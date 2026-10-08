8 अक्टूबर राशिफल: गुरु प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का महासंयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पितृ पक्ष का त्रयोदशी श्राद्ध आज है। चंद्रदेव सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और रात 9:20 बजे उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करेंगे। सिंह में केतु उनके साथ हैं, पर अंशों की दूरी बढ़ने से यह युति अब ढीली पड़ रही है।

एक ओर कर्क में मंगलदेव और दूसरी ओर कन्या में सूर्यदेव होने से चंद्रदेव पाप कर्तरी में हैं। गुरुवार के दिन गुरुदेव कर्क के आश्लेषा नक्षत्र में उच्च अवस्था में विराजमान हैं और पुष्य नक्षत्र के नीच मंगलदेव के साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बुधदेव और वक्री शुक्रदेव तुला के स्वाति नक्षत्र में हैं। शनिदेव मीन में वक्री चल रहे हैं और राहु कुंभ में हैं। शुक्ल योग पूरे दिन रहेगा।

प्रदोष और शुक्ल योग की शुभता से आज मिथुन, वृषभ, धनु और मीन राशि वालों का दिन सबसे अच्छा रहेगा। मिथुन को हुनर के दम पर सम्मान और अच्छी रकम, वृषभ को करियर का नया रास्ता, धनु को रुके काम में गति और मीन को प्रतियोगिता व सरकारी काम में सफलता मिलेगी।

कर्क वालों को पिछले दो दिन की उलझन से राहत मिलेगी और मेष को अचानक धन लाभ हो सकता है। कन्या की घूमने की योजना पूरी होगी, पर खर्च भी साथ चलेगा। सिंह और तुला को अपने ही आसपास के लोगों से सतर्क रहना है, कोई पीठ पीछे काम बिगाड़ सकता है। मकर आज उधार न लें, कुंभ दांपत्य के विवाद और धोखाधड़ी से बचें, वृश्चिक प्रेम के मामले में जल्दबाजी न करें।

पॉजिटिव: पहले से चल रहा कोई काम आज नई मंजिल पाएगा, जैसे पुराना क्लाइंट दोबारा बड़ा ऑर्डर दे दे। पैसों के मामले में रफ्तार बनी है और अचानक कोई रकम हाथ आ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की कही कोई बात आज दिल में गहरी उतर जाएगी, अच्छी भी हो सकती है और चुभने वाली भी। शाम को घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम बनेगा और दूर रहने वाले किसी अपने की खबर ध्यान खींचेगी।

नेगेटिव: सुबह थोड़ी अनिश्चित रहेगी, तय बात आखिरी मिनट में बदल सकती है। बाहर से आती खबरें और फोन आपको दिन भर दौड़ाए रखेंगे।

आर्थिक स्थिति: जोखिम वाले निवेश से फायदा दिख सकता है, पर लालच में गलत फैसला न लें। उतना ही लगाएं कि अगर डूब भी जाए तो आप परेशान न हो।

स्वास्थ्य: थकान, बेचैनी या सिर भारी लगे तो उसे मामूली समझकर टालें नहीं। आज छोटी तकलीफ को अनदेखा करना बाद में भारी पड़ेगा।

करियर और कारोबार: दफ्तर में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और अपने फैसलों की जवाबदेही भी आप ही पर रहेगी। बदलते हालात के हिसाब से काम का तरीका बदलने को तैयार रहें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: काम में आगे बढ़ने का नया रास्ता आज खुलता दिख रहा है, नई शुरुआत के लिए दिन ठीक है। घर के किसी बड़े से पैसों की मदद भी मिल सकती है।

नेगेटिव: ढीले पड़े तो मौका हाथ से निकल जाएगा, आज मेहनत और अनुशासन ही काम आएंगे। घर से जुड़ा कोई फैसला, जैसे पुताई कराना या किराएदार बदलना, आपकी व्यस्तता बढ़ाएगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दोस्तों से मुलाकात होगी और उनके साथ बैठकर मन हल्का होगा। साथी के साथ घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। दूर रहने वाले किसी करीबी से मिलने की इच्छा भी पूरी होती दिख रही है।

