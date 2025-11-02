मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 02 अक्टूबर 2025: वृषभ राशि की करियर में होगी तरक्की, मिलेगा सम्मान,पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 02 नवंबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा आज मीन राशि में हैं और शनि देव भी इसी राशि में वक्री अवस्था में विराजमान हैं। इससे दिन भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा और मन आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 02 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन मन और दिल, दोनों से गहराई लाएगा। चंद्रमा के मीन राशि में गोचर से इमेजिनेशन, संवेदनशीलता और सहानुभूति बढ़ेगी। वक्री शनि आत्ममंथन और पुराने अनुभवों से सीखने का अवसर देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 02 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
आज का दिन खुद के बारे में सोचकर शांति का है। चंद्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे मन थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। यह समय खुद को आराम देने और अपनी गहरी इच्छाओं से जुड़ने का है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रभाव अचानक फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते है, लेकिन धैर्य ही आपको सफलता दिलाएगा। किसी करीबी से दिल की बात करने से भावनात्मक स्पष्टता मिलेगी।
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 9
- दिन का सुझाव: अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करें। आज आपका मन ही सच्चाई बताएगा।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
आज का दिन मेल-जोल और किसी के साथ भावनाओं से जुड़ने के लिए शुभ है। चंद्रमा मीन राशि में हैं, जिससे मित्रों और समान सोच वाले लोगों से संबंध मजबूत होंगे। यह समय समूह कार्यों या आत्मिक चर्चाओं के लिए उत्तम है। तुला राशि में स्थित शुक्र का आशीर्वाद आकर्षण, सहयोग और करियर में प्रगति लाएगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक ईमानदारी से गहराई बढ़ेगी।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 6
- दिन का सुझाव: दिल की सुनें। करुणा और प्रेम से ही सच्ची समृद्धि आती है।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
आज आपका ध्यान करियर और प्रतिष्ठा पर रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो काम में सफलता और पहचान के संकेत दे रहा है। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में हैं, जिससे आपकी रणनीतिक सोच मजबूत होगी। किसी भी टकराव से बचें और प्लानिंग से आगे बढ़ें। काम का बोझ न बढ़ाएं। धैर्य और सधी हुई मेहनत से ही सम्मान मिलेगा।
- शुभ रंग: फ़िरोजी
- शुभ अंक: 11
- दिन का सुझाव: संयम और समझदारी से नेतृत्व करें। नम्रता ही आज आपकी ताकत बनेगी।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
आज आप अपने मन और अंदर की आवाज़ को बेहतर समझ पाएंगे। मीन राशि में चंद्रमा और आपकी राशि में गुरु का सुंदर योग आपके इन्टूशन और स्नेह को बढ़ा रहे है। परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम और आर्थिक मामलों में अपने अनुभवों पर भरोसा रखें। ध्यान, सृजनात्मक कार्य या आत्मिक अभ्यास आपको शांति और संतोष देंगे।
- शुभ रंग: मोती जैसा सफेद
- शुभ अंक: 2
- दिन का सुझाव: विश्वास बनाए रखें। आपका दिल ही आज सही दिशा दिखा रहा है।
यह भी पढ़ें- Sagittarius Weekly Horoscope 27 Oct to 02 Nov 2025: काम में नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें राशिफल
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।