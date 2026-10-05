5 अक्टूबर राशिफल: चंद्रमा-गुरु की युति से बनेगा गजकेसरी योग, इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सोमवार को पितृ पक्ष की आश्विन कृष्ण दशमी तिथि रहेगी। चंद्रदेव अपनी ही राशि कर्क में पुष्य नक्षत्र पर गोचर करेंगे और रात करीब 11 बजे के बाद आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सोमवार और पुष्य नक्षत्र के मेल से सोम पुष्य का संयोग बन रहा है।

कर्क राशि में ही गुरुदेव आश्लेषा नक्षत्र में उच्च अवस्था में विराजमान हैं। मंगलदेव भी यहीं पुष्य नक्षत्र में नीच राशि में हैं, पर उच्च के गुरुदेव के साथ रहने से उनका नीच भंग हो रहा है। चंद्रदेव और गुरुदेव की युति से गजकेसरी योग तथा चंद्रदेव और मंगलदेव के साथ से चंद्र मंगल योग बन रहा है।

सूर्यदेव कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में हैं। बुधदेव और वक्री शुक्रदेव तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में साथ हैं, जहां शुक्रदेव स्वराशि में हैं। शनिदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र में वक्री चाल से गोचर कर रहे हैं। राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में विराजमान हैं।

कर्क राशि में चंद्रदेव, गुरुदेव और मंगलदेव के एक साथ आने से आज का दिन कई राशियों के लिए काम बनाने वाला है। कर्क राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा, वृषभ के अटके काम पूरे होंगे और मिथुन की जेब में अचानक पैसा आ सकता है। कन्या को बड़ों और दोस्तों से फायदा, तुला को करियर में नया मौका, वृश्चिक को भाग्य और गुरुजनों का साथ, मकर को साझेदारी से लाभ और मीन को प्रेम तथा पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे।

मेष राशि वालों का दिन घर परिवार के कामों में बीतेगा और अटका पैसा लौट सकता है। दूसरी तरफ सिंह राशि वालों को बढ़ते खर्च और थकान, धनु को अपने कॉम्पिटिटर्स और अधूरे रह जाते कामों तथा कुंभ को कोर्ट कचहरी और अपनों से मतभेद के मामले में सावधानी रखनी होगी।

पॉजिटिव: आज घर का माहौल आपको भीतर से ताकत देगा। जो काम हफ्तों से टल रहा था, जैसे रसोई की मरम्मत या पुराना सोफा बदलवाना, वह घरवालों के साथ मिलकर निपट सकता है।

नेगेटिव: घर और दफ्तर दोनों तरफ की भागदौड़ में दिन कब निकल गया, पता नहीं चलेगा। रात को देर तक मोबाइल चलाने से नींद खराब होगी, इससे बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी आज आपका हाथ बंटाएंगे, चाहे बात बच्चों के होमवर्क की हो या मेहमानों की खातिरदारी की। शाम को किसी पुराने दोस्त का मिलना मन खुश कर देगा।

आर्थिक स्थिति: कहीं अटका हुआ पैसा या पुराना बकाया अचानक खाते में आ सकता है। घर की किसी जरूरी चीज, मिक्सर या पर्दों पर खर्च हो सकता है, इसलिए लिस्ट बनाकर ही बाजार जाएं।

स्वास्थ्य: तबीयत ठीक रहेगी, बस काम के चक्कर में दोपहर का खाना ज्यादा देरी से न खाएं। पानी की बोतल साथ रखें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा, खासकर प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या घर से चलने वाले काम में। फील्ड का काम करने वालों को आज कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और घर की चौखट पर स्वास्तिक बनाएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आप जल्दी से अपने काम निपटा लेंगे। वह फाइल जो दो हफ्ते से टेबल पर पड़ी थी या वह फॉर्म जो भरना रह गया था, आज पूरा हो जाएगा।

नेगेटिव: हड़बड़ी में काम करेंगे तो हाथ या पैर में चोट लग सकती है। सब्जी काटते वक्त या स्कूटर स्टैंड पर लगाते समय ध्यान कहीं और न रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से कोई पुरानी बात आज खुलकर हो सकती है और इससे मन का बोझ उतरेगा। छोटे भाई या बहन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी, उनसे मिलने का प्रोग्राम भी बन सकता है।