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग हैं, पुराना बकाया या कोई बोनस मिल सकता है। मिली रकम का एक हिस्सा तुरंत बचत खाते में डाल दें।

स्वास्थ्य: दिल के मरीज आज खास खयाल रखें, दवा का समय न छूटे। सीने में भारीपन या सांस फूलने को हल्के में न लें और जितना हो सके आराम करें।

करियर और कारोबार: समय की पाबंदी आज आपकी पहचान बनेगी। नया काम शुरू करना हो या नई जिम्मेदारी लेनी हो, हां कह दीजिए।

उपाय: ॐ नमः शिवाय' का जाप करके किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 2

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आपका हुनर बोलेगा। अधिकारियों से तालमेल अच्छा रहेगा और आपके काम की खुलकर सराहना होगी।

नेगेटिव: खुशी के दिन भी मन बेवजह घबरा सकता है, उस चिंता को रिश्तों पर हावी न होने दें। देर रात तक जागकर काम निपटाने की आदत आज नुकसान देगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपका मिलनसार अंदाज लोगों को खींचेगा। किसी करीबी के साथ बहुत दिनों बाद अच्छा वक्त बीतेगा, साथी भी आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे। घर में आपकी बात का मान रखा जाएगा।

आर्थिक स्थिति: अच्छी-खासी रकम हाथ आने के योग हैं, चाहे रुका भुगतान हो या कोई इंसेंटिव। अपने हुनर से, जैसे फ्रीलांस काम या ट्यूशन, कमाई का नया जरिया भी बन सकता है।

स्वास्थ्य: दिमागी थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। नशे से दूर रहें और रात को समय पर सो जाएं।

करियर और कारोबार: नए संपर्क बनेंगे, जो आगे आपका काम खड़ा करने में मदद करेंगे। कोई नया काम हाथ में लेना चाहते हैं तो आज उसकी शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चे चावल के कुछ दाने चढ़ाएं।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: पिछले कुछ दिनों की उलझन से आज राहत मिलेगी, अंदर नया जोश रहेगा। लंबे समय से अटका काम शुरू होगा और अधूरे काम पूरे करने की ताकत मिलेगी।

नेगेटिव: फायदे के साथ कुछ घाटा भी आज के खाते में लिखा है। काम में जरा सी ढील, जैसे बिल की आखिरी तारीख भूल जाना, परेशानी बढ़ा देगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी, साथी के साथ कोई अधूरी बात आज पूरी कर लें। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनेगा और नए लोगों से मिलकर दायरा बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई होगी, पर अनचाहे खर्च भी सामने आएंगे। भुगतान करते समय रकम और रसीद दोनों जांच लें, लापरवाही महंगी पड़ेगी।

स्वास्थ्य: भावनाओं का बोझ शरीर पर न आने दें। दोपहर में बीस मिनट आंख बंद करके लेट जाएं, मन की बेचैनी कम होगी।। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: काम के दौरान नए लोगों से जुड़ेंगे और किसी नए मौके की शुरुआत भी हो सकती है। जो फाइल महीनों से दबी थी, उसे आज आगे बढ़ा दें।

उपाय: प्रदोष काल में शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: मुश्किल घड़ी में कोई एक दोस्त आज ढाल बनकर खड़ा रहेगा। खुद पर भरोसा रखेंगे तो दूसरों की चाल आप पर असर नहीं करेगी।

नेगेटिव: आसपास के ही कुछ लोग काम में अड़चन डाल सकते हैं, साथ वाले भी विरोध में दिख सकते हैं। दूसरों की बातों को ज्यादा तवज्जो दी तो मन अशांत रहेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में अपनों के बीच विवाद हो सकता है, किसी एक का पक्ष लेने के बजाय माहौल ठंडा करें। साथी के साथ राई का पहाड़ न बनाएं।

आर्थिक स्थिति: आज बेकार की चीजों में पैसा और समय दोनों न लगाएं। कोई आपको किसी नई योजना में खींचने की कोशिश करे तो साफ मना कर दें।

