तो जवाब लिखकर दें, जुबानी बहस न करें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 7

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी लोगों पर छाप छोड़ेगी, आपका काम करने का तरीका दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। करियर के नए विकल्प भी खुले रहेंगे।

नेगेटिव: खर्च और बचत के बीच आज खींचतान रहेगी, एक हाथ से पैसा आएगा तो दूसरे से जाएगा। दिन भर की व्यस्तता शाम तक थका देगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिल पर गहरा असर छोड़ सकती है, नए रिश्ते की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। दूर रहने वाले किसी अपने से देर तक फोन पर बात होगी।

आर्थिक स्थिति: अचानक किसी तरफ से अच्छा फायदा हो सकता है, जैसे पुराना निवेश या कोई कमीशन। फिर भी उतार-चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए आज की कमाई का पूरा हिसाब रखें।

स्वास्थ्य: मन खुश रहेगा, पर भागदौड़ से थकान होगी। पानी की कमी न होने दें और खाने में संतुलन रखें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में आसपास के लोगों से तालमेल रखेंगे तो काम आसानी से निपटेगा। किसी साथी से अनबन चल रही है तो आज उसे खत्म कर लें।

उपाय: किसी मंदिर में दर्शन करके जरूरतमंद को भुने चने दान करें।

शुभ रंग: भूरा | शुभ अंक: 2

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: लंबी यात्रा या बाहर जाने की जो अर्जी लटकी थी, उसे मंजूरी मिल सकती है। कोई सौदा आज आपके फायदे में बैठ सकता है।

नेगेटिव: मेहनत आपकी होगी और तारीफ किसी और के हिस्से जा सकती है। काम से जुड़ी निजी जानकारी, जैसे अपनी सैलरी या अगला प्लान, हर किसी को न बताएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनों से बहुत ज्यादा उम्मीदें मनमुटाव करा सकती हैं, भावनाओं में बहकर कड़वे शब्द न बोलें। व्यस्तता के बीच भी साथ बैठकर एक कप चाय पी लें, माहौल सहज होगा।

आर्थिक स्थिति: भागदौड़ और यात्रा की वजह से खर्च बढ़ेगा। टिकट या होटल बुक करने से पहले दो-तीन जगह दाम मिला लें।

स्वास्थ्य: कमर या कंधे का दर्द बढ़ सकता है, भारी बैग एक ही कंधे पर न लटकाएं। घर के बुजुर्गों की सेहत पर भी नजर रखें।

करियर और कारोबार: कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा और तारीफ कम रहेगी। माहौल उलझा हुआ है, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखें और जो किया है उसे रिपोर्ट में दर्ज करें।

उपाय: सुबह घी के दीपक में एक लौंग डालकर जलाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: काम की पहचान बढ़ेगी और पद या प्रतिष्ठा से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। मन में नए विचार आएंगे, जिससे काम करने का तरीका बदलने की इच्छा होगी।

नेगेटिव: गुस्से में निकली एक बात अपनों से बेवजह दूरी बना सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर रिश्ते में बड़ा बदलाव न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर पर मेहमान आएंगे और बच्चों के कामों, जैसे स्कूल प्रोजेक्ट की तैयारी, में भी हाथ बंटाना होगा। किसी करीबी दोस्त की सलाह मन का बोझ हल्का करेगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: खरीदारी और घर के कामों में पैसा उम्मीद से ज्यादा निकलेगा। मॉल या ऑनलाइन सेल में जाने से पहले बजट तय कर लें, वरना महीने का हिसाब बिगड़ेगा।

स्वास्थ्य: मूड अचानक बदल सकता है। खरीदारी और घर के कामों के बीच थोड़ा आराम कर लें, गुस्से को सिर पर न चढ़ने दें।

करियर और कारोबार: मेहनत का असर लोगों को दिखेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की बात चले तो खुलकर अपनी इच्छा रखें।

उपाय: मंदिर में कपूर डालकर दीपक जलाएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 12

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: किस्मत आज नया दरवाजा खोलती दिखेगी, पुराने अटके मामले सुलझेंगे। विरोध करने वालों के बीच से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा।

नेगेटिव: छोटी-छोटी चीजें उम्मीद से ज्यादा समय खा जाएंगी, जैसे एक फॉर्म के लिए बार-बार दफ्तर के चक्कर। हर मुद्दे को तुरंत बड़ा बनाने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के रखरखाव, जैसे पर्दे बदलना या फर्नीचर इधर-उधर करना, का मन बनेगा। शाम को परिवार के साथ बाजार या पास की किसी जगह छोटी सैर हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: अचानक फायदा होने के योग हैं। घर की जरूरतों और सफर पर खर्च भी होगा, फिर भी बजट काबू में रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी। घर के बड़ों के साथ थोड़ा समय बिताएं, मन और शरीर दोनों तरोताजा रहेंगे।

करियर और कारोबार: लंबे समय से जो काम आपका वक्त खा रहे थे, वे अब पटरी पर आएंगे। खुद पर भरोसा रखेंगे तो सहकर्मी भी आपकी बात मानेंगे।

उपाय: भगवान शिव को नीले फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: धीमा चल रहा काम आज अचानक रफ्तार पकड़ सकता है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छा मौका मिलेगा, जैसे किसी कॉलेज से कॉल या स्कॉलरशिप की खबर।

नेगेटिव: किस्मत अपने आप दरवाजे पर नहीं आएगी, कोशिश बढ़ानी होगी। किसी से कही आपकी निजी बात काम पर असर डाल सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में मेहमानों का आना-जाना रहेगा और बड़ों के साथ किसी धार्मिक काम में शामिल होंगे। अपनी बात रखते समय आवाज और शब्द नरम रखें, थोड़ी नरमी घर संभाल लेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत सामान्य रहेगी। पिता या परिवार के बड़ों की तरफ से कोई काम सौंपा जाएगा, जिसका खर्च भी आपके हिस्से आ सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, पर बीपी, शुगर या माइग्रेन है तो दवा, खाने और नींद में ढील न दें।

करियर और कारोबार: बॉस कोई ऐसा काम दे सकते हैं जिसमें पूरा दिन लग जाए। काम से जुड़ी अपनी योजना हर किसी के सामने न खोलें।

उपाय: घर की चौखट पर काले तिल और हल्दी रखें।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: जिस मौके का लंबे समय से इंतजार था, वह आज सामने आ सकता है। उधार दिया पैसा लौट सकता है, या कोई भूली हुई रकम, जैसे पुराने खाते का बैलेंस, हाथ लग सकती है।