आर्थिक स्थिति: जितनी मेहनत करेंगे, उतना पैसा हाथ में आएगा। ओवरटाइम, कमीशन या फ्रीलांस काम का भुगतान आज मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य है, पर कंधों और हाथों पर आज ज्यादा जोर पड़ेगा। भारी सामान अकेले उठाने की जिद न करें।

करियर और कारोबार: नौकरी में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, बॉस की नजर आपके काम पर रहेगी। लिखने, डिजाइन या वीडियो बनाने जैसे क्रिएटिव काम वालों का कोई आइडिया आज पसंद किया जा सकता है।

उपाय: मंदिर में साबुत चावल दान करें और दही खाकर घर से निकलें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज पैसा और पहचान दोनों आपकी तरफ चलकर आएंगे। किसी शादी, मीटिंग या सफर में मिला नया आदमी आगे चलकर बड़े काम का साबित होगा।

नेगेटिव: जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किसी के कहने पर पूरा पैसा एक ही जगह न लगा दें। व्हाट्सएप पर किसी टिप को पक्की खबर मान लेना भारी पड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ बैठकर घर का कोई जरूरी फैसला होगा, जैसे बच्चों का एडमिशन या घर का बजट। बुजुर्गों का तजुर्बा आज सही रास्ता दिखाएगा और बच्चों को उनका लाड़ मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। अचानक कोई इनाम, बोनस या रिफंड आने के भी आसार हैं।

स्वास्थ्य: आने जाने में थकान रहेगी और बाहर का खाना पेट पर भारी पड़ सकता है। खाने में दाल, दूध, अंकुरित चीजें और फल जरूर रखें।

करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। नया क्लाइंट या नया प्रोजेक्ट हाथ आएगा, बातचीत में अपनी शर्तें साफ रखें।

उपाय: जरूरतमंदों या राहगीरों को मीठा शरबत पिलाएं।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज सबकी नजर आप पर रहेगी और आपकी बात सुनी जाएगी। नई दुकान खोलनी हो, नया कोर्स शुरू करना हो या नया काम पकड़ना हो, दिन साथ देगा।

नेगेटिव: तारीफ सुनकर हर काम के लिए हां न कर दें, वरना शाम तक सबकी जिम्मेदारी आपके सिर होगी। छोटी बात पर चिढ़ भी आ सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी की तरफ मन खिंचेगा और बात चैट से आगे बढ़कर मुलाकात तक पहुंच सकती है। घर में आपकी राय मानी जाएगी, पढ़ने वाले बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसा आएगा तो जाने के रास्ते भी साथ खुलेंगे। ऑनलाइन सेल देखकर गैरजरूरी चीजें कार्ट में न डालें।

स्वास्थ्य: शरीर में चुस्ती रहेगी, पर घंटों लैपटॉप पर झुके रहने से गर्दन और कंधे अकड़ सकते हैं। हर घंटे पर उठकर दो मिनट टहल लें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: कोई खास जिम्मेदारी अच्छे से निभाने पर सबके सामने शाबाशी मिलेगी। कारोबारियों के लिए अपना नाम और ब्रांड चमकाने का दिन है, नया हुनर सीखने का मौका भी मिलेगा।

उपाय: छोटी कन्याओं को मिठाई या खीर खिलाएं।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: दूर बैठे लोग आज काम आएंगे। दूसरे शहर या विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार, दोस्त या क्लाइंट से फायदे की बात हो सकती है।

नेगेटिव: एक साथ चार काम सिर पर आएंगे और ध्यान बंटा रहेगा। जल्दबाजी में चाबी, पर्स या चार्जर कहीं छूट सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: व्यस्तता के चलते घरवालों को वक्त कम दे पाएंगे। साथी का मैसेज देखकर जवाब देना न भूलें, वरना बेवजह नाराजगी झेलनी पड़ेगी। दोस्तों से मुलाकात दिन की थकान उतार देगी।