स्वास्थ्य: शरीर में सुस्ती और ताकत की कमी लगेगी। एक ही मुद्रा में बैठे रहने से कमर में खिंचाव आ सकता है, कुर्सी पर बैठे-बैठे हल्की कसरत कर लें या थोड़ा पैदल चलें।

करियर और कारोबार: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपकी छोटी सी चूक भी मामला बिगाड़ सकती है। अपने हिस्से का काम अधूरा न छोड़ें, और जो किया है उसका रिकॉर्ड ईमेल में रखें।

उपाय: शिवलिंग पर शहद अर्पित करके अपनी मनोकामना कहें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 12

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: अपनों के साथ घूमने की जो योजना अभी तक बन रही थी, वह आज पूरी हो सकती है। किसी मंदिर या तीर्थ जाने का मौका मिलेगा और पूजा-पाठ में मन लगेगा।

नेगेटिव: घर के किसी सदस्य की तबीयत की वजह से भागदौड़ बढ़ेगी, डॉक्टर और दवा की दुकान के चक्कर लग सकते हैं। रिश्तों में ज्यादा उम्मीद पालेंगे तो निराशा होगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा। सामने वाले की मजबूरी समझेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा, आज परिवार की जिम्मेदारी आप पर ज्यादा होगी।

आर्थिक स्थिति: कमाई के साथ खर्च भी बढ़ा हुआ रहेगा। किसी काम में लगाया पैसा तुरंत नहीं लौटेगा, इसलिए उस रकम के भरोसे कोई नया वादा न करें।

स्वास्थ्य: पानी कम पीने से कमर दर्द या पेशाब की तकलीफ हो सकती है, बोतल साथ रखें। नमकीन और अचार कम खाएं, बीपी बढ़ सकता है।

करियर और कारोबार: काम की बनाई योजना आगे बढ़ती दिखेगी। काम के सिलसिले में सफर हो सकता है, या कोई नया व्यक्ति आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा।

उपाय: शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 5

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: काम की जगह पर नए दोस्त बनेंगे। कितनी भी उलझन हो, घर के लोगों का साथ आपको उससे बाहर निकाल लेगा।

नेगेटिव: कोई सामने से मीठा बोलेगा और पीछे से आपके खिलाफ माहौल बनाएगा। दोस्तों के बीच मामूली बात पर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, कुछ रिश्ते दूरी बना सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: बाहर का कोई व्यक्ति आपके और साथी के बीच गलतफहमी के बीज बो सकता है। आपकी कही बात का उलटा मतलब निकल सकता है, इसलिए मजाक भी सोच-समझकर करें।

आर्थिक स्थिति: आज किसी के कहने पर पैसा न लगाएं, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों न हो। फैसला अपनी जांच-पड़ताल के बाद ही लें।

स्वास्थ्य: गुस्सा और तनाव सीधे सेहत पर असर डालेंगे। सुबह बीस मिनट टहलें या योग करें और आज घर का सादा खाना ही खाएं।

करियर और कारोबार: नौकरी में कुछ लोगों से मतभेद उभरेंगे। टीम में नए लोग आए हैं तो काम का तरीका बदलना पड़ सकता है, अपनी योजना हर किसी को न बताएं।

उपाय: सुबह मंदिर में दही और केले का दान करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 10

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: काम के मोर्चे पर आज आपका नाम होगा, मेहनत से मिली सफलता लोगों के बीच अलग पहचान दिलाएगी। दोस्त की मदद से अटका काम आगे बढ़ेगा।

नेगेटिव: दिल के मामले में दिन नाजुक है, भरोसे को ठेस लग सकती है। साथी की कोई बात मन को परेशान करेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में गलतफहमी की गुंजाइश है, और किसी तीसरे की मौजूदगी दूरी बढ़ा सकती है। आज रिश्ता तोड़ने या बड़ा फैसला सुनाने जैसा कदम न उठाएं, हालात को कुछ दिन का वक्त दें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।