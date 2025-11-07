विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 07 नवंबर 2025: कर्क राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 07 नवंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिससे मन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। आज आपके फैसले सोच-समझकर लिए जाएंगे। मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, जो आपकी समझ, इन्टुशन और गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 07 नवंबर 2025 के अनुसार, ग्रहों का संयोग आपको जड़ से स्थिर और भावनाओं से गहरा बना रहा है। वृषभ राशि में चंद्रमा आपको धीरे चलने और समझदारी से काम करने की सलाह देता है।। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 07 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh

आज का दिन प्रगति और भावनात्मक स्थिरता लाने वाला है। चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है, जो आपको वित्तीय और निजी फैसलों में स्थिरता बनाए रखेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध आपके लक्ष्यों और लंबे समय की योजनाओं के लिए गहराई से सोचने की क्षमता देंगे। काम और रिश्तों में कूटनीति अपनाने से सफलता मिलेगी।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 7
  • दिन का सुझाव: जल्दबाजी नहीं, दूर दृष्टि से सोचें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh

आज आत्मविश्वास, विकास और भावनात्मक संतुलन का दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि में प्रथम भाव में स्थित है, जिससे आपकी सहज बुद्धि और आकर्षण बढ़ेगा। आपकी शांत और स्थिर ऊर्जा लोगों का ध्यान खींचेगी और नए अवसर भी ला सकती है। धैर्य और निरंतर प्रयास से सफलता निश्चित है।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 6
  • दिन का सुझाव: अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा रखें, पर विनम्र बने रहें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun

आज थोड़ा धीमा चलने और मन को रीसेट करने का दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि के बारहवें भाव में है, इसलिए बोलने या निर्णय लेने से पहले सोचें। वृश्चिक में मंगल और बुध आपको गहरे विचारों और निजी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। शांत मन से काम लेंगे तो रिश्ते और काम दोनों सुधरेंगे।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन का सुझाव: चुप रहकर सोचें। जवाब खुद सामने आएंगे।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark

आज दोस्तों और सामाजिक संबंधों के लिए शुभ दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में है, जिससे सहयोग और भावनात्मक आराम मिलेगा। वृश्चिक में मंगल और बुध आपकी क्रिएटिविटी और जुनून को बढ़ाएंगे। भरोसेमंद लोगों से सलाह लेने से नई दिशा या अवसर मिल सकते हैं।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • दिन का सुझाव: अपने विचार साझा करें। साथ मिलने से रास्ते खुलेंगे।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।