आर्थिक स्थिति: खर्च आज आमदनी से आगे भागेगा, कभी गाड़ी की सर्विस तो कभी दवा का बिल। बाहर चाय नाश्ते जैसे छोटे खर्च रोकेंगे तो महीने के आखिर में राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में गला खराब या सर्दी जुकाम हो सकता है। बाहर की तली चीजों की जगह घर का बना खाना खाएं और नींद पूरी लें।

करियर और कारोबार: काम का दबाव रहेगा, इसलिए सुबह ही तय कर लें कि सबसे पहले क्या निपटाना है। लगातार लगे रहेंगे तो अटका मामला शाम तक सुलझ जाएगा।

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज लोग खुद आपसे मिलना चाहेंगे और समाज में आपका कद बढ़ेगा। किसी जानकार की एक सलाह आपके काम करने का ढंग बदल सकती है।

नेगेटिव: हर किसी के लिए हाजिर रहने में अपने काम पीछे छूट जाएंगे। जोश में आकर किसी बड़ी स्कीम में पैसा न फंसाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से मन की बात कहेंगे तो नजदीकी बढ़ेगी। बाजार या किसी समारोह में अचानक कोई पुराना सहपाठी मिल सकता है और घर के बड़े किसी जरूरी मामले में आपका साथ देंगे।

आर्थिक स्थिति: पैसों के लिहाज से दिन औसत से बेहतर है। बड़े भाई, पिता या किसी बुजुर्ग की मदद से फायदा हो सकता है, फिर भी बड़ा निवेश कागज पढ़कर ही करें।

स्वास्थ्य: दिनभर लोगों के बीच रहने से दिमाग थक जाएगा। शाम को दस मिनट अकेले बैठें और आंखों में जलन हो तो स्क्रीन से दूरी बनाएं।

करियर और कारोबार: मेलजोल के दौरान काम की कोई नई जानकारी हाथ लगेगी। आपके व्यवहार और मेहनत की चर्चा सीनियर तक पहुंचेगी, जिससे साख बनेगी।

उपाय: काली मंदिर में शहद अर्पित करें और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 3

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: करियर के मोर्चे पर आज कोई नया दरवाजा खुलेगा। जिस इंटरव्यू कॉल या ट्रांसफर की खबर का इंतजार था, वह आज आ सकती है।

नेगेटिव: दफ्तर में आज आपके काम को बारीकी से देखा जाएगा, इसलिए आधा अधूरा काम आगे न बढ़ाएं। समय कम पड़ने से कोई डील एक दो दिन खिसक सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई काम पूरा होगा। घर की पुताई, मरम्मत या सामान की जगह बदलने पर चर्चा होगी, बस काम की धुन में साथी के फोन को अनसुना न करें।

आर्थिक स्थिति: पैसों का हाल मिलाजुला रहेगा, न ज्यादा तंगी और न खुला हाथ। कोई भुगतान देर से मिलेगा, इसलिए उसी के भरोसे नया खर्च न करें।

स्वास्थ्य: देर तक कुर्सी पर बैठने से कमर और पैरों में दर्द हो सकता है। बीच में उठकर चलें और समोसे, पकौड़े जैसी तली चीजों से आज दूर रहें।

करियर और कारोबार: बाहर के लोगों या दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करने का मौका बनेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा ऑफर मिल सकता है।

उपाय: घर की चौखट पर हल्दी मिले चावल छिड़कें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: किस्मत आज आपके साथ खड़ी है और किसी बड़े का मार्गदर्शन मिलेगा। पुराने टीचर, गुरु या घर के बुजुर्ग की कही बात उलझन सुलझा देगी।

नेगेटिव: कमाई के साथ खर्च भी लगा रहेगा, इसलिए हाथ में कम बचेगा। यात्रा और दान पुण्य में बजट से ज्यादा पैसा निकल सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में पूजा पाठ या पितरों के निमित्त कोई कर्म हो सकता है, जिसमें पूरा परिवार जुटेगा। साथी के साथ किसी तीर्थ या घूमने की योजना बनेगी और दोस्त निजी परेशानी में हौसला देंगे। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।