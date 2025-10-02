विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 02 अक्टूबर 2025: वृषभ राशि वाले अपनाएं उन्नति के मार्ग, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 02 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे जो महत्वाकांक्षा जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प को बल देंगे। सूर्य और बुध कन्या राशि में हैं जिससे स्पष्टता संवाद और अनुशासन का प्रभाव प्रमुख रहेगा।ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 02 October 2025: किस राशि की चमकेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 02 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो आपके लक्ष्य को दिशा देंगे और प्रैक्टिकल सोच को बढ़ाएंगे। सूर्य और बुध कन्या राशि में रहकर कार्यों में निपुणता और डिटेलिंग सुनिश्चित करने में सहायता देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 02 October 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा मकर राशि में आपके करियर क्षेत्र को सक्रिय करेंगे, जिससे महत्वाकांक्षा और मान्यता पर ध्यान बढ़ेगा। आज आपको नेतृत्व प्रतिभा को दिखाने के अवसर मिलेंगे। मंगल तुला राशि में पेशेवर मामलों में साहस और सूझबूझ का संतुलन बनाए रखने का सुझाव देंगे। व्यक्तिगत जीवन में धैर्य आवश्यक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम आपका समय ले सकते हैं।

  • शुभ रंग: क्रिमसन
  • शुभ अंक: 9
  • आज का सुझाव: आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करें, पर कूटनीति बनाए रखें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा मकर राशि में आपके अध्ययन और रिसर्च क्षेत्र को ऊर्जा देंगे, जिससे आप ज्ञान प्राप्ति, यात्रा या विशन एक्सपैंड की ओर प्रेरित होंगे। आज का राशिफल बताता है कि नए ज्ञान या सहयोग से पेशेवर विकास संभव है। शुक्र सिंह राशि में पारिवारिक मामलों में गर्मजोशी लाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शिक्षा योजनाओं के लिए आज अनुकूल दिन है।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: सीखने के लिए खुले रहें और उन्नति के मार्ग अपनाएं।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बृहस्पति आपके राशि में और चंद्रमा मकर राशि में आपके वित्तीय मामलों, साझेदारी और साझा जिम्मेदारियों में परिवर्तन लाएंगे। आज वित्तीय सफलता या गहरे भावनात्मक संबंध बनने की संभावना है। बुध कन्या राशि में संसाधनों के संगठन और व्यावहारिक निर्णयों में सहायता देंगे।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • आज का सुझाव: रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करें और परिवर्तन को अपनाएं।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा मकर राशि में आपके साझेदारी घर को प्रकाशमान करेंगे, जिससे संतुलन और कमिटमेंट बढ़ेगी। आज का राशिफल स्पष्ट संवाद और समझौते पर जोर देता है। वक्री शनि मीन राशि में गति धीमी कर सकते हैं, पर धैर्य की शिक्षा देंगे। सहयोग से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: धैर्य और समझौते से संबंध मजबूत करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।